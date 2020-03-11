Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксНефть подешевела более чем на 2% на новостях из Саудовской Аравии

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились к этому времени на $0,84 (2,44%) - до $33,52 за баррель. Во вторник, 10 марта, Saudi Aramco объявила, что увеличит поставки нефти в апреле до 12,3 млн б/с.
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Почему цены на нефть возобновили падение на мировых торгах

RT на русском08:53

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки

РБК05:03

Нефть дешевеет на 3% на ожидании увеличения добычи Saudi Aramco

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Саудовская Аравия намерена увеличить мощности по добыче нефти

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Saudi Aramco увеличит мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки

ТАСС03:30
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