Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксНефть подешевела на 4% после запрета на въезд в США для европейцев

Цены на нефть падают на 4%, азиатские рынки акций снижаются на 4-5% в четверг после того, как президент США Дональд Трамп закрыл на 30 дней въезд в страну для граждан входящих в Шенгенскую зону стран из-за распространения коронавируса.
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