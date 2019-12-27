Энергетика
REGNUMНефть поднялась выше $67 за баррель
Мировые цены на нефть выросли в ходе последней торговой сессии, марка Brent снова держится выше отметки $67 за баррель.
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Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей
Происшествия
Разбился пассажирский самолет в Казахстане
Авто
Названа цена серийной цифровой приборной панели для Lada Vesta
В сети появилась информация о цене новой цифровой приборной панели для Lada Vesta фирмы Car Modifications Group.
Здоровье
Минздрав обеспечит больных детей препаратом «Спинраза»
Минздрав обеспечит детей, больных спинной мышечной атрофией, новейшим препаратом "Спинраза".
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Фигурное катание
Косторная побила мировой рекорд на чемпионате России
Фигуристка Алена Косторная победила в короткой программе в женском одиночном катании на чемпионате России, побив свой же мировой рекорд.
Происшествия
После крушения вертолёта на Гавайях найдены тела шести погибших
Авто
Chery привезет несколько новинок в Россию в 2020 году
По сообщению пресс-службы поднебесной компании, весной 2020-го до РФ доберется флагманский вседорожник Chery Tiggo 8, а осенью у нас появится паркетник TXL люксового суббренда Exeed.
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Омске
По предварительным данным, водитель микроавтобуса, двигаясь по Ленинградскому мосту, столкнулся с грузовым автомобилем «Камаз» В результате за медицинской помощью обратились семь пассажиров микроавтобуса.
Политика
Брюссель осудил санкции США против «Северного потока-2»
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вслед за политиками Германии решилась раскритиковать санкции США против европейских компаний, которые участвовали в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Происшествия
В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате
Следствие рассматривает среди вероятных версий крушения самолета под Алма-Атой техническую неисправность, ошибку пилотирования и неблагоприятные метеоусловия.
Космос
Марс, челосвиньи и конец лихорадкам: что ждет мир науки в 2020 году
Происшествия
В Липецкой области задержали водителя опрокинувшегося автобуса
Общество
Сбербанк внедрил функцию возврата забытых в банкомате денег
Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, благодаря чему количество подобных случаев сократилось на 30%.
Армия и оружие
Немецкие СМИ назвали учения войск НАТО репетицией нападения на РФ
Армия и оружие
Стартовали совместные учения ВМС России, Ирана и Китая
Общество
Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Политика
Эрдоган сел за руль первого турецкого электрокара
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокатился на первом электрокаре турецкого производства.
Происшествия
При пожаре в ЖК «Алые Паруса» в Москве погибли два человека
Два человека погибли при пожаре в элитном жилом комплексе "Алые Паруса" на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Хоккей
Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Политика
Захарова объяснила причины выхода США из международных соглашений
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выход США из множества соглашений связан с их решением минимизировать правовые рамки, которые сковывают действия на международной площадке.
Политика
Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях
Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.
Киберспорт
В Dota 2 нашли три невыпущенных предмета — один из них позволяет выучить сразу все таланты
Экономика
Правительством введены льготные кредиты для бизнеса ДФО
Резиденты территорий опережающего развития Дальнего Востока и Свободного порта Владивосток смогут получать льготные кредиты для своих проектов с 2020 года, сообщается на сайте Минвостокразвития.
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
Американский стратегический беспилотник провел разведку у границ Крымского полуострова, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Общество