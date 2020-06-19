Энергетика
REGNUMНефть перешла к уверенному росту
Москва, 18 июня 2020, 16:00 — REGNUM Торги на нефтяном рынке 18 июня с утра открылись противоречиво, цены колебались от слабого падения к слабому повышению, но к вечеру рынок перешёл к уверенному росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
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Транспорт
Парфенчиков пригрозил приостановить работу общественного транспорта
Глава Карелии обещал приостановить работу общественного транспорта в Петрозаводске, если в автобусах не прекратят нарушать режим ношения масок.
Петрозаводск говорит 07:17
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 06:19
Культура
«Союзмультфильм» перечислил свои самые популярные мультфильмы
Ранее Борис Машковцев в эфире «Говорит Москва» сообщил, что в новых сериях «Ну, погоди!»
Говорит Москва 06:55
Здоровье
В Петербурге от COVID-19 скончался врач больницы Святого Георгия
В Петербурге от COVID-19 умер врач Игорь Менакер (фото: больница Св. Великомученика Георгия) Instagram.com После полутора месяцев борьбы за жизнь скончался Игорь Менакер, заведующий 2-м терапевтическим отделением городской больницы Святого Великомученика Георгия, которая перепрофилирована под прием коронавирусных больных.
REGNUM 05:51
Политика
Путин проводит совещание по ситуации в Норильске. Трансляция
Президент России Владимир Путин в пятницу, 19 июня, проводит совещание по ситуации в Норильске, где в конце мая на ТЭЦ-3 произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива.
Известия 07:32
Армия и оружие
Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни ВОВ
Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило сведения об успехах Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны.
Газета.Ru вчера в 17:45
Общество
В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России
Температура на европейской части России снизится на 10 °С по сравнению с показателями середины недели, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии.
RT на русском 17 июня в 22:29
Космос
На МКС нашли источник токсичного бензола
На МКС нашли источник токсичного бензола. Он находится в одном из американских модулей.
Piter.tv вчера в 03:58
Здоровье
Некоторые медики могут получить право на приватизацию служебного жилья
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что фракция предлагает медикам, проработавшим в сельской местности не менее 15 лет, дать право на приватизацию служебного жилья.
Телеканал 360° вчера в 05:55
Происшествия
В суд направлено дело об истязаниях семилетней девочки в Ингушетии
Говорит Москва 04:12
Политика
В МИД РФ рассказали о сроках открытия границ
Во внешнеполитическом ведомстве рекомендовали туристам из РФ воздержаться от выезда за рубеж до стабилизации эпидемиологической обстановки.
ТК Звезда вчера в 07:16
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
«По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
RT на русском вчера в 15:28
Транспорт
Школьники получили новые скидки на железнодорожные билеты
Скидка распространяется на билеты для детей старше 10 лет во время учебного года – с 1 сентября по 31 мая.
Новые Известия 04:16
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до рекордных 4,5%
В апреле ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%, в марте ставка была сохранена на уровне 6%, а до этого ставка снижалась шесть раз подряд с октября.
Коммерсантъ 06:30
Общество
С 19 июня изменится расчет больничных и пособий
19 июня вступают в силу новые правила расчёта пособий по временной нетрудоспособности, уходу за ребёнком, а также по беременности и родам.
Pressa40 17 июня в 00:47
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова вылечился от коронавируса
Псковское агентство информации вчера в 16:57
Общество
Генпрокуратура выявила самые коррумпированные регионы России
Наиболее высокий уровень коррупции зафиксирован в Мордовии, Чувашии и Камчатском крае, а также в Архангельской, Брянской, Магаданской, Новгородской, Оренбургской, Саратовской и Тюменской областях, указано в докладе.
Газета.Ru 17 июня в 20:37
Общество
Гендиректором «Ила» стал первый замглавы ОАК
Сергей Ярковой, первый вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации, возглавил ПАО «Ил».
РБК 07:00
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору черешни
Москва, 19 июня 2020, 13:16 — REGNUM Состояние черешков у плодов черешни — первое, на что нужно обратить внимание при покупке, советуют эксперты Роскачества.
REGNUM 06:16
Общество
«Эхо Москвы» оштрафовали за цитаты о коронавирусе
5 июня радиостанцию признали виновной по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан») и оштрафовали на 200 тысяч рублей.
Lenta.ru 05:07
Общество
21 июня уральцы смогут наблюдать солнечное затмение
Телеканал ОТВ 17 июня в 17:16
Происшествия
В Кузбассе девочка-подросток умерла на улице
В городе Мариинске Кемеровской области на улице скончалась пятнадцатилетняя девочка. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Газета.Ru 04:39
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова решила переехать в Астрахань
Вчера стало известно, что в Астрахань по своим судебным делам приехала известная российская балерина Анастасия Волочкова.
Astrakhanpost.ru 04:24
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
Политика
Президент Азербайджана пропустит парад Победы в Москве
Ильхам Алиев не приедет в столицу России из-за карантина. Об этом сообщает пресс-служба лидера Азербайджана.
Pravda.Ru вчера в 07:59
Политика
В Портленде протестующие снесли памятник первому президенту США
Группа протестующих снесла памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону в американском Портленде в штате Орегон, сообщает местный телеканал KOIN.
РИА Новости 07:19
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 22:31
Футбол
«Ростов» начал дозаявлять молодых футболистов для матча с «Сочи»
«Ростов» в экстренном порядке начал заявлять новых футболистов на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».
RT на русском 06:39