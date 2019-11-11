Энергетика
REGNUMНефть опустилась ниже $62 за баррель
Мировые цены на нефть падают, нефть марки Brent опустилась ниже $62 за баррель, 11 ноября передает агентство Reuters.
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Нефть дешевеет: Brent - $61,96 за баррель, WTI - $56,77
Агентство нефтегазовой информациивчера в 00:17
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