Цены на нефть снизились более чем на 3% после заявление американского президента Дональда Трампа на трибуне Генассамблеи ООН.

Нефть подешевела после выступлений Трампа в ООН

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