Энергетика
REGNUMНефть опустилась ниже $62 за баррель
Мировые цены на нефть падают, нефть марки Brent опустилась ниже $62 за баррель, 11 ноября передает агентство Reuters.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:04, Ашберн
Общество
Женщине запретили кормить сына грудью в Третьяковке
Происшествия
Прорыв паропровода произошел на заводе «Балтика» в Петербурге
Взрыв произошел на территории пивоваренного завода «Балтика» в Санкт-Петербурге.
Футбол
Матч между «Динамо» и «Шахтером» завершился расистским скандалом
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Происшествия
Историк Соколов назвал причины убийства аспирантки
Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ
Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Единоборства
Александр Волков одолел Грега Харди на турнире UFC в Москве
Поединок тяжеловесов Александра Волкова и Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве завершился безоговорочной победой спортсмена из РФ.
Авто
Раскрыт секрет расположения бензобаков в автомобилях
Политика
Президент Боливии Моралес подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская решили расстаться
Кризис в отношениях дошел до того, что в эфире программы «ЯнаСупер» Рудковская заявила о том, что расстается с Плющенко.
Футбол
Президент «Барселоны»: «Месси останется в клубе ещё на 5 лет»
Месси заявлял несколько недель назад, что хочет завершить карьеру в «Барселоне». В последние сезоны он остается нашим лидером.
Общество
Медведев напомнил о последствиях за нарушения реализации нацпроектов
«Нарушения при реализации правил, по которым эти национальные проекты осуществляются, будут иметь самые серьёзные последствия — вплоть до ответственности, уголовной ответственности, административной ответственности», — цитирует ТАСС Медведева.
Футбол
«Спартак» отказался от покупки Соболева
Как сообщается, руководство «красно-белых», которое ранее рассматривало возможность такого трансфера, отказалось от идеи покупки форварда.
Общество
Александра Пахмутова отметила 90-летие за роялем в Большом театре
Советский и российский композитор Александра Пахмутова отметила 90-летие на Исторической сцене Большого театра: легенда отечественной музыкальной культуры принимала поздравления от главы государства Владимира Путина, выдающихся исполнителей Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Александра Градского, Анны Нетребко и на протяжении нескольких часов аккомпанировала артистам за роялем.
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Происшествия
В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник
В одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на территории Бурятии, сегодня утром был найден мертвым военнослужащий-контрактник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воинского подразделения.
Армия и оружие
Российские журналисты не попадали под обстрел в Донбассе
В пресс-службе ВГТРК заявили, что съемочная команда телеканала "Россия 24" не попала под обстрел в ДНР. Об этом сообщает РИА "Новости".
Экономика
В Москве наметился дефицит жилья бизнес-класса
"По итогам третьего квартала 2019 года на первичном рынке жилья бизнес-класса Москвы на продажу было выставлено 12,8 тыс. лотов общей площадью более 1,02 млн кв.м. За последний квартал объем предложения сократился на 8%, в годовой динамике - на 15%, а с начала 2018 года количество квартир и апартаментов в продаже уменьшилось почти на треть", - говорится в сообщении.
Происшествия
Бывшая жена Цеповяза вышла из комы
Здоровье
Врачи назвали самую проблемную группу крови
Эксперты считают научно доказанным, что самой «сложной» является четвертая группа крови с отрицательным резусом.
Армия и оружие
На Украине отменят призыв в армию
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную.
Общество
Видео Елены Малышевой в аэропорту вызвало споры
Хоккей
Коннор Макдэвид признан первой звездой дня в НХЛ
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Армия и оружие
В ДНР заявили об ответе при вводе сил Украины в зону разведения
Парламент самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) принял документ, предусматривающий симметричный ответ в случае ввода подразделений украинской полиции на участок разведения сил в районе Петровского в Донбассе, сообщает сайт Народного совета ДНР в понедельник, 11 ноября.
Авто
Lexus озвучил дату премьеры первого электрокара
Мировая премьера первого полностью электрического автомобиля премиум-бренда, являющегося продолжением линейки электрифицированных автомобилей, способным удовлетворить растущий спрос китайцев и европейцев, состоится в китайском Гуанчжоу, который откроет свои двери 22 ноября.
Происшествия
В Курской области трое детей погибли при пожаре
Жертвами пожара в поселке Пристень в Курской области стали трое детей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Общество
Вице-президент РЖД подтвердил решение уйти в отставку
Старший вице-президент РЖД Александр Мишарин уйдет из компании, а впоследствии определится с дальнейшими планами.