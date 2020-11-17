Начальник Генштаба: Армянский солдат показал способность бороться до конца

Начальник Генштаба Вооружённых сил Армении генерал-полковник Оник Гаспарян выступил сегодня, 17 ноября, с заявлением, в котором подробно представил, как республика готовилась к неизбежной войне в Нагорном Карабахе и как после её начала военно-политическое руководство страны пыталось остановить боевые действия, и что каждый раз Турция и Азербайджан отклоняли эти предложения.