Энергетика

REGNUMREGNUMНефть поднялась выше $53 за баррель

Нефть Brent после открытия торгов 3 марта прибавила 7,1% и преодолела планку $53 за баррель. На 04:10 мск майские фьючерсы Brent поднялись до $53,5 за баррель.
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Мировые цены на нефть растут

RT на русском00:45

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Цена нефти Brent выросла на 7,1%

ТАССвчера в 21:03

Нефть марки Brent дорожает на торгах: рост составил более 7%

Комсомольская правдавчера в 23:41

Рост цен на нефть замедлился во вторник утром

Московский Комсомолецвчера в 21:56

Нефть подорожала в надежде на сокращение добычи ОПЕК+

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Нефть в марте: новые провалы не исключены

REGNUM01:22
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Здоровье

Коронавирус: мифы и реальность от ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) была вынуждена разместить на своем сайте информацию о коронавирусе в ответ на многочисленные мифы и фейки, заполонившие интернет-пространство.
Сибкрай.ru 29 февраля в 01:43
Политика

Кадыров назвал план Трампа преступлением против мусульманского мира

РБК вчера в 22:02
Политика

Путин объяснил значение закона об иноагентах

Российский лидер отметил, что Россия не запрещает на своей территории деятельность некоммерческих организаций с иностранным финансированием, как это делается в некоторых государствах.
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Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий

Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
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Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro

Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.
ToDay News Ufa вчера в 09:04
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Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big

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Директор СЭПО: Производство холодильников в Саратове прекращено

18 февраля 2020 года принято решение - консервация производства холодильников с выводом работников, порядка 800 человек за год.
КП - Саратов 01:45
Происшествия

СК проверит данные СМИ о детях, получивших ожоги глаз в школе в Москве

Следователи в Москве проверяют данные СМИ о 25 детях, получивших в школе ожоги роговицы глаз, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.
РИА Новости 01:58
Происшествия

Издевавшийся над Шамсутдиновым солдат попросил суд о снисхождении

Lenta.ru вчера в 22:52
Общество

Путин подписал закон о материнском капитале после рождения первенца

Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий право на получение материнского капитала при рождении первенца, а также увеличение суммы выплаты на 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка.
Интерфакс 01 марта в 10:10
Биатлон

Этап кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей

Этап кубка мира по биатлону в Чехии впервые состоится без зрителей.
Ореанда-Новости вчера в 08:25
Происшествия

В Бишкеке более 160 человек доставили в милицию после беспорядков

РИА Новости 00:28
Общество

Объяснено происхождение поддельных подписей в показаниях Родченкова

Специалисты компании, которая занимается предотвращением кибератак, объяснили происхождение подделок: они обнаружили, что изображения с подписями на показаниях полностью совпадают.
Lenta.ru 01:49
Происшествия

Омичка приговорена к 11 годам колонии за убийство дочери хлебом

Интерфакс 01:23
Происшествия

Самолет Владивосток—Москва экстренно сел в Хабаровске

Пассажирский самолет компании «Аэрофлот» Airbus А-330, следовавший из Владивостока в Москву, экстренно приземлился в Хабаровске после поступления сообщения о минировании.
Коммерсантъ 00:59
Здоровье

В Крыму на коронавирус проверяют 50 человек

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением на новую коронавирусную инфекцию в Республике Крым и Севастополе находится 50 человек, прибывших из Китая.
Севастопольская газета вчера в 04:05
Политика

Кандидат в президенты Абхазии вышел из комы в больнице Краснодара

Как ранее сообщали «Кубанские новости», кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания госпитализирован в городе Сочи.
Кубанские новости 01:31
Кино

Бен Стиллер появится в «Форсаже 9»

Актер Бен Стиллер может появится в девятой части кинофраншизы о гонках "Форсаж", сообщает издание PageSix со ссылкой на осведомленный источник.
Газета.Ru вчера в 04:02
Общество

Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе

Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества.
РИА Новости вчера в 17:19
Единоборства

Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC

Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
РИА Новости 01 марта в 11:37
Общество

Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) перенесён на более поздний срок в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 01:43
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM вчера в 22:55
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор 01:26
Армия и оружие

Турция использовала в Сирии первый «рой дронов»

KM.ru вчера в 08:56
Происшествия

В Таиланде двух россиянок на надувных кругах унесло в море

РИА Новости 01:39
Экономика

Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей

Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Газета.Ru вчера в 21:17
Авто

Названы автомобили, которые непригодны для повторной продажи

ToDay News Ufa 29 февраля в 00:56
Происшествия

Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев

Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
РБК вчера в 05:20
Происшествия

На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей

На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Газета.Ru вчера в 12:46
Экономика

В Госдуме раскритиковали главу ПФР за повышение пенсий россиян на рубль

Главу Пенсионного фонда России (ПФР) Максима Топилина призвали лично объяснить россиянам, почему прибавка к пенсии составила всего один рубль.
URA.Ru 00:31
Как работают Яндекс.Новости?
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