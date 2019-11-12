Энергетика
Банки.руМировые цены на нефть понизились по итогам торгов понедельника
Котировки декабрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 0,38 доллара и составили 56,86 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.
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Нефть дешевеет: Brent - $61,96 за баррель, WTI - $56,77
Агентство нефтегазовой информациивчера в 00:17
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