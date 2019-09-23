Цены на нефть снизились более чем на 3% после заявление американского президента Дональда Трампа на трибуне Генассамблеи ООН.

Нефть подешевела после выступлений Трампа в ООН

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