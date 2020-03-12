Нефтяные котировки упали на 4% после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил 30-дневный запрет на въезд в страну для граждан Евросоюза. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи.

Цены на нефть упали после запрета на въезд в США из Европы

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