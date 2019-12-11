Энергетика
REGNUMНефть подешевела после данных о запасах в США
Ведомство сообщило об увеличении коммерческих запасов нефти в США, тогда как аналитики ожидали снижения. Согласно последним данным, на неделе 30 ноября — 6 декабря запасы нефти увеличились на 822 тыс. баррелей (прогноз был — 2,763 млн баррелей).
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Общество
Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище
Происшествия
Выросло число пострадавших при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске увеличилось до десяти.
Экономика
Госдума повысила МРОТ на 850 рублей
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
Политика
Съемочная группа российского телеканала «Звезда» прибыла в Киев
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Политика
Путин призвал свести к минимуму возможность ущемления прав человека
Президент России Владимир Путин заявил во время общения с судьями Конституционного суда, что при принятии новых законов нельзя отходить от мировых стандартов в сфере прав и свобод человека.
Общество
Белорусский олигарх стал поставлять российский уголь на Украину
Структура белорусского олигарха Николая Воробья в декабре 2019 года получила квоты на поставку более 600 тысяч тонн российского угля на Украину.
Экономика
«Газпром» решил через три года начать направлять на дивиденды 50% прибыли
Компания планирует за три года выйти на уровень выплат не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, сообщает пресс-служба «Газпрома».
Транспорт
Собянин открыл движение по новому участку Южной рокады
Сергей Собянин открыл движение по двум новым дорожным объектам на юге столицы – реконструированной Дорожной улице и участку Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.
Общество
В России может появиться норма об изъятии родителя из семьи
Члены президентского Совета по правам человека передали президенту России Владимиру Путину предложения фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» по реформе системы опеки и семейного устройства людей, оставшихся без попечения родителей, сообщает РБК.
Политика
В Кремле прокомментировали высылку двух немецких дипломатов
В Кремле надеются, что высылка двух немецких дипломатов из РФ не станет негативным фактором для дальнейшего конструктивного диалога с ФРГ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Происшествия
Бывшего мэра Челябинска отправили в СИЗО
Политика
МИД раскритиковал проект США о признании России «спонсором терроризма»
В министерстве иностранных дел России не увязывают одобрение комитетом конгресса США инициативы о признании РФ "спонсором терроризма" с визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Вашингтон, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
Общество
Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты
В настоящее время предусмотрен запрет курения на территории и в помещениях аэропортов.
Хоккей
В Ярославле начнут транслировать матчи КХЛ в формате высокой четкости
Передвижная телевизионная станция ярославского телеканала не поддерживает HD-формат, телекартинка из Ярославля передается в аналоговом качестве.
Финансы
Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 13,5% годовых
Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 15,5% до 13,5% годовых. Об этом сообщил в четверг на брифинге глава НБУ Яков Смолий.
Политика
По факту ЧП в парламенте Грузии возбуждено уголовное дело — МВД
Пресс-служба ведомства сообщила, что по факту данного ЧП было возбуждено дело по статье 117 «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Наука
Древнейшие наскальные рисунки нашли в Индонезии
Ученые нашли в Индонезии самые древние созданные человеком наскальные рисунки. Им 44 тысячи лет, сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на Nature.
Экономика
Производитель Milka и Alpen Gold отказался достраивать завод в Сибири
Производитель кондитерских изделий «Мон’дэлис Русь» (входит в американскую группу Mondelez International) решил не достраивать завод под Новосибирском, рассказал «Коммерсанту» представитель компании.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку
Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.
Игры
В GOG стартовала зимняя распродажа с бесплатной раздачей Wasteland 2
Помимо множества скидок на ассортимент магазина, поляки раздают бесплатную копию Wasteland 2 — её можно получить на специальной странице в течение 48 часов, до 17:00 МСК 13 декабря.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк лечат массажем из-за угрозы тромбоза
В медцентре актрису лечат массажем, чтобы мышцы не атрофировались и не образовывались тромбы.
Здоровье
Черника, грецкие орехи и семечки помогут снизить давление
Как информирует портал Daily-Express, людям, страдающим гипертонией, медики советуют включить в свой рацион эти полезные продукты: ягоды черники, семена подсолнечника и грецкий орех.
Шоу-бизнес
Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе
Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
Происшествия