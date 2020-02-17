Энергетика
REGNUMНефть поднялась выше $58 за баррель
По данным на 06:11 мск 19 февраля, апрельские фьючерсы Brent достигли уровня $58,22 за баррель, что выше уровня закрытия сессии 18 февраля на 0,8%.
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Комментарии
Общество
Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%
Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»
Песков отметил, что в рамках сочинских договоренностей, борьба с террористическими группами в Идлибе - обязанность Турции, однако, по его словам, операция против ВС Сирии - худший сценарий.
Биатлон
На чемпионате мира по биатлону пройдет мужская индивидуальная гонка
Общество
Атомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным двигателем
Атомный ледокол "Арктика" может быть сдан в эксплуатацию со сломанным двигателем в связи с невозможностью его восстановления.
Экономика
Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы
Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.
Кино
Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним
Режиссер комедийного сериала "Сваты" Андрей Яковлев в одном из интервью заявил, что седьмой сезон, скорее всего, станет последним.
Общество
Голикова объяснила ограничения на въезд в Россию граждан Китая
Введение на территории России ограничения на въезд для граждан КНР обусловлено невозможностью обеспечивать карантин для тысяч человек, возможно зараженных коронавирусом.
Происшествия
Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии
Политика
Женщина накричала на Зеленского в больнице
В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения одна из присутствующих женщин неожиданно начала кричать и обозвала его предателем.
Общество
Песков не комментирует решение о выплате Россией 50 млрд по делу ЮКОСа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать решение Апелляционного суда Гааги, обязавшего Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.
Происшествия
ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Культура
Этнолог Дамир Исхаков считает, что татары едины в формировании
Татарский язык − единый, и есть его диалектальные варианты. По мнению учёного, татарский народ един в формировании.
Экономика
В Госдуму поступили поправки к бюджету на 2020–2022 годы
В Госдуму поступили поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов для реализации послания президента России Владимира Путина.
Политика
Володина насмешила идея трансляции заседаний в «места для размышлений»
Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмешили председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина своим предложением транслировать пленарные заседания ГД в "места для размышлений", чтобы парламентарии были в курсе повестки и могли немедленно вернуться в зал в случае необходимости присутствия на обсуждении важных вопросов.
Шоу-бизнес
Эдита Пьеха раскрыла размер своей двойной пенсии
Политика
Зеленский назвал треплом военного за вопрос об уклонении президента от службы
Президент Украины Владимир Зеленский назвал треплом майора Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Ковалева после публичного конфликта с ним.
Спорт
Тренер оправдал наезд норвежского лыжника на россиянина Большунова
18 февраля во время полуфинального спринта свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура» Крюгер наехал на лыжу Большунова и упал перед ним, из-за чего российский спортсмен пришел к финишу четвертым, не сумев квалифицироваться в финал.
Хоккей
У кого больше шансов попасть в плей-офф на Востоке КХЛ?
Первым из восточных клубов КХЛ потерял шансы на выход в плей-офф «Трактор».
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила долгожданного сына
Супруга репера Джигана (Денис Александрович Устименко-Ванштейн) Оксана Самойлова накануне родила сына.
Армия и оружие
ВМС США оснастят свои подлодки гиперзвуковыми ракетами
Военно-морские силы США планируют оснастить многоцелевые ударные атомные подводные лодки класса Virginia Block V гиперзвуковым оружием.
Шоу-бизнес
Поклонники Елены Сафоновой перестали ее узнавать
Происшествия
В Австралии причиной исчезновения MH370 назвали самоубийство пилота
Бывший премьер-министр Австралии Тони Аббот заявил, что причиной исчезновения в 2014 году малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH370, стало самоубийство капитана воздушного судна Захари Ахмад Шаха.
Общество
Из Киева вылетел самолёт для эвакуации украинцев из Уханя
Самолёт авиакомпании SkyUp вылетел в Китай в ночь на среду, 19 февраля.
Экономика
Титов попросил Минобороны отдать подрядчикам долги на 34 млрд рублей
По подсчетам аппарата господина Титова, размер непогашенных долгов составляет минимум 34 млрд руб. В отправленном 2 февраля письме бизнес-омбусмен пожаловался господину Цаликову на "множество неурегулированных невыплат" подрядчикам со стороны предприятий ликвидированного несколько лет назад Федерального агентства специального строительства (Спецстрой).
Космос