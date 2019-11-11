Энергетика
REGNUMНефть опустилась ниже $62 за баррель
Мировые цены на нефть падают, нефть марки Brent опустилась ниже $62 за баррель, 11 ноября передает агентство Reuters.
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Армия и оружие
В России снимут фильм о спасении штурмана Су-24, сбитого турецким F-16 в Сирии
Художественный фильм о действиях российской группировки в Сирии, в основу которого будет положена операция по спасению штурмана Су-24, сбитого F-16 ВВС Турции в 2015 году, начнут снимать в следующем году.
Футбол
Евсеев объяснил свое высказывание об игре в футбол и забивании голов
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал свои слова после матча 16-го тура РПЛ с "Оренбургом" (0:0).
Политика
Глава МИД Украины рассказал, где «лежит» закон об амнистии в Донбассе
Закон об амнистии участников конфликта в Донбассе, принятый украинским парламентом прошлого созыва, в нарушение конституции не был передан на подпись президенту, он "лежит где-то в столе", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Происшествия
Историку Олегу Соколову предъявлено обвинение в убийстве
Общество
Открыли вкладчиков: 5 тыс. записей о клиентах ВТБ продаются в Сети
В продаже на черном рынке появилась база вкладчиков ВТБ, состоящая из 5 тыс. строк.
Политика
На Украине назвали первый шаг для реинтеграции Донбасса
Упрощенное пересечение линии разграничения должно стать первым шагом Киева для реинтеграции Донбасса, заявил советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо.
Авто
В продаже появился уникальный вездеход «Лесник» на шасси ГАЗ-66
В интернете предлагают купить вездеход, построенный на базе ГАЗ-66, который называется «Лесоруб».
Авто
В России стартовали продажи обновленного Lexus GX 460
Российские дилеры Lexus начали продажи обновленного внедорожника Lexus GX 460 2020 модельного года.
Шоу-бизнес
Кристине Асмус угрожают расправой из-за секс-сцен в фильме «Текст»
«Как мужу, Гарику неприятно»: Кристина Асмус расплакалась, вспоминая секс-сцену в фильме «Текст».
Происшествия
Избивавших приемного сына родителей арестовали в Москве
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»
"Нафтогаз" призвал "Газпром" разрешить Киеву провести проверку газоизмерительной станции "Суджа", заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
Хоккей
«Даллас» выведет из обращения номер Сергея Зубова
«Даллас» выведет из обращения 56-й номер, под которым ранее выступал защитник Сергей Зубов.
Армия и оружие
Индия окончательно отказалась от Су-57, показав «достойную замену»
Индийские средства массовой информации опубликовали материал, в котором сообщается о том, что ВВС Индии окончательно отказываются от российских истребителей Су-57, которые не только не удовлетворяют Дели своими характеристиками и возможностями, но и имеют достаточно высокую стоимость.
Политика
МИД Украины прокомментировал предстоящий саммит в нормандском формате
Киев надеется, что встречу лидеров в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию конфликта в Донбассе удастся провести таким образом, чтоб Украина "развивалась дальше", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Технологии
WSJ: Google собирает медицинские данные пользователей
В рамках Project Nightingale, как назвали проект, компании получили доступ к историям болезней, выпискам из медкарт, рецептам врачей, результатам лабораторных анализов пациентов, при этом их имена и даты рождения также открыты, пишет WSJ.
Политика
Путин объяснил сокращение расходов на оборону России
Россия прошла пик модернизации военной техники и дальше такой объем работ не требуется, заявил президент России Владимир Путин, комментируя снижение расходов на оборону.
Армия и оружие
Россия и Турция начали четвертое совместное патрулирование в Сирии
Российские и турецкие военные начали четвертое совместное патрулирование в новом районе на границе Сирии и Турции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
Экономика
В Башкирии 68 миллиардов рублей направят на поддержку нацпроектов
В 2019 году федеральная поддержка нацпроектов и программ в республике превысит 68 миллиардов рублей, сообщили на оперативном совещании в правительстве Башкирии сегодня, 11 ноября.
Кино
Стало известно, какие новые супергерои появятся в фильмах Marvel
Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя, сообщает Independent.
Общество
Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Происшествия
В Киеве пасынок до полусмерти избил свою мать и отчима-ветерана «АТО»
Накануне в Киеве в подъезде собственного дома был жестоко избит ветеран «АТО» Панов с позывным «Хан».
Общество
Дождь, снегопад и штормовой ветер: В Приморье объявлено предупреждение
Во Владивостоке и на большей территории Приморья ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, на севере со снегом, местами сильные с количеством 15 – 45 мм за 12 часов и менее.
Общество
«Левада-центр»: только 2% россиян полностью отказались от наличных
Только 2% россиян полностью отказались от наличных денег, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», сообщает РБК.
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.