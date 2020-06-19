Энергетика

REGNUMREGNUMНефть перешла к уверенному росту

Москва, 18 июня 2020, 16:00 — REGNUM Торги на нефтяном рынке 18 июня с утра открылись противоречиво, цены колебались от слабого падения к слабому повышению, но к вечеру рынок перешёл к уверенному росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

Рост цен на нефть продолжает замедляться из-за опасений относительно экономики

ПРАЙМвчера в 13:33

Рост котировок Brent и WTI замедлился

Росбалтвчера в 08:24

Доллар, нефть и коронавирус на 19 июня

Право.рувчера в 04:52

Цена на нефть WTI превысила $40 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 05:22

Нефть приближается к $43 за баррель

REGNUMвчера в 10:13

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на август на Лондонской нефтяной бирже 19 июня в 12:21 MSK составил $42.80 за баррель (+$1.29; +3.18%)

АК&Мвчера в 07:05

Цена нефти Brent превысила $42 после мониторингового комитета ОПЕК+

РБКвчера в 02:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 00:11, Ашберн
Экономика

«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью

Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
69
Общество

В Кузбассе сняли еще часть ограничений, введенных из-за коронавируса

Выставочные залы и выставочные центры, танцевальные студии и кружки возвращаются к работе в Кузбассе, учебные центры возобновляют программы профессионального обучения безработных граждан.
Прокопьевск.ру вчера в 14:19
25
Политика

Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию

Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru 17 июня в 23:44
3,6K
Здоровье

Названы пять симптомов рака кишечника

Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news 18 июня в 01:55
34
Общество

Опубликован график вывозных рейсов для россиян до 1 июля

Российская газета вчера в 19:54
Происшествия

Адвокат Ефремова анонсировал «жесткий» разговор с актером

РИА Новости вчера в 20:16
88
Общество

Расшифрован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса

Как пишет China Economic Net со ссылкой на газету Beijing Daily, опубликован геном коронавируса, обнаруженного во время вспышке на рынке, (NMDC60013902-01,NMDC60013903-02), и геном, найденный в образцах с окружающей среды (NMDC60013903-03).
Известия вчера в 01:47
196
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить фирму в Петербурге, где убили студента

«Александр Бастрыкин поручил проверить причины и условия, способствовавшие столь длительной деятельности предполагаемых мошенников, установить ответственных должностных лиц, проверявших деятельность данной псевдоорганизации и дать их действиям жесткую правовую оценку», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК.
REGNUM вчера в 21:05
14
Общество

С 19 июня в РФ меняются правила расчета больничного

Федеральный закон №255-ФЗ от 29 декабря 2006 г. претерпел изменения, которые предписывают с 19 июня рассчитывать оплату по больничному листу по-новому.
Южный Федеральный 18 июня в 02:52
11
Экономика

В Воронежской области запустят производство ЖК-телевизоров

Воронеж, 19 июня 2020, 15:10 — REGNUM Производство телевизоров с жидкокристаллическими экранами планируется запустить на территории воронежской особой экономической зоны «Центр».
REGNUM вчера в 08:10
22
Политика

ВМС США отказались вернуть должность экс-капитану «Теодора Рузвельта»

Руководство ВМС США отказалось восстановить в должности капитана авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье, отправленного в отставку после того, как его письмо о вспышке коронавируса на борту судна попало в СМИ, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на заявление представителя Объединённого комитета начальников штабов ВС США вице-адмирала Майкла Гилдея.
РИА Новости вчера в 21:04
Политика

Путин высказался о роли Сталина

Президент России Владимир Путин высказал свою точку зрения о фигуре советского лидера Иосифа Сталина.
ТК Звезда 18 июня в 16:30
15
Политика

Историк обнаружил, что Путин в статье о Второй мировой войне привел выдуманную цитату Гитлера

Историк, исследователь архивов Игорь Петров нашел в статье президента Владимира Путина о Второй мировой войне несуществующую цитату Адольфа Гитлера.
Медиазона вчера в 09:00
3
Политика

Пашинян не приедет на парад Победы в Москве

Rambler News Service вчера в 10:19
369
Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
1,6K
Футбол

Губерниев назвал «бескомпромиссным» матч «Сочи» и «Ростова»

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев с иронией высказался об итогах матча 23-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Ростовом».
ProstoProSport вчера в 15:39
Политика

Юрий Дудь назвал позором голосование по поправкам к Конституции

Примерно за час после публикации пост Дудя набрал 300 тысяч лайков.
Эхо Москвы вчера в 18:08
135
Здоровье

Врач предупредил о вреде «прорывного» лекарства от коронавируса

Противовоспалительное лекарство дексаметазон, который в ВОЗ назвали прорывом в лечении коронавируса, может нанести вред здоровью пациента при лечении легких форм или профилактике заболевания.
Lenta.ru вчера в 21:17
3
Политика

МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне

История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
331
Общество

WSJ: В США откажутся от названия эскимо, чтобы не обижать эскимосов

Американская компания-производитель десерта Eskimo Pie решила сменить название своего фирменного десерта, чтобы не обижать эскимосов - группу коренных народов, проживающих на территориях Гренландии, Нунавута в Канаде, Аляски и восточных районов Чукотки.
Российская газета вчера в 22:24
10
Политика

В Госдуме предупредили Киев по поводу добычи газа у берегов Крыма

В Госдуме прокомментировали намерение "Нафтогаз Украины" возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря.
Российская газета вчера в 02:49
420
Игры

Выход Cyberpunk 2077 перенесли на ноябрь

Выход игры Cyberpunk 2077 снова перенесли и теперь на 19 ноября. Об этом заявили разработчики в официальном твиттере проекта.
The GEEK 18 июня в 16:39
74
Футбол

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»

Ворота «Манчестера» распечатал Стивен Бергвейн. Бруну Фернандеш на 81-й минуте игры ответил «Тоттенхэму» с пенальти.
МИР 24 вчера в 17:56
Здоровье

На Сахалине разрешили бессимптомным пациентам с COVID-19 лечиться дома

Список критериев, при наличии которых пациенты с COVID-19, не проявляющие симптомов заболевания, могут лечиться дома, определили в Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного правительства.
ИА Красная Весна вчера в 08:20
Армия и оружие

Новые минометы Украины оказались негодны для стрельбы

Сообщается, что, кроме прочего, 120-ти миллиметровые минометы не имели таблиц стрельбы и именно поэтому вся партия «Барсов» была отправлена на базу хранения.
Военное дело вчера в 11:45
2
Хоккей

«Тампа» приостановила тренировки из-за вспышки коронавируса в клубе

Регулярный чемпионат НХЛ-2019/20, приостановленный в марте из-за пандемии коронавируса, решили не доигрывать.
Sport24.ru вчера в 14:06
Футбол

Мостовой: Заболотный забил детям и радуется — это его уровень

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об игре нападающего «Сочи» Антона Заболотного в матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (10:1). Нападающий забил два гола.
Metaratings вчера в 15:59
Экономика

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
3,9K
Гаджеты

Microsoft принудительно установит майскую Windows 10 версии 2004

Компания Microsoft принудительно установит майскую операционную систему Windows 10 версии 2004. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 18 июня в 22:00
44
Армия и оружие

За сутки ВСУ трижды обстреляли территорию ДНР — СЦКК

REGNUM вчера в 02:51
1
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное