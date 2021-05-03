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Экономика

Нефть перешла к росту на ослаблении доллара

Мировые цены на нефть к вечеру понедельника перешли к росту и увеличиваются уже более чем на 1% благодаря ослаблению американской валюты, свидетельствуют данные торгов.В источнике
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