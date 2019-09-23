Энергетика
Газета.RuНефть подешевела после выступлений Трампа в ООН
Цены на нефть снизились более чем на 3% после заявление американского президента Дональда Трампа на трибуне Генассамблеи ООН.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 16:54, Вашингтон
Общество
Росавиация разъяснила правила постановки дронов на учет
Воздушные суда, которые были куплены до вступления в силу правил учета, по ним заявления должны быть поданы в течение 30 дней.
РИА Новости 12:22
Политика
США рассекретят информацию по расследованию атак на саудовские НПЗ
США намерены рассекретить информацию по расследованию атак на Саудовскую Аравию, заявил помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.
РИА Новости 15:06
Армия и оружие
Sina: С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире
Новые ракетные комплексы системы ПВО С-500 "Прометей" превзойдут аналогичные системы противовоздушной обороны.
Pravda.Ru вчера в 03:28
Политика
Госдеп прокомментировал невыдачу виз российской делегации в ООН
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что некоторые члены российской делегации не получили визы для участия на Генеральной ассамблее ООН по "техническим причинам".
РИА Новости 16:05
Авто
В Курской области хотят снизить транспортный налог
Власти Курской области планируют до конца октября снизить транспортный налог и произвести перерасчет всем автовладельцам, кто уже заплатил его по повышенным ставкам.
Автоновости дня 13:32
Кино
Анджелина Джоли вновь стала блондинкой
Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru 21 сентября в 22:00
Авто
В Сети появились «живые» фото нового купеобразного кроссовера от Volkswagen
Немецкая машиностроительная компания Volkswagen до конца текущего года должна официально представить купеобразный кроссовер, который, вероятнее всего, получит название Tylcon.
NewInform 06:31
Общество
МЧС ликвидирует 578 своих учреждений
В рамках масштабной реорганизации до конца 2019 года будут ликвидированы 578 учреждений МЧС России.
Вести.Ru 15:34
Кино
Вышел трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие»
Как сообщал «Югополис», осенью на онлайн-сервисе Netflix выйдет полнометражный фильм по сериалу «Во все тяжкие».
Югополис 12:16
Здоровье
Названы пять смертельных болезней страшнее рака
Врачи назвали пять смертельных болезней, которые страшнее онкологии.
Известия 03:34
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Политика
WP: Трамп требовал заморозить военную помощь Украине из-за коррупции
За неделю до телефонных переговоров с Владимиром Зеленским Дональд Трамп распорядился удержать военную помощь Киеву.
Телеканал 360° 00:47
Гаджеты
40 смартфонов Xiaomi обзаведутся MIUI 11
Xiaomi опубликовала список из 40 смартфонов, которые получат новую операционную систему.
Дни24 05:26
Общество
Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре
Коммерсантъ 10:58
Кино
В сети появилось новое промо сериала «Ведьмак» — показали меч Геральта
CyberSport.ru 10:43
Политика
Россия не намерена расширять список поставщиков газа на Украину
Глава российского Минэнерго Александр Новак сообщил, что у России нет планов менять законодательство и допускать экспорт трубопроводного газа на Украину другими поставщиками, помимо «Газпрома».
RT на русском 15:06
Армия и оружие
Эрдоган предложил разрешить ядерное оружие для всех или запретить
Эрдоган добавил, что обладание ядерной энергией должно быть либо запрещено для всех стран, либо для всех разрешено.
РБК 16:24
Экономика
Зерно не взошло в Азовском море
Судовладельцы грозятся покинуть рынок из-за низкой стоимости фрахта Падение стоимости фрахта на перевозку зерна в портах Азовского моря до $17 за тонну, что сравнимо с себестоимостью рейсов, вынуждает судовладельцев сокращать работу в этих водах.
Коммерсантъ вчера в 14:47
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Престон» в Кубке английской лиги
Футболисты клуба «Престон Норт Энд» в матче третьего раунда Кубка английской лиги проиграли «Манчестер Сити».
ProstoProSport 16:39
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1» по его же просьбе
После ухода политолога из студии ведущий объяснил разницу между делами Князева и Черкалина.
РИА Новости 14:22
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета 12:08
Шоу-бизнес
Александру Числову диагностировали ВИЧ и шантажировали перед смертью
Актера фильма "Легенда №17" и сериала "Папины дочки" Александра Числова перед смертью шантажировали представители благотворительного фонда.
Газета.Ru 14:30
Экономика
Богатейшие семьи спешно запасаются наличными
Внес свою лепту в атмосферу мрачных ожиданий ближайшего будущего и Всемирный банк.
Expert.ru 05:38
Общество
Житель Орла, рассуждая о клещах, оскорбил Путина
Как сообщает Znak.com, Андрей Бычков разместил пост, в котором прокомментировал новость об активизации клещей в Орле.
Московский Комсомолец 13:40
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая решила вернуться в Россию из Испании
Народные новости вчера в 23:26
Энергетика
Дания попала в газовую зависимость от России
На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru вчера в 11:44
Политика
Министр торговли США уснул во время речи Трампа на Генассамблее ООН
Министр торговли США Уилбур Росс, судя по всему, заснул, слушая выступление президента США Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщает во вторник телеканал CNBC.
Интерфакс 11:48