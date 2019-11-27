Энергетика
REGNUMНефть поддержали позитивные новости о торговой войне
Торги по нефти марки Brent завершились ростом на 0,9%. На американской сессии цена повышалась до $64,30 за баррель. Позитивные новости о торговой войне поддерживали нефтяной рынок в течение всего дня.
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Европа и США привыкли править нефтяным рынком. Теперь им придется потесниться
Lenta.ru26 ноября в 16:01
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Гаджеты
Huawei объявила скидки до 17 тысяч рублей на свои смартфоны
Помимо скидок покупатели могут получить и подарки. Максимальная скидка, как пишет «Астера», может составит 17 тысяч рублей.
Общество
Елизавета II решила отказаться от престола
Отречься от престола Елизавета II планирует в день своего рождения – 21 апреля 2021 года, когда ей исполнится 95 лет.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний F-16 против С-400 в Турции
Политика
90 процентов белорусов выступили за союз с Россией
Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Происшествия
В Приморье застрелили казачьего атамана
Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Политика
Захарова сравнила смену власти в Боливии с украинским майданом
Политическая ситуация в Боливии, увенчавшаяся отставкой 10 ноября президента Эво Моралеса, напоминает майдан 2004 года на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook.
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шанс на выход в плей-офф
В матче группового турнира Лиги Европы ЦСКА сыграл в Москве вничью с «Лудогорцем» со счетом 1:1. Российский клуб заработал два очка и занимает последнее место в группе Н. Футболисты потеряли последний шанс на выход в плей-офф.
Армия и оружие
Экспериментальный взвод «универсальных офицеров» создали в РФ
Минобороны России признало удачным эксперимент по доподготовке офицеров ВС РФ и выразило намерения применить этот опыт в программах военных училищ.
Общество
Меркель упала на сцене в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.
Политика
Россия и Украина обсудили транзит газа
Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной.
Происшествия
Житель Саратова обнаружил на пустыре человеческую голову
По данным следователей, останки обнаружил утром в четверг житель села Воробьевка Заводского района города.
Происшествия
Появился новый способ мошенничества с банковскими картами
СМИ предупреждают о новом способе мошенничества с банковскими картами.
Политика
Соцопрос показал резкое падение рейтинга Зеленского
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал до 52%, утверждают киевские социологи.
Происшествия
Спасший девочку иркутский школьник посетит бой Емельяненко и Кокляева
Десятиклассник Вячеслав Дорошенко из Иркутска, спасший девочку от насильника, получил приглашение на поединок между бойцом Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, сообщается в пресс-релизе телеканала РЕН ТВ — организатора мероприятия.
Экономика
В России запретят расплачиваться биткоинами
Ожидается, что инициатива должна будет бороться с криминалом в области виртуальных денег, однако, по мнению руководителя Центра Россия — ОЭСР РАНХиГС Антонины Левашенко, это не поможет уничтожить «серый» сектор, а только лишит бюджет налогов от операций с криптовалютами.
Общество
Росстандарт составил карту качества топлива в стране
Росстандарт создал карту качества топлива на российских АЗС по итогам проверки текущего года.
Технологии
«Мегафон» запустил логистическую платформу
«Мегафон» запустил интернет-платформу организации грузоперевозок «Мегафон Карго», сообщила пресс-служба мобильного оператора.
Интернет
В WhatsApp появится автоматическое удаление сообщений
В мессенджере WhatsApp появится функция автоматического удаления сообщений через заданный период времени, сообщает во вторник издание WABetaInfo.
Общество
Минтруд не может сделать 31 декабря 2019 года выходным
Централизованно сделать 31 декабря нерабочим днем в этом году уже невозможно, потому что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, объяснил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Авто
Началось производство обновленной Skoda Octavia
Более просторные, лучше связаны и более эмоционален: обновленная Skoda Octavia праздновала свою мировую премьеру в Национальной галерее в Праге 11 ноября.
Общество
На Сицилии распродают дома за один евро
Дом можно приобрести за один евро, при условии, что покупатель может подтвердить возможность вложения в ремонт двух с половиной тысяч евро.
Армия и оружие
США перебросили боевую технику к нефтяным месторождениям в Сирии
Сирийское государственное телевидение распространило информацию, согласно которой в районе нефтяных полей близ города Румейлан в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке страны ВС США сосредоточили боевую технику.
Авто
В России с налогового учета исчезла четверть элитных авто
Эксперты «Финэкспертизы» выпустили исследование, в котором говорится, что в 2018 году почему-то резко уменьшилось число автомобилей дороже 10 млн рублей, хотя в 2015-2017 годах наблюдался рост таких авто.
Общество
Народные приметы на 29 ноября: когда ляжет снег
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Мэр Кемерово Илья Середюк в беседе с "Газетой.Ru" выразил надежду, что купленная за 18 миллионов рублей ель еще долго не потребует замены.
Здоровье
Восемь сотрудниц родильного отделения забеременели одновременно
Восемь сотрудниц родильного отделения больницы в американском городе Нью-Лондон, штат Коннектикут, забеременели одновременно.
Авто
В России вводят ГОСТ для классических автомобилей
Политика
Трамп впервые прибыл в Афганистан
Президент США Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, Reuters.