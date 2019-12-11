Энергетика

REGNUMREGNUMНефть подешевела после данных о запасах в США

Ведомство сообщило об увеличении коммерческих запасов нефти в США, тогда как аналитики ожидали снижения. Согласно последним данным, на неделе 30 ноября — 6 декабря запасы нефти увеличились на 822 тыс. баррелей (прогноз был — 2,763 млн баррелей).
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Нефть подешевела после данных о запасах в США

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Рынок акций РФ вырос, проигнорировав падение цен на нефть

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Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США

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Запасы нефти в США за неделю выросли на 822 тыс. баррелей

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Финмаркетвчера в 10:51

Котировки Brent и WTI снижаются на опасениях за спрос

Росбалтвчера в 06:27

Реакция цен на нефть на отчет Минэнерго США по запасам

Profinance.ruвчера в 10:41
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Сергей Собянин открыл движение по двум новым дорожным объектам на юге столицы – реконструированной Дорожной улице и участку Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.
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Члены президентского Совета по правам человека передали президенту России Владимиру Путину предложения фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» по реформе системы опеки и семейного устройства людей, оставшихся без попечения родителей, сообщает РБК.
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В Кремле прокомментировали высылку двух немецких дипломатов

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В министерстве иностранных дел России не увязывают одобрение комитетом конгресса США инициативы о признании РФ "спонсором терроризма" с визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Вашингтон, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
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Древнейшие наскальные рисунки нашли в Индонезии

Ученые нашли в Индонезии самые древние созданные человеком наскальные рисунки. Им 44 тысячи лет, сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на Nature.
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Названы имена погибших при крушении Ми-28 на Кубани лётчиков

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