Энергетика

РБКРБКНефть после слов Трампа с трибуны ООН подешевела более чем на 3%

Цены на нефть во вторник упали более чем на 3% после речи президента США Дональда Трампа, которую он произнес с трибуны 74-й Генассамблеи ООН. Reuters замечает, что на нефтяные цены оказали влияние слова Трампа, касающиеся торговой войны с Китаем.
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Цены на нефть пытаются стабилизироваться после резкого падения накануне

Московский Комсомолец22:37

Мировые цены на нефть незначительно снижаются

RT на русском01:08

Нефть марки Brent подешевела на 3% на внешнеторговых опасениях

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Стоимость нефти снизилась из-за опасений за сырьевой спрос

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Нефть дешевеет: Brent - $64,47 за баррель, WTI - $58,41

Агентство нефтегазовой информации02:02

После выступления Трампа с трибуны ООН стоимость нефти рухнула более чем на 3%

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Нефть дорожает до $65 за баррель марки Brent

Фонтанка.Рувчера в 02:35
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Ученые рассказали, почему нельзя пить таблетки от давления по утрам

Токсичные составляющие лекарства вызывают повышенную концентрацию в печени фермента энзима, уровень которого довольно высок в первой половине дня.
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Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп одобрил публикацию полной расшифровки телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Ученые выяснили, почему мозг стирает сны

Японские ученые выяснили, что влияет на процесс стирания сновидений человеческим мозгом.
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Бывший глава «Росатома» и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко призвал завершить работу над оружием, во время испытания которого под Северодвинском произошел взрыв, передает «Интерфакс».
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В России разработана крылатая ракета «Оникс-М» с дальностью 800 км

Отмечается, что максимальная дальность "Оникс-М" составляет 800 км. Кроме того, ракета характеризуется повышенной точностью поражения морских и наземных целей, а также улучшена защищенность от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.
Газета.Ru 20:45
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РИА Новости 21:38
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«Для ООН, которая проделала путь в три четверти века с момента своего образования, совершенно необходима структурная реформа, в особенности — Совета Безопасности», — цитирует его ТАСС.
RT на русском 22:01
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СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО

Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.
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Кравцов и Панарин забили все три гола в победном матче с «Айлендерс»

Хозяева победили во встрече со счетом 3:1. Счет в матче открыл Виталий Кравцов.
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Суд о скифском золоте продлил сроки сбора доказательств

Апелляционный суд Амстердама продлил сроки сбора доказательств по делу о скифском золоте до конца октября.
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Заработная плата федеральных бюджетников, не затронутых «майскими указами» президента России Владимира Путина, увеличится на 4,3% с 1 октября текущего года.
News.ru 06:22
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Россия отказалась расширять список поставщиков газа на Украину

Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, который на этой неделе заинтриговал общественность заявлением о возможности закупки газа в России не только у "Газпрома", или не то имел в виду, или не знает российского законодательства.
Газета.Ru 17:20
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СМИ рассказали, как Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым

РИА Новости 21:13
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Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой

Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК 03:03
Кино

В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Героя» Карена Оганесяна

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Общество

У жены главы сибирской Росгвардии нашли элитный коттедж

Активисты Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального обнаружили записанный на жену командующего войсками Росгвардии в Сибирском федеральном округе генерал-полковника Виктора Стригунова дом в новом коттеджном поселке «Удача» под Новосибирском стоимостью десятки миллионов рублей, говорится в расследовании ФБК.
SakhaNews 14:00
Культура

Раскрыта причина срыва Соловьева

Гость программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» общественный деятель Григорий Амнуэль рассказал о причинах срыва телеведущего Владимира Соловьева во время съемок программы.
Рамблер 13:01
Происшествия

В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
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«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина

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Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
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Необъяснимо: новые квазары вспыхнули на глазах у астрономов

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Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости вчера в 16:45
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Вывод экономики из тени оказался опасным для России, рассказал эксперт

Экономисты заявили, что вывод экономики из тени нанесет вред экономическому росту России и доходу населения страны.
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Миграционный отток из Забайкалья сохранится вопреки всему до 2030 года

Правительство Забайкальского края спрогнозировало сохранение оттока населения из региона до 2030 года вопреки различным мерам развития экономики, проект социально-экономического прогноза опубликован на официальном портале Забайкалья.
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Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября

До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
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Массовое отравление произошло в Православной женской гимназии Иркутска

Массовое пищевое отравление зарегистрировали в Православной женской гимназии Иркутска.
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Лолита Милявская удивила поклонников провокационным образом

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В России начнут собирать полноприводные минивэны Peugeot и Citroen

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Суд рассмотрит ходатайство об УДО друга Кокорина и Мамаева в колонии

Клинцовский городской суд Брянской области рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении Александра Протасовицкого, осужденного вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым за драки, в ходе выездного заседания в исправительной колонии, сообщили РИА Новости в суде.
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