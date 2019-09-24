Энергетика

Газета.RuГазета.RuНефть подешевела после выступлений Трампа в ООН

Цены на нефть снизились более чем на 3% после заявление американского президента Дональда Трампа на трибуне Генассамблеи ООН.
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