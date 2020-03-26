Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Нефть по 20 долларов»: СМИ предрекли новую эпоху в экономике

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Разразившаяся между Москвой, Эр-Риядом и Вашингтоном ценовая война грозит наступлением эпохи нефти по 20 долларов за баррель, пишет японская газета "Нихон кэйдзай".
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«Нефть по 20 долларов»: СМИ предрекли новую эпоху в экономике

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Компания Intel уже довольно долго готовит новые настольные процессоры Comet Lake-S, и судя по слухам, наконец-то она определилась с датой анонса.
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Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
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Боец UFC выложил в Сеть видео драки со своим участием

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Чаще всего шизофрению диагностируют по признакам: теперь делу поможет новый маркер.
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У прилетевших из Таиланда на Сахалин выявили инфекцию

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