Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск. Таким образом, североморский эталон достиг $42,53 за баррель.
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Центробанк России поддержал разорившую россиян Мосбиржу

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Нефть Brent на лондонской бирже поднялась в цене и стала стоить более $42

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Нефть растет в цене благодаря сокращениям ОПЕК+

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Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой в «Зените»

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Известный журналист Василий Уткин высказал негодование по поводу множества товарищеских матчей, которые проводили клубы Российской Премьер-Лиги накануне рестарта чемпионата.
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НДФЛ для богатых может вырасти до 15%

Для граждан с доходом свыше 2-3 млн рублей в год НДФЛ может вырасти до 15%. В правительстве эту информацию опровергают.
Газета.Ru вчера в 05:57
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Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
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Политика

Историк обнаружил, что Путин в статье о Второй мировой войне привел выдуманную цитату Гитлера

Историк, исследователь архивов Игорь Петров нашел в статье президента Владимира Путина о Второй мировой войне несуществующую цитату Адольфа Гитлера.
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
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«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в первом после паузы матче РПЛ

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Общество

В центре Москвы закрылось более 100 магазинов и кафе

В Москве с начала марта на Арбате, Тверской, Никольской и других главных торговых улицах прекратило работу 112 магазинов и заведений общественного питания, сообщает РБК со ссылкой на данные геосервиса 2ГИС.
Коммерсантъ 02:42
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Общество

Восточный экономический форум-2020 отменен

В этом году в условиях пандемии коронавируса COVID-19 VI Восточный экономический форум не состоится, сообщил организатор мероприятия «Росконгресс».
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В США скончался сын Никиты Хрущева

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Общество

Метро в Петербурге вернется к обычному режиму работы

Начальник петербургского метрополитена Владимир Гарюгин сообщил о возможном возвращении к привычному графику работы метро.
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Кино

Звезда «Великолепного века» снимется в новом проекте Netflix

Газета.Ru 10:25
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Дядя погибшей Елизаветы Хлюпиной рассказал подробности кровавой бойни, которую видел по видеосвязи

В день кровавой бойни Виталий показывал по видеосвязи сестре, матери Лизы, качели, которые собрал для нее в Сергиевом Посаде.
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В Новосибирске загорелось офисно-торговое здание

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Общество

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Экономика

Глава ЕЦБ заявила о резком спаде экономики ЕС

Экономика ЕС уже переживает драматический спад, объем которого может превысить 13% в годовом исчислении во втором квартале 2020 года, заявила, в пятницу, выступая на онлайн саммите ЕС глава Европейского Центробанка Кристин Лагард.
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Кино

Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм

Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
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Общество

ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса

Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
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Общество

В Свердловской области смягчили «режим повышенной готовности»

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Происшествия

В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница

Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
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Здоровье

В Пермском крае продлили режим самоизоляции

Власти Пермского края продлили режим самоизоляции в регионе до конца июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 12:56
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Политика

Дудь выступил против поправок к Конституции

Журналист Юрий Дудь выступил в своем инстаграме против поправок к Конституции и грядущего всероссийского голосования по ним.
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Политика

Клинцевич разъяснил главный вывод статьи Путина о Второй мировой войне

Российский политик Франц Клинцевич объяснил, какие важнейшие уроки и выводы содержатся в статье президента РФ Владимира Путина, посвященной Второй мировой войне.
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Шоу-бизнес

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Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
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Премьер Армении не приедет на Парад Победы в Москве

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В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
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