Энергетика

REGNUMREGNUMНефть опустилась в «красную зону»

Лондон, 19 мая 2020, 19:36 — REGNUM Нефтяные торги 19 мая проходят нестабильно — начало сессии на Лондонской бирже проходило в «зеленой зоне», к настоящему моменту обе основные марки ушли в минус по отношению к прошлому закрытию.
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Фьючерс на сырую нефть марки Brent на июль на Лондонской нефтяной бирже 20 мая в 12:10 MSK составил $35.13 за баррель (+$0.48; +1.39%)

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Brent и WTI завершают торги разнонаправлено

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