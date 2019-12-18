Энергетика

REGNUMREGNUMНефть: отчет API сдержал рост котировок

Сделка оказала положительное влияние на рисковые активы, фондовые рынки и нефть. В ходе американской сессии цена повышалась до $66,22. Рост затормозился после публикации отчета Американского института нефти (API), который отразил увеличение запасов нефти и нефтепродуктов за неделю до 13 декабря.
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