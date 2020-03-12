Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксНефть подешевела на 4% после запрета на въезд в США для европейцев

Цены на нефть падают на 4%, азиатские рынки акций снижаются на 4-5% в четверг после того, как президент США Дональд Трамп закрыл на 30 дней въезд в страну для граждан входящих в Шенгенскую зону стран из-за распространения коронавируса.
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Нефть подешевела на 4% после запрета на въезд в США для европейцев

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Курс американского доллара в первые минуты торгов на Московской бирже взлетел выше 74 рублей.
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«Слабое» место у коронавируса обнаружили китайские ученые

Как сообщают ученые из Университета Сунь Ятсена, вирус оказался весьма чувствителен к высоким температурам.
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В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
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Мартиросян рассказал, как Зеленский лишил смысла жизни всех КВНщиков

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В Италии на фоне распространения коронавирусной инфекции временно закроются все магазины розничной торговли, за исключением тех, что продают продукты питания, и аптек.
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Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
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Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
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Путин назвал отток капитала из России естественным процессом

Отток капитала из России есть, и это «естественный процесс», заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.
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Расстрел российской семьи на рынке попал на видео

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Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

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Мария Голубкина не пришла на юбилей матери

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Стал известен календарь матчей тульского «Арсенала» до конца сезона

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