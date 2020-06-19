Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,90%, составив $37,62 за баррель.
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Нефть растет в цене благодаря сокращениям ОПЕК+

REGNUM11:41

Рост цен на нефть продолжает замедляться из-за опасений относительно экономики

ПРАЙМ13:33

Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов четверга

Банки.ру01:07

Цена нефти WTI растёт на 3%

RT на русском04:40

Цена нефти Brent превысила $42 после мониторингового комитета ОПЕК+

РБК02:34

Нефть Brent на лондонской бирже поднялась в цене и стала стоить более $42

Телеканал 360°01:58

Мировые цены на нефть снова растут

Эхо Москвы03:13
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Футбол

«Ахмат» победил «Крылья Советов» в первом после паузы матче РПЛ

Интерфакс-Спорт 12:58
Кино

Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм

Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
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Экономика

Акции «Яндекса» установили исторический максимум

Стоимость акций «Яндекса» в момент поднималась до 3176,2 руб. за штуку, следует из данных торгов на Московской бирже.
Коммерсантъ 14:29
Политика

Бабарико предложил референдум по изменению конституции Белоруссии

В четверг был задержан Бабарико и помещен в СИЗО КГБ.
РИА Новости 12:34
Финансы

Банк России понизил ключевую ставку до 4,5%. Это исторический минимум

Центробанк впервые с 2015 г. понизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт (п. п.) - до 4,5%,следует из сообщения регулятора по итогам заседания совета директоров.
ТАСС 07:11
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Транспорт

В Мурманской области возобновили железнодорожное сообщение

Мурманск, 19 июня 2020, 20:24 — REGNUM В Мурманской области возобновили железнодорожное собщение после обрушения моста.
REGNUM 13:24
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Наука

Трансгенные козы дали противораковое молоко

N+1 вчера в 07:49
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Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

RT на русском 08:40
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Общество

Кадыров отреагировал на беспорядки чеченцев во Франции

Как отметил глава Чечни, местные наркодилеры жестоко расправились с 16-летним чеченцем, заступившимся за своего друга, а правосудие не отреагировало должным образом.
Lenta.ru 13:58
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Политика

Путин показал секретную комнату в своем кабинете

Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканал "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 16:09
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Общество

ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса

Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
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Общество

В Подмосковье 25 июня заработают музеи, выставочные залы и зоопарки

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, разрешающее с 25 июня возобновить деятельность музеев, выставочных залов, зоопарков и этнопарков с ограничением по числу посетителей, сообщается в Telegram-канале главы региона.
РИА Новости 13:16
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Киберспорт

Что Electronic Arts показала на EA Play Live 2020

News.ru 05:00
Политика

Лукашенко: сорван план по масштабной дестабилизации Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики смогли сорвать «масштабный план дестабилизации» страны.
RT на русском 05:25
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
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Экономика

Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости вчера в 14:22
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Культура

Бросит курить волк в новых сериях «Ну, погоди»

Live24 08:00
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
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Общество

Апартаменты в «Москва-Сити» продали за 1,1 миллиарда рублей

Стоимость трёхчасовой аренды начиналась от 100 тыс. рублей, уточняет издание.
Говорит Москва 13:25
Политика

Президент Азербайджана отказался приезжать в Россию на парад Победы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приедет в Москву на парад в честь 75-летия Победы, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 07:28
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Экономика

Зарплатная минималка будет не только в виде МРОТ. Еще введут МРЧС

Общенациональным планом действий по восстановлению занятости и доходов населения и росту экономики предусмотрена такая мера, как введение в России минимального размера часовой ставки (МРЧС).
ИА Клерк.Ру вчера в 08:17
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Армия и оружие

Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни ВОВ

Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило сведения об успехах Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны.
Газета.Ru вчера в 17:45
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Общество

В Крыму нашли большие запасы пресной воды

Lenta.ru 08:57
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Шоу-бизнес

Домогаров заступился за Ефремова и отказался выходить на сцену

iReactor 09:24
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Общество

Симферополь обеспечен питьевой водой минимум на три месяца

Симферополь обеспечен питьевой водой минимум на три месяца. Об этом заявил Сергей Аксёнов в интервью федеральному телеканалу «Россия 24».
Крым 24 09:47
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Наука

В Индийском океане зарождается новый континент

Геологи из Франции и Австралии провели анализ состава пород островов в южной части Индийского океана и выяснили, что там формируется "эмбриональный континент".
Радио Sputnik 12:05
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Общество

В захваченный казаками монастырь прибыли правоохранители

Компания 17 июня в 05:21
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Шоу-бизнес

Илон Маск устраивал оргии с Эмбер Херд и Карой Делевинь

Актриса Эмбер Херд занималась групповым сексом с предпринимателем Илоном Маском и моделью Карой Делевинь.
Народные новости вчера в 04:35
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Экономика

ЦБ назвал недопустимым комиссии и лимиты на переводы внутри банков

В пресс-службе ЦБ отметили, что, с точки зрения затрат самой финансовой организации, вводимые ограничения не обоснованы, а комиссии ограничивают возможности граждан беспрепятственно переводить деньги.
Эхо Москвы 12:02
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Наука

В Антарктиде нашли яйцо доисторического морского ящера

Специалисты провели анализ, в результате которого удалось установить, что это яйцо с мягкой скорлупой, крупнейшее из когда-либо обнаруженных.
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