ПРАЙМНефть перешла к росту на ослаблении доллараМировые цены на нефть к вечеру понедельника перешли к росту и увеличиваются уже более чем на 1% благодаря ослаблению американской валюты, свидетельствуют данные торгов.В источникеПРАЙМЭкономика сегодняEvo-rus.comФАНВести.RuВестник КавказаПодробнее о событииСнова 90-е. Когда цена нефти рухнет в 10 разПРАЙМ20:15Рост спроса толкает котировки нефти вверхФАНвчера в 08:15Цены на нефть выросли на фоне ослабления доллараРИА Новостивчера в 10:44Цены на нефть перешли к росту на ослаблении курса доллараВести.Ruвчера в 12:18Повышение спроса на нефть спровоцировало рост ее стоимостиЭкономика сегоднявчера в 07:29Доброе утро!Finam.Ruвчера в 02:50Торги на сырьевых биржах открылись снижением цен на нефтьИА Красная Веснавчера в 02:04Показать ещёОценитьПоделиться