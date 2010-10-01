Энергетика

ИА REXИА REXНефть отыгрывает ценовые позиции

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По итогам утренних торгов в 19 марта цены на нефть демонстрируют рост, отыгрывая состоявшееся накануне падение.
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