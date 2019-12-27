Мировые цены на нефть выросли в ходе последней торговой сессии, марка Brent снова держится выше отметки $67 за баррель.

Политика Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Фигурное катание Косторная побила мировой рекорд на чемпионате России Фигуристка Алена Косторная победила в короткой программе в женском одиночном катании на чемпионате России, побив свой же мировой рекорд.

Авто Chery привезет несколько новинок в Россию в 2020 году По сообщению пресс-службы поднебесной компании, весной 2020-го до РФ доберется флагманский вседорожник Chery Tiggo 8, а осенью у нас появится паркетник TXL люксового суббренда Exeed.

Политика Брюссель осудил санкции США против «Северного потока-2» Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вслед за политиками Германии решилась раскритиковать санкции США против европейских компаний, которые участвовали в строительстве газопровода «Северный поток-2».

Происшествия Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.

Политика Захарова объяснила причины выхода США из международных соглашений Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выход США из множества соглашений связан с их решением минимизировать правовые рамки, которые сковывают действия на международной площадке.

Общество Британский посол описал Россию тремя словами Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.