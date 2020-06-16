Энергетика

REGNUMREGNUMНефть поднялась выше $41 за баррель

Лондон, 16 июня 2020, 17:54 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжили рост в ходе торгов 16 июня, нефть Brent уже поднялась сильно выше $41 за баррель.
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Нефть марки Brent поднялась выше 41,5 доллара за баррель

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Инцидент со стрельбой на Ленинском проспекте произошёл накануне.
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