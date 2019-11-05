Энергетика

REGNUMREGNUMНефть поднялась выше $63 за баррель

Мировые цены на нефт растут, нефть марки Brent превысила 63 за баррель, 5 ноября передает агентство Reuters. В настоящий момент январские фьючерсы Brent выросли в цене на 73 цента (1,17%), до $62,86 за баррель.
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Мировые цены на нефть снижаются

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Нефть Brent закрепилась на отметке $63 за баррель

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Цена нефти марки Brent превысила 63 доллара за баррель впервые с конца сентября

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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 13:25, Ашберн
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в шоке от проблем на харьковских заводах, которые входят в структуру государственного концерна "Укроборонпром", и поручил правительству разобраться в ситуации.
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Стадион «Нижний Новгород» будет передан в собственность Нижегоросдкой области 1 января 2020 года.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Ведерникова.
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Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом «Бэтмене»

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В Турции пропал гражданин России

«По информации генерального консульства России в Анталье, сегодня в генконсульство обратилась Юлия Коваленко с просьбой оказать содействие в поисках её сына Никиты Василевского, пропавшего в турецком городе Сиде 1 ноября», — заявили в диппредставительстве.
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