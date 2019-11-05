Энергетика

REGNUMREGNUMНефть поднялась выше $63 за баррель

Мировые цены на нефт растут, нефть марки Brent превысила 63 за баррель, 5 ноября передает агентство Reuters. В настоящий момент январские фьючерсы Brent выросли в цене на 73 цента (1,17%), до $62,86 за баррель.
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