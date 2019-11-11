Мировые цены на нефть падают, нефть марки Brent опустилась ниже $62 за баррель, 11 ноября передает агентство Reuters.

Политика Глава МИД Украины рассказал, где «лежит» закон об амнистии в Донбассе Закон об амнистии участников конфликта в Донбассе, принятый украинским парламентом прошлого созыва, в нарушение конституции не был передан на подпись президенту, он "лежит где-то в столе", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Политика На Украине назвали первый шаг для реинтеграции Донбасса Упрощенное пересечение линии разграничения должно стать первым шагом Киева для реинтеграции Донбасса, заявил советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо.

Армия и оружие Индия окончательно отказалась от Су-57, показав «достойную замену» Индийские средства массовой информации опубликовали материал, в котором сообщается о том, что ВВС Индии окончательно отказываются от российских истребителей Су-57, которые не только не удовлетворяют Дели своими характеристиками и возможностями, но и имеют достаточно высокую стоимость.

Политика МИД Украины прокомментировал предстоящий саммит в нормандском формате Киев надеется, что встречу лидеров в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию конфликта в Донбассе удастся провести таким образом, чтоб Украина "развивалась дальше", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Технологии WSJ: Google собирает медицинские данные пользователей В рамках Project Nightingale, как назвали проект, компании получили доступ к историям болезней, выпискам из медкарт, рецептам врачей, результатам лабораторных анализов пациентов, при этом их имена и даты рождения также открыты, пишет WSJ.

Политика Путин объяснил сокращение расходов на оборону России Россия прошла пик модернизации военной техники и дальше такой объем работ не требуется, заявил президент России Владимир Путин, комментируя снижение расходов на оборону.

Политика Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».

Экономика В Башкирии 68 миллиардов рублей направят на поддержку нацпроектов В 2019 году федеральная поддержка нацпроектов и программ в республике превысит 68 миллиардов рублей, сообщили на оперативном совещании в правительстве Башкирии сегодня, 11 ноября.