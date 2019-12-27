Энергетика
REGNUMНефть поднялась выше $67 за баррель
Мировые цены на нефть выросли в ходе последней торговой сессии, марка Brent снова держится выше отметки $67 за баррель.
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Общество
Сбербанк внедрил функцию возврата забытых денег в банкоматы
Если человек попытался снять наличные, но не забрал их из места выдачи, то банкомат автоматически занесет их на счет, рассказали в пресс-службе.
Общество
Пенсионный фонд судится с Расторгуевым
Общество
Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
По оценкам аналитиков МТС, рынок смартфонов в России в натуральном выражении остался практически на уровне прошлого года: в 2019 году прирост составил менее 1%. При этом на фоне замедления продаж смартфонов рынок аксессуаров в уходящем году вырос более чем на 5% в натуральном выражении и на 24% - в денежном.
Происшествия
На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
Глава пожарной службы гавайского острова Кауаи Соломон Канохо сообщил, что спасатели обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета, который пропал с радаров в четверг.
Экономика
Силуанов сообщил об обсуждении выкупа доли ЦБ в Сбербанке
Накануне, 25 декабря, агентство Reuters сообщило, что правительство планирует использовать средства ФНБ для выкупа акций Сбербанка у ЦБ, который рассчитывает продать свой пакет по рыночной цене.
Авто
Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте
Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.
Общество
Власти США оштрафовали авиакомпанию Lufthansa
По данным ФАУ, Lufthansa осуществила около 900 полетов, не отвечающим правилам федерального законодательства США, в том числе полеты в аэропорты Сан-Диего и Филадельфии, на которых у компании нет разрешения.
Политика
Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия
Британская газета Financial Times (FT) включила президента России Владимира Путина в опубликованный ей в пятницу список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".
Политика
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью
Генассаблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью.
Авто
В Москве подорожает эвакуация автомобилей
Льготная стоимость перемещения машины на штрафстоянку составит в зависимости от категории транспортного средства от 3 400 до 5 600 рублей, суток хранения — от 540 до 2 300 рублей.
Армия и оружие
Советский танк Т-62 выдержал прямое попадание противотанковой ракеты
По версии издательства обстрел танка мог быть осуществлен из противотанкового ракетного комплекса TOW, произведенного в США.
Происшествия
Названа предварительная причина крушения самолёта в Казахстане
Власти Казахстана назвали предварительную причину крушения самолета Fokker-100, передает ОТР.
Здоровье
В Самаре гомосексуалистам запретили быть донорами крови
В Самаре на сайте станции переливания крови разместили информацию о том, кто не может стать донором.
Единоборства
Емельяненко согласился провести бой с Кадыровым
Российский боец Александр Емельяненко согласился провести бой с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
Хоккей
Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года
Происшествия
Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Саратовской области
По информации пресс-службы, ДТП произошло в Аткарском районе на трассе Тамбов - Саратов.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Происшествия
Сестру Джорджа Майкла нашли мёртвой в Рождество
Сестра известного певца и композитора Джорджа Майкла Мелани Панайоту в Рождество была найдена мёртвой в своём доме.
Общество
Перечень регионов для создания зон территориального развития обновили
Кабмин актуализировал перечень регионов, на территориях которых возможно создание зон территориального развития.
Политика
Зеленский уволил с военной службы бывшего главу СБУ Грицака
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить с военной службы бывшего главу Службы безопасности Украины Василия Грицака и отправить его в запас.
Политика
Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву
Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Транспорт
Улицы в центре Москвы перекрыли для движения транспорта до 6 января
Несколько участков улиц в Москве до 6 января стали пешеходными из-за проведения новогодних мероприятий в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество».
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Путин, выступая во вторник на расширенной коллегии Минобороны, назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, поддержавшего Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение".
Наука
Лучшее за день. 27 декабря
Как быстро можно «включить» электрический ток, где раскинется «Долина Менделеева» и каким образом вес может помочь в борьбе с раком, расскажет дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.
Политика
Лавров объяснил введение санкций США против «Северного потока-2»
Санкции США против проекта строительства газопровода «Северный поток-2» являются циничным актом вмешательства в дела европейского бизнеса.
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Каролину» в НХЛ с тремя очками Панарина
Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл хоккеистов «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Экономика
Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Экономика
Обрушение промышленности. Как нужно спасать украинскую экономику (Деловая столица, Украина) (Деловая столица)
Явные проблемы Мария Репко, заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии, считает причиной сокращения промпроизводства совпадение факторов: неблагоприятной для украинской металлургии ситуации на мировых рынках, а также укрепления гривни, что является негативным фактором для экспортеров.
Общество
Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января
С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать.
Политика
В Российском технологическом университете сдают зачеты по перекодировке национального сознания и боевым мемам
Издание отмечает, что псевдонаучные концепции и теории заговора включил в программу бывший преподаватель Высшей школы КГБ, который возглавляет кафедру "информационное противоборство".