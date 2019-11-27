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Политика Захарова сравнила смену власти в Боливии с украинским майданом Политическая ситуация в Боливии, увенчавшаяся отставкой 10 ноября президента Эво Моралеса, напоминает майдан 2004 года на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook.

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Политика Россия и Украина обсудили транзит газа Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной.

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