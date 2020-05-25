Энергетика

REGNUMREGNUMНефть опасается введения новых санкций США против Китая

На азиатской сессии цена снижалась до $33,54 на фоне роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Ситуация вокруг Гонконга способствовала укреплению курса йены и снижению цен на нефть. Участники рынка опасаются введения новых санкций США против Китая.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Нефть снова дорожает после падения в цене из-за геополитики

News.ru02:05

Нефть дорожает на фоне ситуации с сокращением добычи сырья в США

Вечерняя Москва01:36

Новости кризиса 25 мая: в России хотят изменить надбавки к пенсии, Кудрин назвал главные минусы антикризисных мер

URA.Ru00:24

Нефть опасается введения новых санкций США против Китая

REGNUM01:13

Цена фьючерсов нефти WTI незначительно выросла

ИА Красная Весна00:58

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:31

Цены на нефть растут в понедельник утром

Московский Комсомолецвчера в 23:23
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:36, Ашберн
Общество

Глава Тувы попал в больницу с коронавирусной инфекцией

Ведомости 00:38
160
Шоу-бизнес

Выяснилось, почему Дарья Мороз не приехала на финал «Танцев со звёздами»

7Дней.ру вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Памятник из черного гранита установили на могиле Юлии Началовой

Народные новости вчера в 20:07
1
Общество

Бокерия призвал разрешить прогулки для пожилых людей

Свежий воздух и прогулки обязательно нужны пожилым людям, возможно, следует принять какие-то локальные меры, позволяющие пожилым прогулки, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
РИА Новости 02:20
336
Происшествия

В больнице в Партизанске потушили пожар

Спасатели полностью ликвидировали пожар в больнице Партизанска на площади в 300 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
РИА Новости 01:54
31
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
2K
Фигурное катание

Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля

Российская газета вчера в 16:14
2
Политика

Законопроект о такси получил четвертый отрицательный отзыв в Кремле

Государственно-правовое управление президента в четвертый раз с отрицательным отзывом вернуло авторам законопроект, регулирующий отрасль такси.
Интерфакс 01:13
Здоровье

В Алтайском крае за сутки у 71 человека нашли коронавирус

Семьдесят один новый случай коронавируса выявили за сутки в Алтайском крае, выздоровели восемь человек, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:17
42
Происшествия

В Казани в жилом доме взорвался газ

ТАСС 00:55
18
Интернет

Специалист рассказал о возможности удалить свой след в интернете

Очистить свой цифровой след в интернете гораздо сложнее, чем удалить историю просмотров в браузере, сообщил заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тимур Садыков, 25 мая передает агентство Прайм.
ИА Красная Весна 01:48
6
Здоровье

В Минздраве рассказали о клинических испытаниях лекарства от COVID-19

Ранее в пресс-службе Минздрава сообщили РИА Новости, что темпы вывода на рынок препарата от COVID-19 "Фавипиравир", который проходит сейчас клинические испытания, ускорят.
РИА Новости вчера в 02:52
140
Экономика

Банкиры написали премьеру с просьбой не снижать комиссии

Как пояснил "Ъ" глава межведомственной рабочей группы АБР Алексей Маслов, расходы эквайера на подключение точки составляют в среднем 14 – 20 тыс. руб. "В случае ограничения ставок эквайерам будет сложно обеспечить рентабельность обслуживания предприятия с небольшим торговым оборотом".
Коммерсантъ вчера в 17:52
3
Общество

Свердловский губернатор рассказал, когда откроет фитнес-центры

Екатеринбург, 25 мая 2020, 08:35 — REGNUM В Свердловской области откроют фитнес-центры лишь после снятия первых ограничений по коронавирусу.
REGNUM 01:35
5
Общество

В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»

Газета.Ru вчера в 09:56
3,7K
Общество

В Китае назвали десять самых загадочных мест России

Известия 01:31
20
Игры

В Steam появилась скидка на Shadow of the Tomb Raider

В цифровом магазине Steam началась распродажа Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition.
CyberSport.ru вчера в 10:35
6
Шоу-бизнес

Лепс ответил на слова Пригожина о «бедственном» положении артистов

Вечерняя Москва вчера в 10:03
307
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
369
Здоровье

Попова отреагировала на данные о высокой смертности врачей в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отреагировала на данные о высокой смертности врачей, работающих с зараженными коронавирусом пациентами.
Lenta.ru вчера в 15:11
95
Общество

Онищенко рассказал, возможно ли чипирование через вакцину

Только в прошлом году в России вакцинировали 60 миллионов человек, американцы — миллионов 200.
Pravda.Ru вчера в 09:13
61
Происшествия

Полковник спецслужбы арестован за хищения

Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
74
Наука

Кольская сверхглубокая скважина изменила представления учёных о Земле

В СССР в начале 1960-х было заложено 14 сверхглубоких скважин, из них только Кольскую бурили ради науки.
Discover24 вчера в 14:42
75
Шоу-бизнес

Цискаридзе объяснил Степаненко тягу мужчин к меркантильным женщинам

Вечерняя Москва 23 мая в 21:43
50
Здоровье

Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья

Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
Evo-rus.com вчера в 08:14
31
Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
4
Общество

Из роддома в Москве забрали жившую там пять лет девочку

Газета.Ru 02:02
34
Политика

Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования

Дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, рассказала в интервью "Российской газете" председатель ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 01:52
1K
Экономика

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики

В перечне господина Кудрина — здоровье и доходы граждан, экономические свободы и адекватное госуправление, остальное может и подождать.
Коммерсантъ вчера в 17:52
94
Шоу-бизнес

Светлана Лобода выложила фото без ретуши после обвинений в пластике

Светлана Лобода поделилась с поклонниками фотографией без ретуши.
Территория новостей вчера в 12:58
4
Как работают Яндекс.Новости?
Главное