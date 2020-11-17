Нефть падает из-за опасений по поводу карантинных мер в разных странах
«Опасения по поводу новых блокирующих мер вредит краткосрочным ожиданиям спроса», — сказал Фил Флинн, старший аналитик Price Futures Group в Чикаго, отметив, что рынок уравновешивает эти опасения перспективами того, что вакцина позволит спросу на нефть вернуться к норме.В источнике
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