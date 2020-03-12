Экономика
ИнтерфаксНефть подешевела на 4% после запрета на въезд в США для европейцев
Цены на нефть падают на 4%, азиатские рынки акций снижаются на 4-5% в четверг после того, как президент США Дональд Трамп закрыл на 30 дней въезд в страну для граждан входящих в Шенгенскую зону стран из-за распространения коронавируса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 03:30, Ашберн
Спорт
Шведские лыжники отказались ехать на этап Кубка мира в Канаду
Ранее сборная Норвегии отказалась ехать на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США в связи с ситуацией с коронавирусом.
Общество
Досрочные школьные каникулы объявлены в Казахстане с 16 марта
В Казахстане в связи со вспышкой коронавируса с 16 марта объявлены досрочные школьные каникулы, передает ТАСС.
Политика
Путин заявил, что необходим механизм «регуляторной гильотины»
Российский президент Владимир Путин заявил, что реформа контрольно-надзорной деятельности или "регуляторная гильотина" необходима.
Финансы
Курс доллара взлетел выше 74 рублей
Курс американского доллара в первые минуты торгов на Московской бирже взлетел выше 74 рублей.
Общество
«Слабое» место у коронавируса обнаружили китайские ученые
Как сообщают ученые из Университета Сунь Ятсена, вирус оказался весьма чувствителен к высоким температурам.
Общество
Индия приостановила действие туристических виз из-за коронавируса
Власти Индии в связи с угрозой коронавируса приостанавливают действие всех туристических виз до 15 апреля, сообщает пресс-служба правительства.
Футбол
Заболотный: «Без комментариев. Я в прошлый раз много сказал»
Напомним, после игры 21 тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги с "Уралом" Заболотный опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором он обратился к микст-зоне, в которой не было ни одного человека: «Без комментариев, спасибо большое, без комментариев», — сказал Заболотный, поклонившись пустой микст-зоне.
Политика
Депутаты Сибири и Дальнего Востока одобрили поправки в Конституцию РФ
Депутаты региональных парламентов ряда регионов Сибири и Дальнего Востока поддержали закон о поправке к Конституции РФ, передает Интерфакс.
Энергетика
Газопровод «Сила Сибири» будет приостановлен в марте
Газопровод "Сила Сибири" будет приостановлен в мартеРуководство российской транснациональной энергетической компании "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC завершают согласование точных дат проведения планово-профилактических работ на газопроводе "Сила Сибири" весной этого года.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Общество
В Италии из-за коронавируса закрыли магазины, бары и рестораны
В Италии на фоне распространения коронавирусной инфекции временно закроются все магазины розничной торговли, за исключением тех, что продают продукты питания, и аптек.
Энергетика
Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть
Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Происшествия
В Магнитогорске школьник умер на уроке
В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Кино
Композитор The Last Of Us напишет музыку для сериала HBO по игре
Вашингтон, 12 марта 2020, 09:18 — REGNUM Густаво Сантаолалья, написавший музыку к The Last Of Us, выступит в качестве композитора будущего сериала HBO, в основу которого ляжет эта популярная игра.
Политика
Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев
Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.
Здоровье
На карантин по ОРВИ закрыли три школы в Саратовской области
Сегодня, 10 марта, из-за превышения эпидемического порога по ОРВИ полностью приостановлены занятия в трех школах Аркадакского, Питерского и Энгельсского районов.
Политика
Путин назвал отток капитала из России естественным процессом
Отток капитала из России есть, и это «естественный процесс», заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.
Происшествия
Расстрел российской семьи на рынке попал на видео
Расстрел семейной пары на центральном рынке Калининграда, произошедший 15 февраля, сняли камеры видеонаблюдения.
Общество
Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
Шоу-бизнес
Мария Голубкина не пришла на юбилей матери
Российская актриса театра и кино, ведущая Мария Голубкина не пришла на юбилей матери.
Футбол
Стал известен календарь матчей тульского «Арсенала» до конца сезона
По информации ИА "Тульские новости" Российская премьер-лига опубликовала календарь матчей чемпионата до завершения сезона.
Экономика
Герман Греф нарастил долю в уставном капитале Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф 10 марта докупил акции кредитной организации, увеличив долю в ее уставном капитале.
Футбол
Игрок «Ювентуса» дал первый комментарий после заражения коронавирусом
Защитник туринского «Ювентуса» Даниеле Ругани, у которого диагностировали коронавирус, сделал первое заявление о своей болезни и состоянии.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменен
Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти 18-21 марта в Монреале, может быть отменен из-за коронавируса, официальное заявление о проведении турнира будет сделано в среду.
Общество
У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.