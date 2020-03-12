Энергетика

Экономика сегодняЭкономика сегодняЗаявления Трампа о запрете на въезд в США ударили по ценам на нефть

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Слова президента США Дональда Трампа о запрете на въезд в страну из Европы негативно повлияли на стоимость нефти. Меры против коронавируса привели к потере 5% цены барреля. На открывшихся в четверг, 12 марта, торгах стоимость барреля нефти марки Brent продолжает снижаться.
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Пандемия коронавируса. Биржевая лихорадка и транспортные ограничения

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Цена на нефть снизилась на 4% после закрытия въезда в США для европейцев

Газета.Ru06:04

Нефть подешевела на 4% после запрета на въезд в США для европейцев

Интерфакс04:47

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Говорит Москва05:50

Падение цен на нефть превысило 4,5% после запрета США на въезд из Европы

ПРАЙМ05:24

Цена на нефть 12 марта 2020 года снизилась на 4,5% после запрета США на въезд из Европы

Комсомольская правда05:58

Стоимость нефти упала на новостях о запрете поездок из Европы в США

РБК02:32
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 15:09, Россия

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