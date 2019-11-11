Энергетика

REGNUMREGNUMНефть опустилась ниже $62 за баррель

Мировые цены на нефть падают, нефть марки Brent опустилась ниже $62 за баррель, 11 ноября передает агентство Reuters.
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Цены на нефть будут определять переговоры США и Китая — Commerzbank

REGNUMвчера в 12:45

Нефть дорожает после резкого снижения цен днем ранее

ПРАЙМ00:00

Цены на нефть снижаются во вторник утром

Московский Комсомолецвчера в 21:17

Цены на нефть растут

RT на русском00:18

Цена нефтяной корзины ОПЕК ушла ниже $62 за баррель

Росбалтвчера в 08:51

Нефть продолжает терять в цене

Финмаркетвчера в 07:28

Нефть дешевеет: Brent - $61,96 за баррель, WTI - $56,77

Агентство нефтегазовой информациивчера в 00:17
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Энергетика

Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире

По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
РБК вчера в 16:00
Политика

В Кремле прокомментировали расследование Навального о прокуроре Москвы

Перед назначением Дениса Попова на должность прокурора Москвы была проведена тщательная проверка, нарушений выявлено не было.
Свободная Пресса вчера в 09:11
Экономика

Забайкалье затянуло строительство объектов на 3,5 млрд руб., многие из них брошены — КСП

Контрольно-счётная палата Забайкальского края выявила не завершённых на 1 января 2019 года объектов в регионе на 3,5 миллиарда рублей; многие из них брошены.
Чита.Ру вчера в 23:43
Армия и оружие

В США на Аляску отправили неизвестную боевую машину

В Сети появилась фотография новой разработки для армии США. Военные отправили на Аляску неизвестную боевую машину.
OAnews вчера в 06:05
Политика

Трамп запрещал публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп запрещал своей администрации публиковать какие-либо официальные заявления об инциденте в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября 2018 года, заявил бывший советник экс-спецпредставителя Соединенных Штатов по Украине Кристофер Андерсон на заседании трех комитетов палаты представителей американского Конгресса.
REGNUM вчера в 21:46
Общество

КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров

Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Ведомости вчера в 16:20
Происшествия

На автостоянке в Подмосковье сгорели более 10 машин

Пожар произошел на автостоянке в Раменском районе Подмосковья, огнем повреждено более 10 машин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
ТАСС вчера в 22:05
Политика

Назарбаев предложил организовать встречу Путина с Зеленским

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Ведомости 00:43
Политика

FT узнала о покупках семьей Башара Асада недвижимости в Москва-Сити

По данным FT, еще две квартиры на 58-м и 53-м этажах небоскреба в Москва-Сити были куплены женой Рами Маклуфа и ее сестрой Ниадой.
РБК вчера в 04:59
Происшествия

Мужчина облил детей щелочью в детском саду в Китае

Как стало известно, нападавший срезал проволочные заграждения детского сада, проник на территорию и облил детей и воспитателей раствором каустической соды, после чего сбежал.
Газета.Ru вчера в 22:58
Политика

Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими

Вашингтон дал Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC.
Коммерсантъ вчера в 13:01
Здоровье

Сокращение числа россиян является совсем не риском, а реальностью — мнение

Сокращение числа граждан России является совсем не риском, а реальностью, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»).
REGNUM 10 ноября в 23:09
Космос

SpaceX запустил в космос ракету с 60 спутниками

Американский производитель космической техники SpaceX запустил в космос ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink в рамках создания высокопроизводительного канала связи, который в состоянии обеспечить интернет-соединение в любой точке планеты.
Rambler News Service вчера в 14:00
Происшествия

Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки

В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО.
РИА Новости вчера в 18:57
Политика

Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией

Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
РБК вчера в 15:40
Общество

Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту

РИА Новости вчера в 11:00
Происшествия

Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве

Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 01:40
Финансы

Снижение золота не станет продолжительным

До сих пор любое снижение воспринималось иначе - как потенциальны разворот рынка к падению.
Finam.Ru вчера в 06:30
Политика

Зеленского погубят «любимые друзья», заявил украинский миллионер

В первую очередь губят Владимира Зеленского "любимые друзья", – отметил Пальчевский.
РИА Новости вчера в 16:49
Политика

Моралес вылетел из Боливии в Мексику

Самолет, на борту которого находится подавший в отставку с президентского поста Эво Моралес, вылетел из Боливии.
РИА Новости вчера в 22:30
Хоккей

Дон Черри уволен с ТВ из-за расистского скандала

Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».
Чемпионат вчера в 15:12
Политика

Путин возмущен масштабами воровства на космодроме «Восточный»

ФАН вчера в 03:57
Политика

«Нафтогаз» попросил «Газпром» «показать свою Суджу»

"Нафтогаз" призвал "Газпром" допустить украинских специалистов провести проверку на газоизмерительной станции "Суджа".
Газета.Ru вчера в 14:28
Кино

Супергерои в сборе: вышел первый тизер кроссовера «Кризис на Бесконечных Землях»

Popcornnews.ru вчера в 07:59
Финансы

Официальные курсы доллара и евро незначительно повышены

Банк России повысил с 12 ноября официальный курс доллара США на 18 копеек до 63,9121 рубля.
Росбалт вчера в 07:42
Происшествия

В правительстве Оренбургской области опровергли информацию об обысках

Сотрудники правоохранительных органов работают с архивными документами в здании Дома советов в Оренбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области, опровергнув информацию об обысках в одном из министерств региона, распространенную местными СМИ.
ТАСС вчера в 04:59
Общество

МВД возбудило дело о нанесении ущерба «Росгосстраху» на ₽1,3 млрд

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса (злоупотребление полномочиями) — их действия причинили «существенный вред» «Росгосстраху» (РГС).
РБК вчера в 23:00
Общество

Петербург стал самым фотографируемым городом России

Невские Новости вчера в 21:01
Авто

Назвали стоимость Lada Vesta с вариатором

АвтоВАЗ в понедельник, 11 ноября, назвал стоимость LADA Vesta с вариатором Jatco JF015E и 1,6-литровым двигателем Renault H4Mk мощностью 113 л.с. Новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия доступна для всех моделей Vesta, кроме Vesta Sport.
Автоновости дня вчера в 13:25
Политика

Трамп обнародует стенограмму разговора с Зеленским на этой неделе

Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе опубликует стенограмму своей первой телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшейся в апреле.
Российская газета вчера в 18:52
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