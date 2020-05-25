Энергетика
REGNUMНефть опасается введения новых санкций США против Китая
На азиатской сессии цена снижалась до $33,54 на фоне роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Ситуация вокруг Гонконга способствовала укреплению курса иены и снижению цен на нефть. Участники рынка опасаются введения новых санкций США против Китая.
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Общество
В Московской области перестал действовать пропускной режим
Накануне губернатор региона Андрей Воробьев обратился к жителям и заявил, что с 23 мая для передвижений по Подмосковью больше не нужны цифровые пропуска, но их наличие необходимо для поездок в Москву.
Известия 22 мая в 23:00
Происшествия
В Астраханской области опрокинулась пассажирская «Газель»
ЧП случилось на автодороге в поселке Белый Ильмень - опрокинулась пассажирская "Газель", ехавшая из Астрахани в поселок Володарский.
Российская газета вчера в 12:50
Здоровье
В Алтайском крае за сутки у 71 человека нашли коронавирус
Семьдесят один новый случай коронавируса выявили за сутки в Алтайском крае, выздоровели восемь человек, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:17
Здоровье
В Челябинской области прирост заражений коронавирусом идет на спад
В связи со снижением ежесуточного прироста заболеваемости в Челябинской области начали постепенно снимать режим ограничений.
Эхо Москвы в Челябинске 02:35
Шоу-бизнес
Алена Бабенко попала в больницу с коронавирусом
Слово и Дело вчера в 02:24
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Происшествия
Пожар в больнице Партизанска полностью ликвидирован
"15:20 полная ликвидация [пожара в больнице]", - сообщили ТАСС в пресс-службе главка.
ТАСС 02:04
Происшествия
В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника
Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
Политика
США закрыли въезд для иностранцев, недавно посещавших Бразилию
Президент США Дональд Трамп приостановил въезд в страну для иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали Бразилию, где начался стремительный рост числа заражений коронавирусом, сообщила официальный представитель Белого дома Кейли Макинани.
РИА Новости вчера в 17:15
Финансы
ИК «Велес Капитал» рекомендует держать акции «Норильского никеля»
Аналитики ИК "Велес Капитал" рекомендуют держать акции "Норильского никеля", отмечая, что низкий уровень долговой нагрузки и ожидаемое восстановление отрасли позволят компании поддерживать достойный уровень дивидендных выплат в ближайшие годы, говорится в комментарии инвесткомпании.
Финмаркет 22 мая в 06:41
Общество
Роскачество оценило соблюдение масочного режима в российских магазинах
По итогам проведенного мониторинга выяснилось, что и покупатели, и сотрудники магазинов соблюдают масочный режим.
Известия 01:43
Экономика
Шувалов анонсировал продажу еще 20% «Стрелки»
Шувалов подчеркнул, что приобретение ВЭБ.РФ доли 20% в КБ «Стрелка» состоялось в формате денежной сделки.
РБК 01:20
Технологии
Ученый рассказал об эксперименте с рыбами в невесомости
Эксперименты с рыбами на борту Международной космической станции показали, что у них возникают аналогичные сухопутным животным проблемы в невесомости, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.
РИА Новости 01:49
Общество
Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов
Для составления рейтинга регионов по социальной ориентированности бюджетов были использованы данные Федерального казначействапо социальнымрасходам консолидированных бюджетов субъектов в расчете на одного жителя.
Российская газета 02:35
Общество
44 региона начнут снимать ограничения
44 субъекта из 85 могут начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Дагестанская правда вчера в 15:36
Политика
Проект закона о такси отвергнут в администрации президента
Государственно-правовое управление президента РФ (ГПУ) в четвёртый раз дало отрицательный отзыв на законопроект о регулировании работы агрегаторов такси.
News.ru 02:35
Энергетика
Добывающие сланцевую нефть компании не скоро восстановятся
Добывающие сланцевую нефть американские компании еще не скоро восстановятся. На это потребуется минимум несколько лет.
Российская газета вчера в 22:11
Общество
В Москве за сутки скончался 41 пациент с коронавирусом
В Москве за сутки скончался 41 пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией и диагнозом «пневмония».
RT на русском 02:31
Происшествия
Полиция Крыма задержала пьяного дебошира в аэропорту Симферополя
Транспортная полиция Крыма задержала в аэропорту Симферополя пьяного авиапассажира, устроившего дебош на рейсе до Москвы.
Известия вчера в 20:20
Шоу-бизнес
Принц Гарри ушел из семьи не из-за Меган
Принц Гарри ушел из семьи не из-за Меган Он давно был несчастен при дворе и сам настоял на разрыве, утверждает королевский биограф.
Экспресс газета 02:36
Происшествия
Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса
Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
Общество
В Гидрометцентре назвали сроки возвращения майской погоды в Россию
Теплая погода, характерная для мая, вернется в европейскую часть России в середине этой недели.
Известия 02:19
Происшествия
В Грузии задержан теннисист Басилашвили за избиение бывшей жены
Полиция Грузии задержала теннисиста Николоза Басилашвили, который избивал бывшую супругу в присутствии ребенка.
Известия вчера в 06:22
Энергетика
Ценам на газ предсказали падение ниже нуля
На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля.
Lenta.ru 01:43
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01