Энергетика
Газета.RuНефть подешевела после выступлений Трампа в ООН
Цены на нефть снизились более чем на 3% после заявление американского президента Дональда Трампа на трибуне Генассамблеи ООН.
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Кино
В сети появилось новое промо сериала «Ведьмак» — показали меч Геральта
CyberSport.ru 10:43
Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз США части делегации России
Соединённые Штаты «серьёзно относятся к своим обязательствам» в рамках соглашения с ООН, заявили в Госдепартаменте, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.
RT на русском 16:36
Футбол
«Тоттенхэм» вылетел из Кубка английской лиги
В матче 3-го раунда Кубка английской лиги "Тоттенхэм Хотспур" на выезде играл с "Колчестер Юнайтед".
Газета.Ru 17:43
Гаджеты
Вышел айфон с частицей корабля Гагарина
Рамблер вчера в 16:16
Политика
Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 17:45
Политика
Зеленский намерен пригласить президента США на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает «громких визитов» американских и европейских лидеров в ближайшие годы.
Росбалт 16:25
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия 14:32
Кино
Трейлер «Вторжения» Бондарчука появился в Сети
Трейлер фантастического фильма «Вторжение» Федора Бондарчука появился в Сети.
ФАН вчера в 11:44
Футбол
«Барселона» обыграла «Вильярреал»
LiveSport.ru 17:00
Кино
Фильм Кантемира Балагова «Дылда» выдвинут от России на «Оскар»
RT на русском 12:50
Происшествия
На Камчатке в ДТП погибли три человека
Сегодня вечером в Петропавловске-Камчатском в ДТП погибли три человека, один госпитализирован.
Аргументы и Факты - Камчатка 05:16
Шоу-бизнес
Кристина Асмус высказалась о разводе с Гариком Харламовым
Слухи о возможных проблемах в семейной жизни Кристины Асмус и Гарика Харламова курсируют в соцсетях несколько недель подряд.
Комсомольская правда 17:15
Происшествия
Пожар на плавбазе около острова Итуруп ликвидирован
Пожар на плавбазе "Петр Житников" у берегов острова Итуруп потушен. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС вчера в 16:29
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
Газета.Ru 17:14
Гаджеты
Новая операционная система Apple для iPad вышла официально
Apple выпустила финальную версию iPadOS, версию iOS, предназначенную специально для планшетов компании.
Life.ru 13:43
Происшествия
Экстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках
В прошлом году Тюрин был арестован в Грузии и экстрадирован в США, сообщает Bloomberg.
Российская газета вчера в 21:40
Здоровье
Названы пять смертельных болезней страшнее рака
Врачи назвали пять смертельных болезней, которые страшнее онкологии.
Известия 03:34
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
В ходе новой волны губернаторских отставок возможна замена 11 руководителей, говорится в подготовленном компанией «Минченко консалтинг» очередном рейтинге политической устойчивости губернаторов.
Ведомости 17:00
Политика
Макрон отметил прогресс в диалоге между Украиной и Россией
Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что видит прогресс в отношениях российской и украинской сторон.
Газета.Ru 15:30
Политика
Трамп поставил ультиматум Европе из-за помощи Украине
Президент США Дональд Трамп выступил перед журналистами, сообщив о своем решении блокировать выделение помощи Украине.
Южный Федеральный 12:27
Происшествия
Польша не выдала России банкира из-за членства в «Свидетелях Иеговы»
Бельский окружной суд (Польша) отказал России в экстрадиции бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, пишет TVP.
РБК 13:35
Армия и оружие
В NI рассказали о «скоростной» АПЛ проекта «Лира»
В американском военно-политическом журнале The National Interest рассказали о серии советских атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Лира».
NewInform 13:28
Политика
Совет Федерации вновь выберет спикера палаты
Альтернатив нет Во вторник стало известно, что Матвиенко будет выдвинута на пост спикера Совфеда членами Совета верхней палаты, куда входят вице-спикеры и главы комитетов Совета Федерации.
РИА Новости 18:00
Политика
Адвокат заявил, что Янукович готовится к возвращению на Украину
Бывший президент Украины Виктор Янукович готовится к возвращению на Украину, заявил адвокат Виталий Сердюк после заседания в Апелляционном суде Киева.
Радио Sputnik 03:34
Кино
Звезда «Сверхъестественного» сыграет Крутого Уокера в ремейке сериала
Американский актер Джаред Падалеки, знакомый зрителям по роли Сэма Винчестера в сериале «Сверхъестественное», в ближайшем будущем может исполнить главную роль в ремейке сериала «Уокер, техасский рейнджер» (в оригинале — «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски»), прославившего Чака Норриса.
Известия 09:11
Наука
Кошки оказались сильно привязаны к хозяевам, даже больше, чем собаки
Научными сотрудниками при Университете из штата Орегон (США) под руководством Кристин Витале выяснено, что котята в аналогичной степени способны привязываться к своим хозяевам, так же, как и собаки.
Ugpressa.ru 05:41
Единоборства
Президент Хорватии призвала хорватских эмигрантов вернуться на родину
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, поздравив Хорватский братский союз (союз диаспор хорватов в Северной Америке) со 125-летием, призвала эмигрантов-хорватов вернуться на свою историческую родину.
REGNUM 10:07
Политика
«Коммерсантъ» узнал о послании Путина НАТО с предложением по ракетам
Президент России Владимир Путин 19 сентября отправил послание в страны НАТО с предложением, которое касается ракет средней и меньшей дальности.
РБК 18:04