Разразившаяся между Москвой, Эр-Риядом и Вашингтоном ценовая война грозит наступлением эпохи нефти по 20 долларов за баррель, пишет японская газета "Нихон кэйдзай".

«Нефть по 20 долларов»: СМИ предрекли новую эпоху в экономике

Общество В России введут штрафы за нарушение карантина Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.

Здоровье Развенчан миф, что коронавирус не трогает детей и подростков Как сообщает ToDay News Ufa, исследования, проведенные Центром по контролю и профилактике заболеваний Китая, показали, что дети и подростки меньше других групп населения заражаются коронавирусом.

Общество Из-за выходной недели майские праздники не сократят Москва, 26 марта 2020, 13:05 — REGNUM В России из-за выходной недели с 29 марта по 5 апреля в связи с карантином по коронавирусу майские праздники не сократят.

Общество РЖД запустили перевозки санкционного груза в Китай РЖД запустили перевозку санкционного груза транзитом через территорию России — из Нидерландов в Китай, рассказали в холдинге.

Экономика Россияне начали закрывать вклады, сообщили банки Российские кредитные организации сообщили о росте заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.

Политика Украина заблокировала работу контактной группы по Донбассу Донецк, 27 марта 2020, 07:18 — REGNUM Работа контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе была заблокирована представителем Украины, который отказался фиксировать договорённости в письменной форме, сообщили 27 марта в пресс-службе МИД Донецкой народной республики.

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Экономика России предрекли новый экономический кризис Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падение цен на нефть и замедление деловой активности.

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Общество Принц Гарри и Меган Маркл переехали в США 8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских.