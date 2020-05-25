Энергетика
REGNUMНефть опасается введения новых санкций США против Китая
На азиатской сессии цена снижалась до $33,54 на фоне роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Ситуация вокруг Гонконга способствовала укреплению курса йены и снижению цен на нефть. Участники рынка опасаются введения новых санкций США против Китая.
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Шоу-бизнес
Выяснилось, почему Дарья Мороз не приехала на финал «Танцев со звёздами»
7Дней.ру вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Памятник из черного гранита установили на могиле Юлии Началовой
Народные новости вчера в 20:07
Общество
Бокерия призвал разрешить прогулки для пожилых людей
Свежий воздух и прогулки обязательно нужны пожилым людям, возможно, следует принять какие-то локальные меры, позволяющие пожилым прогулки, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
РИА Новости 02:20
Происшествия
В больнице в Партизанске потушили пожар
Спасатели полностью ликвидировали пожар в больнице Партизанска на площади в 300 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
РИА Новости 01:54
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Фигурное катание
Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля
Российская газета вчера в 16:14
Политика
Законопроект о такси получил четвертый отрицательный отзыв в Кремле
Государственно-правовое управление президента в четвертый раз с отрицательным отзывом вернуло авторам законопроект, регулирующий отрасль такси.
Интерфакс 01:13
Здоровье
В Алтайском крае за сутки у 71 человека нашли коронавирус
Семьдесят один новый случай коронавируса выявили за сутки в Алтайском крае, выздоровели восемь человек, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:17
Интернет
Специалист рассказал о возможности удалить свой след в интернете
Очистить свой цифровой след в интернете гораздо сложнее, чем удалить историю просмотров в браузере, сообщил заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тимур Садыков, 25 мая передает агентство Прайм.
ИА Красная Весна 01:48
Здоровье
В Минздраве рассказали о клинических испытаниях лекарства от COVID-19
Ранее в пресс-службе Минздрава сообщили РИА Новости, что темпы вывода на рынок препарата от COVID-19 "Фавипиравир", который проходит сейчас клинические испытания, ускорят.
РИА Новости вчера в 02:52
Экономика
Банкиры написали премьеру с просьбой не снижать комиссии
Как пояснил "Ъ" глава межведомственной рабочей группы АБР Алексей Маслов, расходы эквайера на подключение точки составляют в среднем 14 – 20 тыс. руб. "В случае ограничения ставок эквайерам будет сложно обеспечить рентабельность обслуживания предприятия с небольшим торговым оборотом".
Коммерсантъ вчера в 17:52
Общество
Свердловский губернатор рассказал, когда откроет фитнес-центры
Екатеринбург, 25 мая 2020, 08:35 — REGNUM В Свердловской области откроют фитнес-центры лишь после снятия первых ограничений по коронавирусу.
REGNUM 01:35
Общество
В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»
Газета.Ru вчера в 09:56
Игры
В Steam появилась скидка на Shadow of the Tomb Raider
В цифровом магазине Steam началась распродажа Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition.
CyberSport.ru вчера в 10:35
Шоу-бизнес
Лепс ответил на слова Пригожина о «бедственном» положении артистов
Вечерняя Москва вчера в 10:03
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
Здоровье
Попова отреагировала на данные о высокой смертности врачей в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отреагировала на данные о высокой смертности врачей, работающих с зараженными коронавирусом пациентами.
Lenta.ru вчера в 15:11
Общество
Онищенко рассказал, возможно ли чипирование через вакцину
Только в прошлом году в России вакцинировали 60 миллионов человек, американцы — миллионов 200.
Pravda.Ru вчера в 09:13
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
Наука
Кольская сверхглубокая скважина изменила представления учёных о Земле
В СССР в начале 1960-х было заложено 14 сверхглубоких скважин, из них только Кольскую бурили ради науки.
Discover24 вчера в 14:42
Шоу-бизнес
Цискаридзе объяснил Степаненко тягу мужчин к меркантильным женщинам
Вечерняя Москва 23 мая в 21:43
Здоровье
Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья
Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
Evo-rus.com вчера в 08:14
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Политика
Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования
Дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, рассказала в интервью "Российской газете" председатель ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 01:52
Экономика
Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики
В перечне господина Кудрина — здоровье и доходы граждан, экономические свободы и адекватное госуправление, остальное может и подождать.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Шоу-бизнес
Светлана Лобода выложила фото без ретуши после обвинений в пластике
Светлана Лобода поделилась с поклонниками фотографией без ретуши.
Территория новостей вчера в 12:58