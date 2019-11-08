Энергетика
REGNUMНефть опустилась ниже $62 за баррель
Мировые цены на нефть падают, нефть марки Brent опустилась ниже $62 за баррель, 11 ноября передает агентство Reuters.
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Футбол
Головин не тренируется в общей группе сборной России
Футболист сборной России Александр Головин не тренируется в общей группе команды на первой тренировке на сборе в Сочи.
РИА Новости 04:14
Наука
Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку
Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
Российская газета вчера в 04:42
Общество
Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре
Телеведущий Артём Шейнин прокомментировал слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
RT на русском вчера в 09:12
Происшествия
Выпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку
В московской квартире, из окна которой утром 11 ноября выпала женщина с двумя детьми, нашли предсмертную записку.
Известия 03:34
Футбол
«Динамо» и «Локомотив» претендуют на Соболева
Soccer.ru 03:32
Происшествия
Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ заявил о раскаянии
Преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета, 64-летний историк Олег Соколов, подозреваемый в убийстве своей 24-летней выпускницы Анастасии Ещенко, заявил, что раскаивается в содеянном.
Взгляд.ру 05:56
Происшествия
В Москве суд рассмотрит жалобу Голунова на следователей
Басманный суд Москвы рассмотрит в понедельник жалобу журналиста Ивана Голунова на следствие, которое, по его мнению, не торопится расследовать историю с подброшенными наркотиками, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости вчера в 16:21
Происшествия
Основатель «Белых касок» найден мёртвым в Стамбуле
В Стамбуле нашли мёртвым основателя неправительственной организации «Белые каски», бывшего офицера британской разведки Джеймса Ле Мезюрье.
News.ru 05:45
Политика
Джабаров считает, что США повлияли на госпереворот в Боливии
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что государственный переворот в Боливии произошёл не без влияния Соединённых Штатов.
News.ru 03:23
Политика
Германия отмечает 30-летие падения Берлинской стены
Говорит Москва 09 ноября в 01:21
Общество
FT: семья Асада купила 19 апартаментов в «Москва-сити»
Родственники президента Сирии Башара Асада в разные годы купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории «Москва-сити», 18 из них – в комплексе «Город столиц», еще один – в башне «Федерация».
Ведомости 04:37
Финансы
Комитет Госдумы одобрил корректировку бюджета ПФР на 2019 год
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о корректировке параметров бюджета Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2019 год, внесенный правительством.
РИА Новости 05:56
Общество
Nord Stream 2 AG начал арбитраж против Евросоюза
Компания — оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG начала арбитраж против Евросоюза из-за несоответствия поправок к газовой директиве Энергетической хартии.
RT на русском 05:49
Футбол
Уткин раскритиковал Тедеско за поведение во время матчей «Спартака»
Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин считает, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ведет себя как типичный иностранец.
Спорт день за днем 03:44
Футбол
Матч между «Динамо» и «Шахтером» завершился расистским скандалом
Vprognoze.ru 04:43
Происшествия
В Новосибирской области обнаружили тела пропавших охотников
Известия вчера в 23:48
Политика
Зеленский уволил своего представителя в правительстве Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Геруса с поста представителя главы государства в кабинете министров.
RT на русском 04:09
Кино
Тимур Бекмамбетов посетил студию Хидэо Кодзимы
Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов побывал в гостях у студии Kojima Productions.
CyberSport.ru 03:35
Футбол
«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью
Завершился центральный матч 16-го тура чемпионата России. В Москве местный «Локомотив» принимал «Краснодар».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:00
Экономика
К нерешенным проблемам мусорных операторов добавились новые
Не решена проблема неплатежей – компании, отвечающие за вывоз и утилизацию мусора, не могут получить денег ни с населения, ни с организаций, констатируют авторы мониторинга.
Ведомости вчера в 15:39
Футбол
РФС установил срок на исправление ситуации с работой арбитров
Руководство Российского футбольного союза (РФС) дало время до конца года на исправление ситуации с работой арбитров, заявил глава департамента судейства и инспектирования (ДСИ) Александр Егоров.
РИА Новости 05:46
Происшествия
В Москве задержан гражданин Австрии за изнасилование школьницы
В Москве правоохранительные органы задержали гражданина Австрии за изнасилование 15-летней школьницы.
Газета.Ru 03:35
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк идет на поправку
Андрей Разин, знакомый Анастасии, все же решил высказаться по поводу лечения и его результатов.
Popcake вчера в 10:43
Здоровье
Названа смертельная доза водки в России
В праздники и выходные россияне могут выпить в среднем литр водки — такая доза является смертельно опасной.
Lenta.ru 05:17
Здоровье
Пять знаков, которые будут долгожителями, назвали астрологи
Спокойную и долгую жизнь, скорее всего, проживут Тельцы, пишет «МК в Волгограде.ру».
Крестьянская жизнь 05:42