Энергетика

REGNUMREGNUMНефть опустилась ниже $62 за баррель

Мировые цены на нефть падают, нефть марки Brent опустилась ниже $62 за баррель, 11 ноября передает агентство Reuters.
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Цены на нефть растут

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ВЦИОМ назвал главные страхи россиян

В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.
РБК вчера в 22:09
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На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
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Эво Моралес вылетел из Боливии в Мексику

Известия вчера в 21:55
Происшествия

Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве

Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 01:40
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве аспирантки доцента СПбГУ

Октябрьской районный суд Петербурга принял решение арестовать на два месяца преподавателя истории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, оглашение решения транслировало издание «Фонтанка».
Ведомости вчера в 09:04
Общество

Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту

РИА Новости вчера в 11:00
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В Тюмени полиция задержала известного блогера

В понедельник, 11 ноября, тюменского блогера Алексея Кунгурова полиция задержала прямо во время прогулки с дочкой.
Вестник вчера в 20:35
Энергетика

Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире

По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
РБК вчера в 16:00
Общество

Синичкин день отмечается в России

Зиновий и Зиновия были родными братом и сестрой, жили в III веке в Каппадокии.
Телепорт вчера в 18:35
Общество

Путин поздравил Пахмутову и наградил ее орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
Известия 10 ноября в 09:34
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Аризоне», несмотря на дубль Кузнецова

Несмотря на голы Евгения Кузнецова, "столичные" уступили в серии буллитов.
Российская газета вчера в 23:05
Общество

Девять сотрудников уволились из онкоцентра имени Блохина

Из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина по собственному желанию уволились девять сотрудников, сообщили в пресс-службе организации.
Коммерсантъ вчера в 14:51
Происшествия

СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством

Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
RT на русском вчера в 14:07
Общество

КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров

Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Ведомости вчера в 16:20
Политика

РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

Как стало известно, лидерами по уровню доверия оказались Крым, Чечня, а также Брянская и Липецкая области.
Газета.Ru 10 ноября в 15:59
Шоу-бизнес

Разин: состояние здоровья Заворотнюк улучшилось

Музыкальный продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сообщил, что состояние здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось.
Телеканал 360° 09 ноября в 20:17
Футбол

Темнокожий украинский борец пристыдил сограждан за расизм

Lenta.ru вчера в 23:35
Общество

Дмитрий Медведев прилетел в Новосибирск

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Новосибирск. В столицу Новосибирской области он прилетел рано утром сегодня, 12 ноября.
REGNUM вчера в 23:14
Общество

WhatsApp начал блокировать пользователей

Популярный мессенджер WhatsApp начал массово блокировать обычных пользователей.
Evo-rus.com вчера в 09:17
Здоровье

Названы 6 «убийц» иммунной системы

Ученые составили список из 6 продуктов, которые назвали «убийцами» иммунной системы.
HotMurom.ru 08 ноября в 23:30
Общество

Бывший свердловский губернатор Мишарин уходит из РЖД

Первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин, в прошлом возглавлявший Свердловскую область, покидает свой пост.
Уралинформбюро вчера в 22:12
Происшествия

Пропавшие в Новосибирской области охотники найдены мертвыми

Московский Комсомолец 10 ноября в 12:07
Космос

SpaceX запустил в космос ракету с 60 спутниками

Американский производитель космической техники SpaceX запустил в космос ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink в рамках создания высокопроизводительного канала связи, который в состоянии обеспечить интернет-соединение в любой точке планеты.
Rambler News Service вчера в 14:00
Политика

Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков со ссылкой на сводную информацию из разных ведомств пояснил, что речь идет о строительстве первой очереди космодрома, во время которого было похищено 11 миллиардов рублей, возвращено 3,5 миллиарда, по делам о хищениях осуждены 32 человека, еще пять уголовных дел расследуются.
РИА Новости вчера в 23:06
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова показала фото в нижнем белье

Российская телеведущая, певица и актриса Анфиса Чехова на своей странице в Instagram рассказала, чем любит себя баловать, выложив фото в нижнем белье за чашкой кофе.
Московский Комсомолец вчера в 05:54
Политика

Госдуме и Совфеду предложили ввести доступ в интернет по паспорту

Руководству Госдумы и Совета Федерации предложили обсудить введение в России обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет.
Взгляд.ру 00:22
Общество

Назван самый фотографируемый город России

РИА Новости вчера в 19:31
Хоккей

Молодежная сборная России победила Канаду в четвертом матче суперсерии

Молодежная сборная России победила Канаду в четвертом матче суперсерии. Наших соперников представляла команда из лиги Онтарио.
Газета.Ru вчера в 23:24
Политика

Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией

Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
РБК вчера в 15:40
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