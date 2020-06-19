Энергетика

REGNUMREGNUMНефть перешла к уверенному росту

Москва, 18 июня 2020, 16:00 — REGNUM Торги на нефтяном рынке 18 июня с утра открылись противоречиво, цены колебались от слабого падения к слабому повышению, но к вечеру рынок перешёл к уверенному росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Центробанк России поддержал разорившую россиян Мосбиржу

Lenta.ru11:51

Курс рубля вечером по-прежнему в плюсе на фоне роста цены нефти марки Brent на 2%

ПРАЙМ14:13

Нефть Brent на лондонской бирже поднялась в цене и стала стоить более $42

Телеканал 360°01:58

Цена нефти WTI растёт на 3%

RT на русском04:40

Мировые цены на нефть снова растут

Эхо Москвы03:13

Цена нефти Brent превысила $42 после мониторингового комитета ОПЕК+

РБК02:34

Цена нефти WTI поднялась выше $40 за баррель

REGNUM09:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7235 источников, обновлено в 16:16, Ашберн
Религия

Захвативший монастырь на Урале священник обратился к патриарху Кириллу

Lenta.ru 08:11
703
Политика

Лукашенко: сорван план по масштабной дестабилизации Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики смогли сорвать «масштабный план дестабилизации» страны.
RT на русском 05:25
822
Общество

Краснов назвал самые коррумпированные регионы России

Генпрокуратура России назвала самые коррумпированные регионы страны.
Народные новости 17 июня в 23:04
2,4K
Общество

Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда

Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
РИА Новости 08:51
612
Общество

В Крыму нашли большие запасы пресной воды

Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).
Lenta.ru 08:57
1,4K
Общество

Техас, Флорида и Аризона побили рекорды по количеству заражений

Рекордное количество случаев заражений новым коронавирусом зарегистрировано в трех американских штатах: Техас, Флорида и Аризона, заявляют местные власти 19 мая на официальных порталах департаментов здравоохранения.
ИА Красная Весна 14:18
1
Политика

75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим

75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. За эти годы выросло несколько поколений. Изменилась политическая карта планеты.
Российская газета вчера в 17:00
151
Армия и оружие

МИД назвал агрессивной военную стратегию США в космосе

МИД отметил, что партнерам и союзникам США в космической области отводится вспомогательная роль для реализации военных космических планов Вашингтона.
РБК 15:37
7
Шоу-бизнес

Больная раком Александра Яковлева невероятно похорошела

Privet-Rostov.ru 03:38
8
Происшествия

У терпевшего 18 часов любителя пива лопнул мочевой пузырь

Любителю пива пришлось обратиться в больницу. Томография выявила, что его мочевой пузырь не выдержал повышенного давления и лопнул.
Lenta.ru 13:59
19
Общество

Собянин попросил работодателей продлить удаленную работу

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил столичных работодателей по возможности продлить удаленную работу сотрудников еще на пару месяцев.
РИА Новости 14:38
116
Футбол

«Сочи» одержал самую крупную победу в истории РПЛ

Стоит отметить, что до образования РПЛ самая крупная победа в истории чемпионатов России была зафиксирована в матче между «Локомотивом» и «Ураланом» в 2000 году, когда «железнодорожники» победили со счётом 9:0.
Metaratings 15:30
Технологии

Павел Дуров призвал пользователей игнорировать Apple и Google

Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров осудил политику корпораций Apple и Google.
РБК вчера в 08:09
211
Происшествия

В деле о ДТП с участием Ефремова появились новые потерпевшие

В деле о ДТП с участием актера Михаила Ефремова появились новые потерпевшие.
Lenta.ru 10:50
471
Общество

В Оренбургской области отменили режим изоляции для людей старше 65 лет

Власти Оренбургской области сняли режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, при этом сохранили карантин для приезжих, сообщили в пресс-службе губернатора региона.
РИА Новости 15:35
37
Футбол

Вернер прокомментировал переход из «РБ Лейпциг» в «Челси»

Metaratings вчера в 05:40
Здоровье

Врач объяснил, как определить рак по запаху

Врач-дерматолог и косметолог Ирина Скорогудаева рассказала, как можно определить наличие онкологического заболевания по специфическому запаху тела.
ToDay News Ufa 05:16
46
Политика

Песков рассказал, какую угрозу для России представляет Польша

Москва, 19 июня 2020, 22:57 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что готовность Польши разместить на своей территории военную инфраструктуру других стран и блоков является угрозой для России.
REGNUM 15:57
174
Шоу-бизнес

62-летний Дольф Лундгрен женится на 24-летней норвежке

Звезда Голливуда сделал предложение свое новой избраннице Эмме Крокдал.
Paparazzi.ru 14:58
Общество

В России ожидается аномальное похолодание

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о погоде на предстоящие дни.
Омск здесь вчера в 05:51
852
Спорт

Режиссер Марта Прус рассказала об отношениях Маргариты Мамун и Амины Зариповой

Режиссер Марта Прус, запечатлевшая в своём документальном фильме путь российской гимнастки Маргариты Мамун к золоту Рио-2016, описала отношения Маргариты и ее тренера Амины Зариповой.
ИноПроСпорт вчера в 12:14
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной

Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
Uznayvse.ru вчера в 10:56
17
Общество

Кадыров прокомментировал беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
РИА Новости 14:39
456
Происшествия

В Брянске утонула 16-летняя школьница

В Брянске 18 июня произошла очередная трагедия на воде. В Фокинском районе утонула 16-летняя девушка.
Городской32 (Брянск) 13:28
Общество

В Подмосковье 25 июня заработают музеи, выставочные залы и зоопарки

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, разрешающее с 25 июня возобновить деятельность музеев, выставочных залов, зоопарков и этнопарков с ограничением по числу посетителей, сообщается в Telegram-канале главы региона.
РИА Новости 13:16
22
Политика

Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз

Договор о взаимном признании виз был подписан в ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск в пятницу, 19 июня.
Lenta.ru 10:34
228
Политика

Президент Туркмении не приедет на парад Победы

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не приедет на парад Победы в Москву, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.
Газета.Ru 13:55
90
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 4,5% годовых

В пятницу, 19 июня, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5% годовых.
RT на русском 12:35
1,4K
Политика

США пока не планируют снимать ограничения на сообщение с Евросоюзом

Власти США пока не намерены снимать ограничения на пассажирское сообщение со странами Европейского союза, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
RT на русском 15:55
Шоу-бизнес

38-летний DJ Smash впервые стал отцом

18 июня ди-джей, композитор и музыкальный продюсер Андрей Ширман, известный под псевдонимом Dj Smash, впервые стал отцом.
Woman.ru 06:06
1
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное