Энергетика

REGNUMREGNUMНефть поддержали позитивные новости о торговой войне

Торги по нефти марки Brent завершились ростом на 0,9%. На американской сессии цена повышалась до $64,30 за баррель. Позитивные новости о торговой войне поддерживали нефтяной рынок в течение всего дня.
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Цены на нефть «пошатнул» Трамп

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Добыча нефти в США обновила рекордный максимум

Profinance.ruвчера в 13:12

Падение котировок Brent и WTI ускорилось

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РБК09:24

Цены на нефть снижаются после публикации данных по запасам в США

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Ориентир по нефти - диапазон 63-65 доллара/баррель - Промсвязьбанк

Финмаркет02:52
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Huawei объявила скидки до 17 тысяч рублей на свои смартфоны

Помимо скидок покупатели могут получить и подарки. Максимальная скидка, как пишет «Астера», может составит 17 тысяч рублей.
Газета DAILY 14:05
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Появилось видео испытаний F-16 против С-400 в Турции

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В матче группового турнира Лиги Европы ЦСКА сыграл в Москве вничью с «Лудогорцем» со счетом 1:1. Российский клуб заработал два очка и занимает последнее место в группе Н. Футболисты потеряли последний шанс на выход в плей-офф.
Телеканал 360° 15:38
Армия и оружие

Экспериментальный взвод «универсальных офицеров» создали в РФ

Минобороны России признало удачным эксперимент по доподготовке офицеров ВС РФ и выразило намерения применить этот опыт в программах военных училищ.
News.ru 10:10
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Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.
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Политика

Россия и Украина обсудили транзит газа

Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной.
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NASA приобретет два места на кораблях «Союз» для полетов на МКС

Газета.Ru 19:39
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По данным следователей, останки обнаружил утром в четверг житель села Воробьевка Заводского района города.
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СМИ предупреждают о новом способе мошенничества с банковскими картами.
Вести.Ru 20:45
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Соцопрос показал резкое падение рейтинга Зеленского

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал до 52%, утверждают киевские социологи.
Газета.Ru 06:13
Происшествия

Спасший девочку иркутский школьник посетит бой Емельяненко и Кокляева

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РИА Новости вчера в 11:18
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Ожидается, что инициатива должна будет бороться с криминалом в области виртуальных денег, однако, по мнению руководителя Центра Россия — ОЭСР РАНХиГС Антонины Левашенко, это не поможет уничтожить «серый» сектор, а только лишит бюджет налогов от операций с криптовалютами.
Известия 16:00
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Росстандарт составил карту качества топлива в стране

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Известия вчера в 09:19
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«Мегафон» запустил интернет-платформу организации грузоперевозок «Мегафон Карго», сообщила пресс-служба мобильного оператора.
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Интернет

В WhatsApp появится автоматическое удаление сообщений

В мессенджере WhatsApp появится функция автоматического удаления сообщений через заданный период времени, сообщает во вторник издание WABetaInfo.
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Общество

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Дом можно приобрести за один евро, при условии, что покупатель может подтвердить возможность вложения в ремонт двух с половиной тысяч евро.
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Армия и оружие

США перебросили боевую технику к нефтяным месторождениям в Сирии

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Эксперты «Финэкспертизы» выпустили исследование, в котором говорится, что в 2018 году почему-то резко уменьшилось число автомобилей дороже 10 млн рублей, хотя в 2015-2017 годах наблюдался рост таких авто.
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Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей

Мэр Кемерово Илья Середюк в беседе с "Газетой.Ru" выразил надежду, что купленная за 18 миллионов рублей ель еще долго не потребует замены.
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В России вводят ГОСТ для классических автомобилей

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Трамп впервые прибыл в Афганистан

Президент США Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, Reuters.
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