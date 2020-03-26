Энергетика
РИА Новости«Нефть по 20 долларов»: СМИ предрекли новую эпоху в экономике
Разразившаяся между Москвой, Эр-Риядом и Вашингтоном ценовая война грозит наступлением эпохи нефти по 20 долларов за баррель, пишет японская газета "Нихон кэйдзай".
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Комментарии
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Здоровье
Развенчан миф, что коронавирус не трогает детей и подростков
Как сообщает ToDay News Ufa, исследования, проведенные Центром по контролю и профилактике заболеваний Китая, показали, что дети и подростки меньше других групп населения заражаются коронавирусом.
Общество
У Игоря Николаева диагностирована очаговая пневмония
Политика
Немецкий депутат призвал немедленно отменить санкции против России
Немецкий депутат Робби Шлунд назвал санкции против России "абсурдными" и призвал их немедленно отменить.
Единоборства
Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом
Скандально известный российской боец смешанного стиля Александр Емельяненко продолжил критиковать соотечественника Александра Шлеменко.
Общество
«Экономика страдает, но мы должны самоизолироваться»: как пермяки отнеслись к объявлению о неделе выходных. Опрос 59.RU
Оказалось, что большинство опрошенных всё-таки проведёт следующую неделю дома.
Политика
Посольство России направило протест La Stampa в связи с ее публикациями о помощи Италии
Посольство России в Италии назвало некорректными и дезинформирующими публикации в газете La Stampa о российской помощи, направленной на борьбу с эпидемией коронавируса.
Экономика
Стало известно, какие отсрочки по налогам дадут малому бизнесу
Стали известны меры поддержки малого бизнеса, которые запланированы Правительством из-за ситуации с коронавирусом.
Общество
Из-за выходной недели майские праздники не сократят
Москва, 26 марта 2020, 13:05 — REGNUM В России из-за выходной недели с 29 марта по 5 апреля в связи с карантином по коронавирусу майские праздники не сократят.
Гаджеты
Intel представит 10-ядерные Comet Lake-S для десктопов в конце апреля
Компания Intel уже довольно долго готовит новые настольные процессоры Comet Lake-S, и судя по слухам, наконец-то она определилась с датой анонса.
Общество
РЖД запустили перевозки санкционного груза в Китай
РЖД запустили перевозку санкционного груза транзитом через территорию России — из Нидерландов в Китай, рассказали в холдинге.
Здоровье
Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта
Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
Экономика
Россияне начали закрывать вклады, сообщили банки
Российские кредитные организации сообщили о росте заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
Экономика
Российским банкам рекомендовали работать в новогоднем режиме
На предстоящей неделе, которая в России объявлена нерабочей, банкам рекомендовали функционировать в режиме новогодних праздников.
Здоровье
Доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии
Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
Политика
Украина заблокировала работу контактной группы по Донбассу
Донецк, 27 марта 2020, 07:18 — REGNUM Работа контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе была заблокирована представителем Украины, который отказался фиксировать договорённости в письменной форме, сообщили 27 марта в пресс-службе МИД Донецкой народной республики.
Здоровье
В Севастополе выявили первые пять случаев заражения коронавирусом
Первые пять случаев новой коронавирусной инфекции подтверждено в Севастополе, все заболевшие вернулись из зарубежных поездок, сообщил глава города Михаил Развожаев.
Наука
Разработали новый маркер, который облегчит диагностику шизофрении
Чаще всего шизофрению диагностируют по признакам: теперь делу поможет новый маркер.
Экономика
России предрекли новый экономический кризис
Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падение цен на нефть и замедление деловой активности.
Общество
У прилетевших из Таиланда на Сахалин выявили инфекцию
Инфекцию неизвестного происхождения обнаружили у 29 туристов, которые сегодня прилетели в Южно-Сахалинск из Таиланда.
Культура
Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Экономика
В переговорах МВФ и Украины достигнут прогресс
Международный валютный фонд (МВФ) и Украина добились прогресса в переговорах по вопросу о финансовой поддержке украинской стороны.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл переехали в США
8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских.
Общество
Стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Крыму
В Крыму за сутки стало известно о семи новых случаях коронавируса, общее число заразившихся достигло 14 человек.
Здоровье
Доктор Мясников объяснил, почему пожилые люди умирают от коронавируса
Коронавирус вызывает «банальное» ОРЗ. И пожилые люди умирают не от этого ОРЗ, а от пневмонии, которая может развиться на фоне болезни.
Здоровье
Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса
Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
Транспорт
В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам
Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
Кино