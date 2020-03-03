Энергетика
REGNUMНефть поднялась выше $53 за баррель
Нефть Brent после открытия торгов 3 марта прибавила 7,1% и преодолела планку $53 за баррель. На 04:10 мск майские фьючерсы Brent поднялись до $53,5 за баррель.
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Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе
Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс
В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Происшествия
В Самаре обрушилась стена жилого дома
После взрыва газа в жилом многоквартирном двухэтажном доме в Самаре рухнула стена.
Космос
Наша галактика получила «травму позвоночника»
Еще одна призрачная галактика миллионы лет назад оставила водородную рябь на диске Млечного Пути, третье столкновения заставило некоторые звезды двигаться по необычным орбитам.
Общество
Правительство временно запретило вывозить медизделия из России
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, запрещающее до 1 июня вывозить из России некоторые медицинские изделия, следует из опубликованного на сайте правительства документа.
Происшествия
Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Домодедове
В Домодедове Московской области прилетевший из Италии пациент с симптомами коронавируса сбежал из больницы.
Политика
Поправки президента к Конституции предусматривают упоминание Бога
Поправки к законопроекту о внесении изменений в Конституцию, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным, предусматривают упоминание Бога в тексте основного закона.
Общество
ПФР начнет уведомлять граждан о размере их будущей пенсии
По инициативе Минтруда граждане России, достигшие 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере их будущей пенсии.
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители.
Политика
Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года
Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Происшествия
Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки
Общество
Сирота из Уфы отказалась от жилья и осталась жить в бане
Власти Уфы предлагали матери двоих детей, которая сейчас вынуждена жить в бане, жилье из маневренного фонда.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Происшествия
«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Кино
Киану Ривз может снова сыграть Константина в киновселенной DC
На главную роль во второй части фильма хотели взять Дэна Стивенса, но лента с Киану Ривзом в главной роли обещает быть более кассовой.
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Общество
ВЭБ.РФ подал в суд на председателя Совета по правам человека
ВЭБ.РФ подал иск в Арбитражный суд Свердловской области к председателя Совета по правам человека Валерию Фадееву.
Политика
Сандерс лидирует на праймериз демократов в Калифорнии
Американский сенатор Берни Сандерс лидирует на первичных выборах Демпартии США в штате Калифорния, передает телеканал Fox News.
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить статью РБК о депутате от ЛДПР
РБК удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 года, о предполагаемом имуществе семьи компании тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Экономика
В России усомнились в реализации плана по снижению бедности
В Счетной палате сомневаются, что план по снижению бедности в России будет реализован.
Политика
В РПЦ выступили против поправки в Конституцию о детях как о достоянии России
Поправка в Конституцию о детях как о достоянии России позволит государству при необходимости забирать их из семьи.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Армия и оружие
Су-34М обещали «Циркон»
Морской многоцелевой истребитель-бомбардировщик Су-34М («морской»), работы над которым были отложены по «нетехническим причинам», обещали оснастить противокорабельными ракетами (ПКР) «Оникс» и «Циркон», пишет военный эксперт Максим Климов в «Военно-промышленном курьере».
Футбол
«Ювентус» – «Милан». Матч Кубка Италии перенесен из-за коронавируса
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в Италии приняли решение перенести ответный матч финала Кубка страны Ювентус Милан из-за угрозы распространения коронавируса.
Кино
Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк
Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.