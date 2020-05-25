Энергетика

REGNUMREGNUMНефть опасается введения новых санкций США против Китая

На азиатской сессии цена снижалась до $33,54 на фоне роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Ситуация вокруг Гонконга способствовала укреплению курса иены и снижению цен на нефть. Участники рынка опасаются введения новых санкций США против Китая.
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Нефть снова дорожает после падения в цене из-за геополитики

News.ru02:05

Нефть дорожает на фоне ситуации с сокращением добычи сырья в США

Вечерняя Москва01:36

Новости кризиса 25 мая: в России хотят изменить надбавки к пенсии, Кудрин назвал главные минусы антикризисных мер

URA.Ru00:24

Нефть опасается введения новых санкций США против Китая

REGNUM01:13

Цена фьючерсов нефти WTI незначительно выросла

ИА Красная Весна00:58

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:31

Цены на нефть растут в понедельник утром

Московский Комсомолецвчера в 23:23
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:46, Ашберн
Общество

В Московской области перестал действовать пропускной режим

Накануне губернатор региона Андрей Воробьев обратился к жителям и заявил, что с 23 мая для передвижений по Подмосковью больше не нужны цифровые пропуска, но их наличие необходимо для поездок в Москву.
Известия 22 мая в 23:00
2,2K
Происшествия

В Астраханской области опрокинулась пассажирская «Газель»

ЧП случилось на автодороге в поселке Белый Ильмень - опрокинулась пассажирская "Газель", ехавшая из Астрахани в поселок Володарский.
Российская газета вчера в 12:50
8
Здоровье

В Алтайском крае за сутки у 71 человека нашли коронавирус

Семьдесят один новый случай коронавируса выявили за сутки в Алтайском крае, выздоровели восемь человек, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:17
42
Здоровье

В Челябинской области прирост заражений коронавирусом идет на спад

В связи со снижением ежесуточного прироста заболеваемости в Челябинской области начали постепенно снимать режим ограничений.
Эхо Москвы в Челябинске 02:35
2
Шоу-бизнес

Алена Бабенко попала в больницу с коронавирусом

Слово и Дело вчера в 02:24
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
2,1K
Происшествия

Пожар в больнице Партизанска полностью ликвидирован

"15:20 полная ликвидация [пожара в больнице]", - сообщили ТАСС в пресс-службе главка.
ТАСС 02:04
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Происшествия

В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника

Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
10
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
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Политика

США закрыли въезд для иностранцев, недавно посещавших Бразилию

Президент США Дональд Трамп приостановил въезд в страну для иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали Бразилию, где начался стремительный рост числа заражений коронавирусом, сообщила официальный представитель Белого дома Кейли Макинани.
РИА Новости вчера в 17:15
Финансы

ИК «Велес Капитал» рекомендует держать акции «Норильского никеля»

Аналитики ИК "Велес Капитал" рекомендуют держать акции "Норильского никеля", отмечая, что низкий уровень долговой нагрузки и ожидаемое восстановление отрасли позволят компании поддерживать достойный уровень дивидендных выплат в ближайшие годы, говорится в комментарии инвесткомпании.
Финмаркет 22 мая в 06:41
Общество

Роскачество оценило соблюдение масочного режима в российских магазинах

По итогам проведенного мониторинга выяснилось, что и покупатели, и сотрудники магазинов соблюдают масочный режим.
Известия 01:43
Экономика

Шувалов анонсировал продажу еще 20% «Стрелки»

Шувалов подчеркнул, что приобретение ВЭБ.РФ доли 20% в КБ «Стрелка» состоялось в формате денежной сделки.
РБК 01:20
9
Общество

В Китае назвали десять самых загадочных мест России

Известия 01:31
27
Технологии

Ученый рассказал об эксперименте с рыбами в невесомости

Эксперименты с рыбами на борту Международной космической станции показали, что у них возникают аналогичные сухопутным животным проблемы в невесомости, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.
РИА Новости 01:49
Общество

Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов

Для составления рейтинга регионов по социальной ориентированности бюджетов были использованы данные Федерального казначействапо социальнымрасходам консолидированных бюджетов субъектов в расчете на одного жителя.
Российская газета 02:35
3
Общество

44 региона начнут снимать ограничения

44 субъекта из 85 могут начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Дагестанская правда вчера в 15:36
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Политика

Проект закона о такси отвергнут в администрации президента

Государственно-правовое управление президента РФ (ГПУ) в четвёртый раз дало отрицательный отзыв на законопроект о регулировании работы агрегаторов такси.
News.ru 02:35
Энергетика

Добывающие сланцевую нефть компании не скоро восстановятся

Добывающие сланцевую нефть американские компании еще не скоро восстановятся. На это потребуется минимум несколько лет.
Российская газета вчера в 22:11
12
Общество

В Москве за сутки скончался 41 пациент с коронавирусом

В Москве за сутки скончался 41 пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией и диагнозом «пневмония».
RT на русском 02:31
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Происшествия

Полиция Крыма задержала пьяного дебошира в аэропорту Симферополя

Транспортная полиция Крыма задержала в аэропорту Симферополя пьяного авиапассажира, устроившего дебош на рейсе до Москвы.
Известия вчера в 20:20
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Шоу-бизнес

Принц Гарри ушел из семьи не из-за Меган

Принц Гарри ушел из семьи не из-за Меган Он давно был несчастен при дворе и сам настоял на разрыве, утверждает королевский биограф.
Экспресс газета 02:36
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Происшествия

Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса

Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
30
Происшествия

Трое жителей Екатеринбурга обвинены в надругательствах над детьми

REGNUM 00:37
43
Общество

В Гидрометцентре назвали сроки возвращения майской погоды в Россию

Теплая погода, характерная для мая, вернется в европейскую часть России в середине этой недели.
Известия 02:19
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Происшествия

В Грузии задержан теннисист Басилашвили за избиение бывшей жены

Полиция Грузии задержала теннисиста Николоза Басилашвили, который избивал бывшую супругу в присутствии ребенка.
Известия вчера в 06:22
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Энергетика

Ценам на газ предсказали падение ниже нуля

На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля.
Lenta.ru 01:43
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Происшествия

В Казани в жилом доме взорвался газ

ТАСС 00:55
20
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
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Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
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