Энергетика

REGNUMREGNUMНефть поднялась выше $67 за баррель

Мировые цены на нефть выросли в ходе последней торговой сессии, марка Brent снова держится выше отметки $67 за баррель.
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
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Сбербанк внедрил функцию возврата забытых денег в банкоматы

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Генассаблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью.
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В Москве подорожает эвакуация автомобилей

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Советский танк Т-62 выдержал прямое попадание противотанковой ракеты

По версии издательства обстрел танка мог быть осуществлен из противотанкового ракетного комплекса TOW, произведенного в США.
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Власти Казахстана назвали предварительную причину крушения самолета Fokker-100, передает ОТР.
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Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву

Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
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Несколько участков улиц в Москве до 6 января стали пешеходными из-за проведения новогодних мероприятий в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество».
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В Российском технологическом университете сдают зачеты по перекодировке национального сознания и боевым мемам

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