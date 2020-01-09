Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксНефть подешевела на данных о запасах в США

Цены на нефть снижаются на торгах в среду после первоначального роста на фоне новостей об атаке Ирана на две американские военные базы в Ираке, давление на котировки, в том числе, оказывают данные о запасах в США.
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Котировки Brent скорректировались до $65,9 за баррель

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Агентство нефтегазовой информации07 января в 06:37
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Авто

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«Яндекс» рассматривает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным проектом виртуального оператора (MVNO), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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Срочник Шамсутдинов попросил прощения в открытом письме

REGNUM 02:38
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Интерфакс 00:54
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Российский паспорт стал менее привлекательным в мире

Россия заняла 51-е место, потеряв три позиции в рейтинге. Её граждане могут посетить без оформления визы 118 стран.
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РИА Новости 00:52
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В Омске попавшая в скорую после аварии женщина погибла во втором ДТП

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Кино

Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды

ToDay News Ufa вчера в 15:23
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В ГИБДД напомнили об изменениях в правилах сдачи экзамена на права

Сдавать экзамены на получение водительских прав в 2020 году будущие автолюбители в России начнёт по-новому.
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Армия и оружие

Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада

Две ракеты упали в районе Багдада, где располагаются правительственные учреждения и зарубежные посольства, пишет 8 января AL-MAYADEEN.
Известия вчера в 15:52
Армия и оружие

Трамп анонсировал новые санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении Ирана вскоре применят новые санкции.
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Армия и оружие

Эксперт выдвинул неожиданную версию крушения самолета в Иране: не случайность

Корреспондент «МК» узнал какие именно причины крушения видит эксперт.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Политика

Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года, заявил спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас.
Мой Брянск 07 января в 06:46
Экономика

Нормативная стоимость жилья снова увеличена в Алтайском крае

Что касается Сибири, в Алтайском крае нормативная стоимость жилья одна из самых низких в СФО.
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«Лента» запустила процесс смены юрисдикции с BVI на Кипр

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