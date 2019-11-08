Энергетика
REGNUMНефть опустилась ниже $62 за баррель
Мировые цены на нефть падают, нефть марки Brent опустилась ниже $62 за баррель, 11 ноября передает агентство Reuters.
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Авто
Базовая версия Lada Vesta получит вариатор
«АвтоВАЗ» решил устанавливать вариаторную трансмиссию не только на топовые, но даже на базовые версии Lada Vesta.
Профиль вчера в 07:01
Происшествия
Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине
На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru вчера в 18:58
Общество
Апелляционный суд Киева отменил приостановку ликвидации УПЦ
Шестой апелляционный административный суд Киева отменил постановление окружного суда о приостановке ликвидации раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
News.ru 07:28
Армия и оружие
В Минобороны Украины заявили о готовности защититься от РФ
Украинский министр обороны Андрей Загороднюк заявил о готовности страны "самостоятельно защититься от России в случае нападения".
Комсомольская правда вчера в 23:32
Политика
Песков назвал сумму хищений на строительстве Восточного
Из пропавших денег возвращено только 3,5 млрд, рассказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
Парламентская газета 07:22
Единоборства
Россиянин Волков победил американца Харди на турнире UFC в Москве
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков победил американца Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 163 в Москве.
Lenta.ru 09 ноября в 17:06
Происшествия
Под Белгородом у фирменного поезда на ходу отцепились восемь вагонов
ЧП у поезда Москва – Белгород произошло 10 ноября, на полном ходу, когда состав двигался почти в 50 км от Белгорода.
Kursk.com 06:31
Технологии
Сети 5G появятся в Петербурге к 2022 году
Сети 5G появятся в Петербурге к 2022 году. Разместят специальные установки лишь в отдельных зонах – чтобы протестировать технологию.
Радио Зенит 03:17
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Политика
Путин объяснил сокращение расходов на оборону и безопасность
В октябре президент сообщил, что Россия занимает лишь седьмое место в мире по расходам на оборону, хотя уже создала оружие, не имеющее аналогов в мире.
РИА Новости 03:56
Происшествия
Кремль прокомментировал убийство аспирантки в Петербурге
Президент России Владимир Путин в курсе убийства выпускницы и аспирантки СПбГУ, в котором обвиняют доцента вуза Олега Соколова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:33
Политика
В Кремле оценили сообщения о недвижимости родственников Асада в Москве
Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать статью Financial Times, в которой говорилось, что родственники Асада в разные годы купили около 19 апартаментов на территории комплекса в Москве.
RT на русском 06:59
Происшествия
В Бурятии найден мёртвым контрактник
REGNUM 02:46
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Политика
Россия не станет выходить из Договора по открытому небу вслед за США
В Москве не уверены, что Вашингтон намерен выйти из Договора по открытому небу (ДОН), но готовы рассмотреть различные варианты действий в ответ на возможный демарш США, сообщил газете "Известия" заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях IV Московской конференции по нераспространению.
Газета.Ru 03:07
Шоу-бизнес
Сын Марии Шукшиной тайно женился
Почти месяц назад, 18 октября, сын Марии Шукшиной Макар Касаткин женился на своей избраннице.
Экспресс газета 02:15
Технологии
Группа ПИК Сергея Гордеева запустит «Убер» для строителей
РБК вчера в 03:34
Шоу-бизнес
Навка показала фото со счастливой Заворотнюк
Навка приняла решение все средства от продажи билетов на мюзикл «Аленький цветочек» передать Петру, а также благотворительным организациям, которые помогают больным.
Телепрограмма вчера в 22:04
Происшествия
Екатеринбуржцев напугало висящее на мосту «человеческое тело»
Российская газета 01:39
Политика
Песков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы
Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова.
REGNUM 07:27
Общество
Медведев напомнил о последствиях за нарушения реализации нацпроектов
«Нарушения при реализации правил, по которым эти национальные проекты осуществляются, будут иметь самые серьёзные последствия — вплоть до ответственности, уголовной ответственности, административной ответственности», — цитирует ТАСС Медведева.
RT на русском 06:38
Общество
2% россиян полностью отказались от наличных
Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).
РБК вчера в 23:00
Экономика
Кудрин предложил регионам отчитываться только по важным показателям нацпроектов
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что регионам нужно дать возможность отчитываться только о самых важных показателях нацпроектов.
Известия 05:05
Транспорт
В Москве задумались о расширении зоны платной парковки
Департамент транспорта Москвы предлагает муниципальным депутатам нескольких районов столицы рассмотреть вопрос о расширении зоны платной парковки.
Мослента 06:52
Общество
В Стамбуле найден мертвым организатор «Белых касок»
Бртанский подданный Джеймс Ле Мезюрье, один из создателей организации «Белые каски», обнаружен мертвым в Стамбуле.
REGNUM 07:37
Политика
Асад назвал конфликт в Сирии миниатюрной моделью третьей мировой войны
Конфликт в Сирии является миниатюрной моделью третьей мировой войны, которая ведётся опосредованно.
RT на русском 00:57
Авто
Porsche показал прототипы нового 911 Turbo
Прошёл почти год с тех пор, как Porsche презентовал культовые авто 992-го поколения: 911 Carrera и Carrera S, но до сих пор мы еще не видели его более мощные версии.
За рулем Кубань вчера в 15:57