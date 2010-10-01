Энергетика
ИА REXНефть отыгрывает ценовые позиции
По итогам утренних торгов в 19 марта цены на нефть демонстрируют рост, отыгрывая состоявшееся накануне падение.
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Комментарии
Общество
В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров
«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
Технологии
«Тинькофф Мобайл» начал подключать виртуальные сим-карты eSIM
Виртуальный оператор связи «Тинькофф Мобайл» начал подключать пользователей с использованием технологии eSIM, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей компании.
Технологии
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Энергетика
Саудовская Аравия сократила расходы бюджета из-за падения цен на нефть
Власти Саудовской Аравии частично сократили расходы на бюджет 2020 года на фоне падения цен на нефть, сообщил министр финансов Мухаммед аль-Джадаан.
Шоу-бизнес
В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет
Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Армия и оружие
Американская корпорация похвасталась «уничтожением» С-400 и «Тополь-М»
Как пишет Defence Blog, на мультипликационном видео показано уничтожение ракетного комплекса "Тополь-М" и прикрывающего его ЗРК С-400 "Триумф".
Происшествия
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
Общество
Врач назвал сроки завершения пандемии коронавируса
Врач Александр Мясников рассказал, когда можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале Владимир Соловьев.
Общество
В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Энергетика
Российская нефть подешевела до 19 долларов
Цена российской нефти Urals снизилась до 18,64 доллара за баррель. Россия поставляет её в Северо-Западную Европу.
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Общество
Playboy останется без печатной версии
Американский журнал для мужчин Playboy перестанет выходить в печатном варианте.
Политика
Племянник Путина собрался в политику
Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
Общество
Суды приостановят рассмотрение большинства дел из-за коронавируса
Российские суды из-за коронавируса приостанавливают рассмотрение дел за исключением безотлагательных.
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова страдала от сильнейшей послеродовой депрессии
Наследница знаменитого режиссера рассказала о рождении детей и сильнейшей послеродовой депрессии, с которой она с трудом справилась.
Здоровье
В Китае проведены испытания эффективного лекарства от коронавируса
По словам чиновника, в городах Ухань и Шэньчжэн проведены клинические испытания препарата с участием 340 пациентов.
Волейбол
Игрок казанского «Зенита» Нгапет заразился коронавирусом
Как стало известно «БИЗНЕС Online», первым заразившимся коронавирусом жителем Казани стал французский доигровщик «Зенита» Эрвин Нгапет.
Экономика
Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил продумать механизмы поддержки бизнеса, в частности, туристического и развлекательного, который терпит убытки из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Темникова вколола в щеки жир с живота
Футбол
Сборная России может сменить состав после переноса Евро-2020
Сборная России по футболу может поменять состав игроков из-за переноса чемпионата Европы по футболу на 2021 год по причине пандемии коронавируса.
Политика
Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию с коронавирусом
Футбол
Хеведес раскритиковал отношение людей в России к коронавирусу
Защитнику Локомотива Бенедикту Хеведесу не нравится отношение российских граждан к пандемии коронавируса.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 26 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent в четверг поднялась выше 26 долларов за баррель и отыграла 1,68 доллара по сравнению с вечером среды, свидетельствуют данные торгов.
Политика
Трамп отменит июньскую встречу с лидерами G7 из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп из-за коронавируса отменит июньскую встречу лидеров Группы семи (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции.
Игры
Valve объяснила задержку Half-Life 3
Для Valve на первом месте стоит не прибыль, а качество продукта и удобство пользователей, поэтому на некоторое время была задержка с выходом новой части Half-Life.
Авто
АвтоВАЗ испытал сборку новой Chevrolet Niva
Сборочных операций над кузовом обновленной Niva пока не осуществлялось – скорее всего, это был тестовый прогон для адаптации действующего производства к новой (для него) модели.
Политика
Путин ответил на вопрос о планах на 2024 год
Владимир Путин ответил вопросом на вопрос о планах на 2024 год.
Политика
В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Общество
В Абакане введен режим ЧС по коронавирусу
Накануне, 18 марта, на территории Абакана введен режим ЧС по коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.