Энергетика
Пятый уголЦены на нефть WTI упали после заявления Трампа по Ирану
Ранее после сообщений об авиаударах Ирана по американским военных стоимость февральских фьючерсов выросла до 65,28 долларов за баррель.
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Теннис
Сборная России сыграет с аргентинцами в четвертьфинале ATP Cup
Сборная России проведёт матчи против команды Аргентины в четвертьфинале командного турнира ATP Cup.
Армия и оружие
Минобороны в 2020 году получит 50 пистолетов «Удав»
Министерство обороны России в 2020 году получит 50 новейших пистолетных комплексов "Удав", сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
Происшествия
Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Космос
В 2083 году на небе вспыхнет «новая» звезда. Она будет ярче Сириуса
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Армия и оружие
Постпред Ирана при ООН заявил, что Тегеран завершил месть за Сулеймани
Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет предпринимать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны США.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал продукты, чаще всего приводящие к отравлению
Роспотребнадзор назвал продукты, которые чаще всего приводят к пищевым отравлениям, а также дал советы, как избежать последних.
Общество
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году
В 2020 году у россиян будет восемь сокращенных рабочих недель, напомнил в беседе с «РИА Новости» замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Технологии
«Ъ»: «Яндекс» может запустить собственного оператора связи
В самом «Яндексе» наличие планов по запуску виртуального оператора опровергли, однако источник газеты, близкий к компании, подтвердил проведение «Яндексом» переговоров с рядом операторов связи по некоторым проектам.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Экономика
Россия наращивает производство сжиженного природного газа
К 2035 году Россия может занять до 20 процентов мирового рынка СПГ, производя до 100-120 миллионов тонн сжиженного природного газа.
Общество
Жители Приморья не смогут есть китайские морепродукты
Культура
Церемония «Оскар» вновь пройдет без ведущего
Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в 2020 году без ведущего.
Гаджеты
В Сети появились рендеры iPhone SE 2
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасности фаст-фуда
Россиянам советуют ограничить потребление переработанных пищевых продуктов и жареных блюд из ресторанов быстрого питания, поскольку это поможет минимизировать употребление трансжиров.
Общество
Устроивший бойню рядовой Шамсутдинов написал открытое письмо и попросил прощения
Расстрелявший сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов написал открытое письмо, в котором рассказал о причинах бойни и попросил прощения у семей погибших.
Политика
Соловьев объяснил решение Трампа не начинать войну с Ираном
"Трамп легко играет на повышение ставок и предпочитает удавку экономических санкций", - цитирует РИА Новости журналиста, хорошо разбирающегося в политике.
Политика
Зеленский призвал не манипулировать информацией об авиакатастрофе в Иране
Президент Украины Зеленский записал видеобращение в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании "МАУ" в Иране, в котором пообещал, что правда обязательно будет установлена.
Армия и оружие
Израиль заявил о прорыве в разработке лазерной системы перехвата ракет
Общество
Более миллиарда животных погибли в лесных пожарах Австралии
Более одного миллиарда животных погибли в Австралии из-за масштабных лесных пожаров.
Экономика
Налог на доходы физических лиц. Что нас ждет в 2020 году
Юридическим лицам, головная организация которых расположена в одном муниципалитете, а обособленные подразделения– в другом, предоставлено право выбрать одну инспекцию в муниципальном образовании, куда они будут сдавать отчетность по обособленным подразделениям.
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова увлеклась танцами на шесте
Популярная актриса Светлана Ходченкова удивила всех новым снимком в Instagram.
Хоккей
«Даллас» одержал победу в матче с «Лос-Анджелесом»
«Даллас» обыграл «Лос-Анджелес» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей отличились Джейми Бенн и Блэйк Комо.
Футбол
«Реал» победил «Валенсию» и вышел в финал Суперкубка Испании
Футбол
Эмери советует Неймару вернуться в Испанию
Экс-тренер ПСЖ и лондонского "Арсенала" Унаи Эмери считает, что бразильскому лидеру ПСЖ Неймару следует покинуть клуб и вернуться в Испанию.
Происшествия
В Омске пережившая ДТП женщина скончалась в повторной аварии
«Пациентка находилась в коме, на искусственной вентиляции легких, в результате повторной аварии она скончалась на месте ДТП», — рассказали представители пресс-службы.
Армия и оружие
Войска США покинули две базы в Сирии и направились в Ирак
Происшествия
Саратовец убил приятеля за курение без разрешения
Хозяин жилища обвинил гостя в том, что он курит его сигареты без разрешения. Тот проигнорировал замечание и снова взял никотиновую палочку.
Общество
Первый канал отменил телепоказ ледового шоу Навки с участием Загитовой
Армия и оружие
Трамп заявил о работе США над гиперзвуковыми ракетами
Соединенные Штаты в настоящее время ведут разработка гиперзвуковых ракет, заявил 8 января глава Белого дома Дональд Трамп в своем обращении к гражданам страны.