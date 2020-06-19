Энергетика

REGNUMREGNUMНефть перешла к уверенному росту

Москва, 18 июня 2020, 16:00 — REGNUM Торги на нефтяном рынке 18 июня с утра открылись противоречиво, цены колебались от слабого падения к слабому повышению, но к вечеру рынок перешёл к уверенному росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
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