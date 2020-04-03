Энергетика
ИнтерфаксНефть подешевела после рекордного дневного роста накануне
Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу после максимального в истории дневного роста накануне, 2 апреля.
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Комментарии
Происшествия
Под Рязанью мужчина застрелил пять человек
В поселке Елатьма Рязанской области мужчина открыл огонь по соседям. По предварительным данным, погибли пять человек.
Экономика
Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы
Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.
Общество
СМИ назвали стоимость лечения от коронавируса в США
Стоимость лечения от коронавируса в США составляет десятки тысяч долларов. Такую информацию опубликовали западные СМИ.
Общество
«Сбербанк» рассказал о графике работы отделений в апреле
Оплачивать услуги ЖКХ россиянам предлагают в режиме онлайн — через мобильное приложение банка. Это позволит не нарушать режим самоизоляции.
Общество
В Санкт-Петербурге изменили правила изоляции
Изменения в постановление правительства Санкт-Петербурга № 121 от 13 марта 2020 года о мерах противодействия COVID-19 подписал губернатор города Александр Беглов 3 апреля.
Экономика
ЦБ не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам на май
Заемщики должны делать выплаты по кредитам в срок, не дожидаясь прекращения режима нерабочих дней, следует из сообщения, опубликованного на сайте Центробанка.
Шоу-бизнес
Гузеева объяснила, почему закрыла комментарии в соцсети
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева на своей странице в соцсети написала, что закрыла комментарии, потому что не хочет читать их от злобных людей.
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19
Общество
Собянин: Москва находится в высокой группе риска по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что столица находится в самой высокой группе риска по коронавирусу.
Политика
Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом
Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
Общество
Россияне боятся покупать овощи и фрукты из-за коронавируса
Общество
В Нижегородской области разрешили ездить на дачу в период самоизоляции
Поездки на дачу и возможность навещать родственников, которым запрещено покидать место жительства, включили в перечень ситуаций, позволяющих жителям Нижегородской области выходить из дома в период самоизоляции, сообщает пресс-служба правительства региона.
Общество
Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным
Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
Футбол
Роналду станет первым футболистом в истории, заработавшим $1 млрд
Общество
Названа дата испытания вакцины от коронавируса в России
Стало известно, когда в России начнутся клинические испытания вакцины от коронавируса.
Здоровье
Минздрав оценил ситуацию с распространением коронавируса в России
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по благоприятному сценарию. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Политика
Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне
Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Общество
Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
Общество
В Италии жертвами коронавируса за сутки стали 766 человек
Как писал NEWS.ru, в Швейцарии за последние сутки число заразившихся коронавирусом выросло на 1036 человек.
Музыка
Земфира посвятила новую песню Крыму
Впервые за долгие годы российская рок-звезда Земфира выпустила новую авторскую песню, которая получила название «Крым».
Общество
Решетников призвал бизнес «не впадать в психоз» из-за коронавируса
Министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал представителей бизнеса "не впадать в психоз", несмотря на распространение коронавируса нового типа в стране.
Армия и оружие
В Российскую армию начались поставки новейшего танка Т-90М «Прорыв»
Ранее сообщалось, что Ростех поставит новейшие танки Т-90М «Прорыв» в российскую армию в 2020 году.
Происшествия
В Москве обнаружили пролежавшие полтора года мумии пожилых сестер
Прибывшие на место сотрудники МЧС и полиции вскрыли дверь квартиры и обнаружили мумии двух сестер, которые скончались, предположительно, полтора года назад.
Космос
Ученые объяснят загадки космоса симметрией внутри атомного ядра
Политика
США перехватили в Бангкоке партию купленных Германией масок
США в Бангкоке перехватили партию защитных масок от коронавируса COVID-19, заказанных Германией в Китае и предназначавшихся для берлинских полицейских, аварийных служб и медицинского персонала.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Общество
В Подмосковье объяснили правила передвижения на автомобилях
В прошлое воскресенье в Москве и Подмосковье был введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса.
Здоровье
Врач рассказал об опасности самоизоляции для пенсионеров
Москва, 5 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Пожилые люди, которые мало двигаются во время самоизоляции из-за коронавируса, могут стать сидячими и лежачими больными, заявил израильский врач Леонид Эйдельман.
Общество
Коронавирус выявлен у семи граждан РФ в Таиланде
Бангкок, 5 апреля 2020, 08:06 — REGNUM Семь российских граждан с диагнозом COVID-19 находятся на территории Таиланда, сообщает ТАСС со ссылкой на данные общей базы контроля заболеваний при минздраве страны.