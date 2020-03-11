Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились к этому времени на $0,84 (2,44%) - до $33,52 за баррель. Во вторник, 10 марта, Saudi Aramco объявила, что увеличит поставки нефти в апреле до 12,3 млн б/с.

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