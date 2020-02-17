По данным на 06:11 мск 19 февраля, апрельские фьючерсы Brent достигли уровня $58,22 за баррель, что выше уровня закрытия сессии 18 февраля на 0,8%.

Общество Социальные пенсии проиндексируют на 6,1% Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".

Экономика Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.

Общество Голикова объяснила ограничения на въезд в Россию граждан Китая Введение на территории России ограничения на въезд для граждан КНР обусловлено невозможностью обеспечивать карантин для тысяч человек, возможно зараженных коронавирусом.

Политика Женщина накричала на Зеленского в больнице В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения одна из присутствующих женщин неожиданно начала кричать и обозвала его предателем.

Происшествия ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.

Экономика В Госдуму поступили поправки к бюджету на 2020–2022 годы В Госдуму поступили поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов для реализации послания президента России Владимира Путина.

Политика Володина насмешила идея трансляции заседаний в «места для размышлений» Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмешили председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина своим предложением транслировать пленарные заседания ГД в "места для размышлений", чтобы парламентарии были в курсе повестки и могли немедленно вернуться в зал в случае необходимости присутствия на обсуждении важных вопросов.

Спорт Тренер оправдал наезд норвежского лыжника на россиянина Большунова 18 февраля во время полуфинального спринта свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура» Крюгер наехал на лыжу Большунова и упал перед ним, из-за чего российский спортсмен пришел к финишу четвертым, не сумев квалифицироваться в финал.

Происшествия В Австралии причиной исчезновения MH370 назвали самоубийство пилота Бывший премьер-министр Австралии Тони Аббот заявил, что причиной исчезновения в 2014 году малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH370, стало самоубийство капитана воздушного судна Захари Ахмад Шаха.