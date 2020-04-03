Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксНефть подешевела после рекордного дневного роста накануне

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу после максимального в истории дневного роста накануне, 2 апреля.
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Торговая неделя на рынке нефти закончилась резким ростом цен

Московский Комсомолец03 апреля в 20:18

Цена нефти Brent превысила 34 доллара за баррель

Москва 2403 апреля в 08:58

Цена нефти Brent превысила $33 за баррель

Парламентская газета03 апреля в 06:43

Цена нефти марки Brent превысила $34

ТАСС03 апреля в 08:49

Рост цен на нефть Brent ускорился до 16%

РБК03 апреля в 09:13

Рост нефтяных котировок ускорился, Brent превысила $34 за баррель

Росбалт03 апреля в 09:56

Цена на нефть Brent превысила $36 за баррель

Ведомости02 апреля в 11:59
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Происшествия

Под Рязанью мужчина застрелил пять человек

В поселке Елатьма Рязанской области мужчина открыл огонь по соседям. По предварительным данным, погибли пять человек.
BFM.ru вчера в 19:44
Экономика

Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.
РБК вчера в 17:38
Общество

СМИ назвали стоимость лечения от коронавируса в США

Стоимость лечения от коронавируса в США составляет десятки тысяч долларов. Такую информацию опубликовали западные СМИ.
News.ru вчера в 09:22
Общество

«Сбербанк» рассказал о графике работы отделений в апреле

Оплачивать услуги ЖКХ россиянам предлагают в режиме онлайн — через мобильное приложение банка. Это позволит не нарушать режим самоизоляции.
Телеканал Санкт-Петербург 03 апреля в 19:58
Общество

В Санкт-Петербурге изменили правила изоляции

Изменения в постановление правительства Санкт-Петербурга № 121 от 13 марта 2020 года о мерах противодействия COVID-19 подписал губернатор города Александр Беглов 3 апреля.
ИА Красная Весна вчера в 11:10
Экономика

ЦБ не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам на май

Заемщики должны делать выплаты по кредитам в срок, не дожидаясь прекращения режима нерабочих дней, следует из сообщения, опубликованного на сайте Центробанка.
РИА Новости вчера в 00:39
Шоу-бизнес

Гузеева объяснила, почему закрыла комментарии в соцсети

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева на своей странице в соцсети написала, что закрыла комментарии, потому что не хочет читать их от злобных людей.
Вечерняя Москва вчера в 18:44
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19

Российская газета вчера в 20:35
Общество

Собянин: Москва находится в высокой группе риска по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что столица находится в самой высокой группе риска по коронавирусу.
RT на русском 01:45
Политика

Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
РБК вчера в 17:19
Общество

Россияне боятся покупать овощи и фрукты из-за коронавируса

Алтайская правда 00:49
Общество

В Нижегородской области разрешили ездить на дачу в период самоизоляции

Поездки на дачу и возможность навещать родственников, которым запрещено покидать место жительства, включили в перечень ситуаций, позволяющих жителям Нижегородской области выходить из дома в период самоизоляции, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости вчера в 15:52
Общество

Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным

Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
Деловое.ТВ вчера в 08:02
Футбол

Роналду станет первым футболистом в истории, заработавшим $1 млрд

Газета.Ru 02 апреля в 17:30
Общество

Названа дата испытания вакцины от коронавируса в России

Стало известно, когда в России начнутся клинические испытания вакцины от коронавируса.
Москва 24 вчера в 09:43
Здоровье

Минздрав оценил ситуацию с распространением коронавируса в России

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по благоприятному сценарию. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
ФАН 03 апреля в 09:03
Политика

Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне

Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Известия вчера в 23:45
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Общество

Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
RT на русском вчера в 08:59
Общество

В Италии жертвами коронавируса за сутки стали 766 человек

Как писал NEWS.ru, в Швейцарии за последние сутки число заразившихся коронавирусом выросло на 1036 человек.
News.ru 03 апреля в 12:51
Музыка

Земфира посвятила новую песню Крыму

Впервые за долгие годы российская рок-звезда Земфира выпустила новую авторскую песню, которая получила название «Крым».
ForPost 02 апреля в 12:15
Общество

Решетников призвал бизнес «не впадать в психоз» из-за коронавируса

Министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал представителей бизнеса "не впадать в психоз", несмотря на распространение коронавируса нового типа в стране.
ТАСС вчера в 21:35
Армия и оружие

В Российскую армию начались поставки новейшего танка Т-90М «Прорыв»

Ранее сообщалось, что Ростех поставит новейшие танки Т-90М «Прорыв» в российскую армию в 2020 году.
ИА Красная Весна 02 апреля в 20:33
Происшествия

В Москве обнаружили пролежавшие полтора года мумии пожилых сестер

Прибывшие на место сотрудники МЧС и полиции вскрыли дверь квартиры и обнаружили мумии двух сестер, которые скончались, предположительно, полтора года назад.
Известия 01:03
Космос

Ученые объяснят загадки космоса симметрией внутри атомного ядра

Актуальные Новости 02 апреля в 07:59
Политика

США перехватили в Бангкоке партию купленных Германией масок

США в Бангкоке перехватили партию защитных масок от коронавируса COVID-19, заказанных Германией в Китае и предназначавшихся для берлинских полицейских, аварийных служб и медицинского персонала.
Газета.Ru вчера в 06:32
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Общество

В Подмосковье объяснили правила передвижения на автомобилях

В прошлое воскресенье в Москве и Подмосковье был введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса.
РИА Новости вчера в 17:30
Здоровье

Врач рассказал об опасности самоизоляции для пенсионеров

Москва, 5 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Пожилые люди, которые мало двигаются во время самоизоляции из-за коронавируса, могут стать сидячими и лежачими больными, заявил израильский врач Леонид Эйдельман.
REGNUM 01:40
Общество

Коронавирус выявлен у семи граждан РФ в Таиланде

Бангкок, 5 апреля 2020, 08:06 — REGNUM Семь российских граждан с диагнозом COVID-19 находятся на территории Таиланда, сообщает ТАСС со ссылкой на данные общей базы контроля заболеваний при минздраве страны.
REGNUM 01:06
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