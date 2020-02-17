Энергетика

REGNUMREGNUMНефть поднялась выше $58 за баррель

По данным на 06:11 мск 19 февраля, апрельские фьючерсы Brent достигли уровня $58,22 за баррель, что выше уровня закрытия сессии 18 февраля на 0,8%.
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ПРАЙМ06:03
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В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»

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Атомный ледокол "Арктика" может быть сдан в эксплуатацию со сломанным двигателем в связи с невозможностью его восстановления.
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Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы

Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.
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Введение на территории России ограничения на въезд для граждан КНР обусловлено невозможностью обеспечивать карантин для тысяч человек, возможно зараженных коронавирусом.
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Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

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Женщина накричала на Зеленского в больнице

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения одна из присутствующих женщин неожиданно начала кричать и обозвала его предателем.
Газета.Ru 06:59
Общество

Песков не комментирует решение о выплате Россией 50 млрд по делу ЮКОСа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать решение Апелляционного суда Гааги, обязавшего Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.
РЕН ТВ вчера в 04:51
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ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.
Газета.Ru 07:01
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Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Газета.Ru вчера в 10:56
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Этнолог Дамир Исхаков считает, что татары едины в формировании

Татарский язык − единый, и есть его диалектальные варианты. По мнению учёного, татарский народ един в формировании.
Менделеевские новости 01:50
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В Госдуму поступили поправки к бюджету на 2020–2022 годы

В Госдуму поступили поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов для реализации послания президента России Владимира Путина.
РБК 07:31
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Володина насмешила идея трансляции заседаний в «места для размышлений»

Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмешили председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина своим предложением транслировать пленарные заседания ГД в "места для размышлений", чтобы парламентарии были в курсе повестки и могли немедленно вернуться в зал в случае необходимости присутствия на обсуждении важных вопросов.
РИА Новости 05:15
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Эдита Пьеха раскрыла размер своей двойной пенсии

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Зеленский назвал треплом военного за вопрос об уклонении президента от службы

Президент Украины Владимир Зеленский назвал треплом майора Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Ковалева после публичного конфликта с ним.
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Спорт

Тренер оправдал наезд норвежского лыжника на россиянина Большунова

18 февраля во время полуфинального спринта свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура» Крюгер наехал на лыжу Большунова и упал перед ним, из-за чего российский спортсмен пришел к финишу четвертым, не сумев квалифицироваться в финал.
Lenta.ru 07:11
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У кого больше шансов попасть в плей-офф на Востоке КХЛ?

Первым из восточных клубов КХЛ потерял шансы на выход в плей-офф «Трактор».
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Оксана Самойлова родила долгожданного сына

Супруга репера Джигана (Денис Александрович Устименко-Ванштейн) Оксана Самойлова накануне родила сына.
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Фигурант «московского дела» Андрей Баршай получил три года условно

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ВМС США оснастят свои подлодки гиперзвуковыми ракетами

Военно-морские силы США планируют оснастить многоцелевые ударные атомные подводные лодки класса Virginia Block V гиперзвуковым оружием.
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Поклонники Елены Сафоновой перестали ее узнавать

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В Австралии причиной исчезновения MH370 назвали самоубийство пилота

Бывший премьер-министр Австралии Тони Аббот заявил, что причиной исчезновения в 2014 году малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH370, стало самоубийство капитана воздушного судна Захари Ахмад Шаха.
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Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100

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Из Киева вылетел самолёт для эвакуации украинцев из Уханя

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Титов попросил Минобороны отдать подрядчикам долги на 34 млрд рублей

По подсчетам аппарата господина Титова, размер непогашенных долгов составляет минимум 34 млрд руб. В отправленном 2 февраля письме бизнес-омбусмен пожаловался господину Цаликову на "множество неурегулированных невыплат" подрядчикам со стороны предприятий ликвидированного несколько лет назад Федерального агентства специального строительства (Спецстрой).
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Где находится родстер Илона Маска спустя два года в космосе

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