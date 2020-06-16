Энергетика
REGNUMНефть поднялась выше $41 за баррель
Лондон, 16 июня 2020, 17:54 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжили рост в ходе торгов 16 июня, нефть Brent уже поднялась сильно выше $41 за баррель.
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Продажи Kingdom Come: Deliverance превысили 3 млн копий
Разработчики из Warhorse Studios во главе с Даниэлом Ваврой объявили, что тираж Kingdom Come: Deliverance превысили 3 млн копий.
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«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
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Французский Дижон потрясли межэтнические столкновения
Кто-то постит фото Эммануэля Макрона с пририсованной бородой, который говорит: «Дорогие французские сограждане, с этого понедельника Дижон становится новой территорией Чечни».
BFM.ru 03:30
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В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня
Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
Российская газета 05:01
Общество
В Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы
Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января.
Ведомости 06:06
Общество
78-летнего ученого Валерия Митько обвинили в госизмене
78-летнему ученому Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене.
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Сухогруз сел на мель в Астраханской области
"В оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о том, что на 155-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель сухогруз Golden Rose, следовавший по маршруту: морской порт Астрахань - порт Амирабад (Республика Иран)", - говорится в сообщении.
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Игры
EA представила системные требования Star Wars: Squadrons
13 июня Electronic Arts анонсировала Star Wars: Squadrons — новую игру по лицензии «Звёздных войн».
Чемпионат вчера в 17:50
Фигурное катание
Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности.
Газета.Ru 11:45
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета вчера в 16:11
Армия и оружие
На границе с Китаем погибли трое военных Индии
В ходе столкновения между военными Индии и Китая погибли три индийских военнослужащих - офицер и два солдата.
Российская газета 07:11
Общество
Власти Крыма передумали отменять парад Победы в Симферополе
Ранее во вторник сообщалось, что проведение в Симферополе запланированного на 24 июня парада Победы отменяется.
Интерфакс - Россия 07:17
Происшествия
В Назрани в перестрелке погибли четыре человека
В Назрани в перестрелке погибли четыре человека, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
РИА Новости 09:47
Политика
В Грузии задержан россиянин по делу о подготовке заказного убийства
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии подтверждает факт задержания в Тбилиси гражданина РФ в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства.
Интерфакс вчера в 17:54
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
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Борис Корчевников был тайно женат на актрисе Свердловой
Березин рассказал, что они настолько близки с Корчевниковым, что телеведущий был даже на его свадьбе с актрисой Анной Сесиль Свердловой.
Слово и Дело 03:18
Общество
Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля
Оставшиеся ограничения, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля.
ТАСС 11:18
Происшествия
В Париже на протестах медиков начались беспорядки
В Париже на акции протеста медиков начались беспорядки, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:59
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 09:21
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Самарской области продлен по 23 июня включительно, сообщает областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 07:31
Происшествия
В реке в Ленинградской области обнаружили расчлененное тело мужчины
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения расчлененного тела в реке Мга Ленинградской области, сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ.
ТАСС 08:12
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Болельщики «Ростова» смогут попасть на матч с «Сочи»
На игру смогут попасть приехавшие на отдых по путевке; те, то находится в Сочи более 14 дней и прошел обсерватор.
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Российская газета вчера в 09:02
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«Химки» подали документы на лицензирование для РПЛ и ФНЛ
15 июня руководство «Химок» подало документы для прохождения процесса лицензирования в РФС.
Metaratings вчера в 08:25
Здоровье
Названа доля людей, рискующих получить тяжелые осложнения при Covid-19
В исследовании отмечается, что у примерно 1,7 млрд человек (22% от общей численности населения Земли) есть по меньшей мере одно хроническое заболевание, которое подвергает их повышенному риску тяжелого течения коронавирусной инфекции Covid-19 в случае инфицирования.
Новый День 08:20
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МВД наградит полицейских, пострадавших при стрельбе в Москве
Инцидент со стрельбой на Ленинском проспекте произошёл накануне.
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Авто
Renault начал продажи обновленного Renault Kaptur в России
Российские дилеры Renault начали «живые» продажи обновленного кроссовера Renault Kaptur.
Автоновости дня вчера в 08:48
Политика
Трамп подтвердил информацию о сокращении американских войск в Германии
Президент Трамп заявил, что сейчас в Германии находится около 50 тысяч американских военных, их число будет сокращено наполовину, то есть, на 25 тысяч.
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Шоу-бизнес
Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото
Российский музыкант Леонид Агутин объяснил подписчикам, почему лидер группы «Любэ» выглядит «нездоровым» на новом совместном фото, опубликованном певцом в Instagram.
Профиль 01:39
Политика
Иностранцам продлят срок пребывания в России
Как сообщили в МВД, для того, чтобы продлить срок пребывания России тем, у кого этот срок истек с 15 марта до 15 июня, нужно обратиться в миграционные подразделения МВД.
МИР 24 14 июня в 19:14