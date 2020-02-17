Энергетика

REGNUMREGNUMНефть поднялась выше $58 за баррель

По данным на 06:11 мск 19 февраля, апрельские фьючерсы Brent достигли уровня $58,22 за баррель, что выше уровня закрытия сессии 18 февраля на 0,8%.
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Мировые цены на нефть растут

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Нефть поднялась выше $58 за баррель

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Нефть подешевела на опасениях из-за коронавируса

Взгляд.рувчера в 01:45
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Общество

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Причина аномальной зимы в России заключается в движении теплых воздушных масс из Атлантики, которые вытесняли холодный воздух из Сибири.
Lenta.ru 01:24
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В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения МН17

Газета.Ru вчера в 09:28
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Сурков освобожден от должности помощника президента

Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 11:39
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В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
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Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой

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Общество

Россия проиграла в споре с ЮКОСом на $50 млрд

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Экс-министр здравоохранения Омской области найден мертвым

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Футбол

«Боруссия» обыграла «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов

Немецкий футбольный клуб из Дортмунда "Боруссия" обыграл французскую команду "Пари Сен-Жермен" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Экономика

Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
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Армия и оружие

Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием

Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, выпустила 18 февраля заявление, в котором утверждает, что ее силами сегодня утром было потоплено турецкое судно с грузом оружия и боеприпасов, пришедшее в Триполи, где базируется противник ЛНА - Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем.
Российская газета вчера в 09:45
Политика

Депутат Баталина станет замминистра труда и соцзащиты

Депутат-единоросс Ольга Баталина перейдёт в правительство на должность заместителя министра труда и социальной защиты.
RT на русском 01:28
Технологии

Nvidia выпускает видеокарту GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition

Новинка отличается от стандартной GeForce RTX 2080 Ti лишь дизайном. Важно отметить, что Nvidia выпустит всего 200 таких видеокарт.
ITZine.ru 17 февраля в 23:00
Экономика

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.
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Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
RT на русском вчера в 23:45
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Xiaomi проектирует «умную» защитную маску с набором сенсоров

В число сенсоров войдут акселерометр, гироскоп, датчики окружающей среды и пр. Смарт-маска позволит регистрировать такие параметры, как уровень загрязнения воздуха, частота вдохов, объём вдыхаемого воздуха, общее время ношения и пр. Кроме того, устройство сможет определять, находится ли пользователь в неподвижном состоянии или перемещается.
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В Екатеринбурге произошел пожар в центре социальной помощи

В Екатеринбурге в результате пожара обрушилась кровля центра социальной помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
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Гаджеты

Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания

Пользователь нового раскладного смартфона рассказал, как он при первом же закрытии повредил дисплей Samsung Galaxy Z Flip.
Газета DAILY 17 февраля в 14:10
Политика

Небензя: украинские чиновники настроены на саботаж Минских соглашений

Многие влиятельные украинские чиновники настроены на саботаж выполнения Минских соглашений.
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СМИ узнали о связях подозреваемого в убийстве чеченца в Берлине с ФСБ

Подозреваемый немецкой прокуратурой в убийстве в Берлине чеченского террориста Зелимхана Хангошвили, арестованный полицией Вадим Красиков тренировался на базе спецназа ФСБ РФ.
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Наука

В пещерном кладбище неандертальцев нашли новую «цветочную могилу»

В знаменитой иракской пещере Шанидар, где была найдена первая "цветочная могила" неандертальца, ученые нашли новые останки этих древних людей.
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Названа простая еда, которая поможет сжечь жир

Среди полезных углеводов названы цельнозерновые хлеб и макароны, овсяная каша, гречка и вареный картофель.
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Россия временно запретила въезд гражданам Китая

Гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.
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Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады

Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
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Чаще всего автомобили в возрасте до трех лет покупают жители больших городов, в том числе Москвы и Петербурга, а также Саратова, Казани и Самары.
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Как Китай шёл и пришёл к коронавирусу

Всего за пределами материкового Китая случаи заражения были выявлены в 25 странах по всему миру, включая Россию — это два гражданина КНР в Забайкалье и Тюмени.
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Наука

В Австралии разгадали тайну следов динозавра на потолке пещеры

Что касается странного расположения следов, то это вполне нормальная для палеонтологов картина — следы динозавров часто обнаруживаются на потолках пещер.
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ФСИН рассказала о смерти осуждённого за убийство краснодарца Бакшеева

RT на русском вчера в 03:58
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Оксана Самойлова родила сына Джигану

Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
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