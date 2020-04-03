Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу после максимального в истории дневного роста накануне, 2 апреля.

Происшествия Под Рязанью мужчина застрелил пять человек В поселке Елатьма Рязанской области мужчина открыл огонь по соседям. По предварительным данным, погибли пять человек.

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Политика Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.

Общество В Подмосковье объяснили правила передвижения на автомобилях В прошлое воскресенье в Москве и Подмосковье был введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса.

Здоровье Врач рассказал об опасности самоизоляции для пенсионеров Москва, 5 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Пожилые люди, которые мало двигаются во время самоизоляции из-за коронавируса, могут стать сидячими и лежачими больными, заявил израильский врач Леонид Эйдельман.