Энергетика

КомпанияКомпанияЦены на нефть упали после запрета на въезд в США из Европы

Нефтяные котировки упали на 4% после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил 30-дневный запрет на въезд в страну для граждан Евросоюза. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи.
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Нефть дешевеет в среднем на 5,5% на обострении опасений вокруг коронавируса

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Нефть подешевела на 4% после запрета на въезд в США для европейцев

Интерфакс00:47

Цены на нефть снова упали после запрета США на въезд из Европы

Телеканал 360°вчера в 23:20

Мировые цены на нефть снизились на 4% после запрета на въезд в США для европейцев

Говорит Москва01:50
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