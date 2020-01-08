Энергетика
РБКНефть на биржах после речи Трампа по Ирану показала небольшой рост
Стоимость нефти эталонных марок на биржах показала небольшой рост после падения 8 января. Это следует из данных портала Investing.com. По состоянию на 09:00 фьючерс североморской нефти Brent стоил $65,79 за баррель после резкого падения вечером 8 января — до $60,03.
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Футбол
Экс-игрок «Анжи» Асильдаров стал вице-президентом клуба
Бывший футболист Шамиль Асильдаров назначен на пост вице-президента махачкалинского «Анжи».
Происшествия
В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником
Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Политика
СНБО Украины назвал основные версии крушения Boeing в Тегеране
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил основные версии крушения Boeing в Иране.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
Политика
На Украине оценили последствия запуска «Турецкого потока»
Киев уже ощутил влияние запуска "Турецкого потока", заявил исполнительный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
Происшествия
Историка Соколова перевели из центра психиатрии в СИЗО
Происшествия
В Омске выжившая в ДТП девушка погибла в аварии в машине скорой помощи
В Омске девушка погибла в результате столкновения автомобиля и машины скорой помощи, в которой она находилась после ДТП.
Экономика
С 2020 года в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ
В России с 1 января 2020 года вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ.
Армия и оружие
Армия Ирана пообещала США «более жесткую месть»
Начальник отдела безопасности Генштаба вооруженных сил Ирана генерал Абдолла Араги пообещал США «более жесткую месть» за любой дальнейший враждебный шаг.
Общество
ВЦИОМ: треть россиян дают себе обещания на Новый год
Каждый третий взрослый россиянин (34%) дает себе различные обещания на Новый год, 69% из них эти обещания выполняют.
Единоборства
Фергюсон показал, как готовится к бою с Нурмагомедовым
Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон опубликовал видео своих тренировок перед поединком с Хабибом Нурмагомедовым.
Общество
Таксист выгнал жену футболиста Погребняка из машины и выкинул ее вещи
Жена футболиста Павла Погребняка Мария пожаловалась на таксиста, который выгнал ее из машины и выкинул ее вещи.
Футбол
«Барселона» и «Ювентус» хотят обменяться футболистами
Как пишет источник, сделка поспособствует налаживанию трансферных отношений между «Ювентусом» и «Барселоной».
Финансы
Официальный курс евро снизился на 1,32 рубля, доллара — на 67 копеек
Официальный курс евро упал до 68,05 рубля (на 1,3222 рубля), а доллар опустился до 61,234 рубля (понижение на 67,17 копейки), следует из данных ЦБ.
Футбол
«Эспаньол» вместо Смолова подписал форварда «Бенфики»
Авто
Кросс-хэтч Kia XCeed будут собирать в России
Согласно опубликованной информации, кросс-хэтчбек Kia Xceed уже получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для российского рынка и в скором времени производство модели будет запушено на калининградском заводе «Автотор».
Общество
В Следственном комитете России планируются массовые сокращения
Реформа в Следственном комитете затронет одно из структурных подразделений, в частности, изучается вероятность ликвидации транспортных подразделений.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
Общество
В Госдуму внесен проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете
Правительство России внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете.
Общество
Жириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного.
Космос
Телескоп NASA нашел потенциально обитаемую планету
Космический телескоп TESS, выведенный NASA на орбиту в апреле 2018 года, обнаружил экзопланету, на которой может присутствовать вода.
Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
Спорт
Глава МОК: мы не допустим ущемления прав россиян на юношеских Играх
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. заявил о том, что российские спортсмены, участвующие в зимних юношеских олимпийских играх, не будут никак ущемлены в правах.
Авто
В Skoda рассказали о новинках для России на 2020 год
В компании Skoda рассказали, какие модели этой марки автомобилей россиянам следует ожидать в 2020 году.
Общество
Составлен рейтинг самых «живых» аккаунтов глав регионов России
Обладателем самых "живых" аккаунтов в Facebook и "Одноклассниках" стал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Общество
Илон Маск сплясал на открытии завода Tesla в Китае
Илон Маск зажигательным танцем открыл презентацию нового завода Tesla в Шанхае.
Кино
Создатели «Вторжения» снимут ремейк «Гостьи из будущего»
Авторы картин «Притяжение» и «Вторжение» снимут ремейк популярного советского фильма «Гостья из будущего».