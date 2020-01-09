Энергетика
ИнтерфаксНефть подешевела на данных о запасах в США
Цены на нефть снижаются на торгах в среду после первоначального роста на фоне новостей об атаке Ирана на две американские военные базы в Ираке, давление на котировки, в том числе, оказывают данные о запасах в США.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Нефть дешевеет: Brent - $68,42 за баррель, WTI - $62,88
Агентство нефтегазовой информации07 января в 06:37
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 02:46, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны получит в 2020 году 50 пистолетов «Удав»
Подразделения Минобороны в 2020 году получат 50 пистолетных комплексов «Удав», сообщается на сайте военного ведомства.
Хоккей
Российские спортсмены вошли в рейтинг самых перспективных игроков НХЛ
Российские хоккеисты вошли в рейтинг самых перспективных игроков Национальной хоккейной лиги 2020 года по версии TSN.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Происшествия
Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Разведслужбы западных стран на основе предварительного расследования назвали вероятной причиной крушения украинского Boeing 737 в Тегеране техническую неисправность.
Авто
Новый кроссовер Toyota дебютирует во второй половине 2020 года
В 2020 году Toyota выпустит новый компактный кроссовер, который займет место под C-HR и будет конкурировать с Nissan Juke и Renault Captur.
Технологии
«Яндекс» планирует выйти на рынок сотовой связи
«Яндекс» рассматривает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным проектом виртуального оператора (MVNO), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным в мире
Россия заняла 51-е место, потеряв три позиции в рейтинге. Её граждане могут посетить без оформления визы 118 стран.
Армия и оружие
США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном
Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
Хоккей
Овечкин силовым приемом спровоцировал драку в матче НХЛ
Во втором периоде игры, при счете 2:2, Овечкин применил мощный силовой прием на хоккеисте "Филадельфии" Трэвисе Конечны, чем спровоцировал массовую потасовку на льду.
Происшествия
В Омске попавшая в скорую после аварии женщина погибла во втором ДТП
В центре Омска в результате ДТП с машиной скорой помощи погибла женщина, которую медики везли с места другой автоаварии в больницу.
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Транспорт
В ГИБДД напомнили об изменениях в правилах сдачи экзамена на права
Сдавать экзамены на получение водительских прав в 2020 году будущие автолюбители в России начнёт по-новому.
Армия и оружие
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада
Две ракеты упали в районе Багдада, где располагаются правительственные учреждения и зарубежные посольства, пишет 8 января AL-MAYADEEN.
Армия и оружие
Трамп анонсировал новые санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении Ирана вскоре применят новые санкции.
Армия и оружие
Эксперт выдвинул неожиданную версию крушения самолета в Иране: не случайность
Корреспондент «МК» узнал какие именно причины крушения видит эксперт.
Политика
Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года, заявил спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас.
Экономика
Нормативная стоимость жилья снова увеличена в Алтайском крае
Что касается Сибири, в Алтайском крае нормативная стоимость жилья одна из самых низких в СФО.
Общество
«Лента» запустила процесс смены юрисдикции с BVI на Кипр
В октябре акционеры ритейлера утвердили смену юрисдикции головной компании группы с Британских Виргинских островов на Кипр.
Политика
Зеленский призвал Канаду помочь в расследовании авиакатастрофы в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Канаду и другие страны мира присоединиться к расследованию крушения самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране.
Общество
Синоптики предупредили о начале «европейской» зимы в Москве
Общество
Правительство утвердило правила маркировки четырех групп товаров
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оператора системы маркировки ЦРПТ, с 8 января 2020 года запущена добровольная маркировка для четырех товарных групп, она будет вводиться поэтапно.
Здоровье
Амурчане вызывали «скорую помощь» в праздники чаще, чем в обычные дни
На диспетчерский пункт Благовещенской станции скорой помощи в праздничные дни поступило 3559 обращений.