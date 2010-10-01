Энергетика
РидусНефть подорожала до 43 долларов за баррель Brent
Цены российской нефти марки Urals закрепились выше 41 доллара за баррель, американской WTI - на уровне 40 долларов. Поддержку ценам на нефть оказало решение стран-участниц ОПЕК+ продлить до конца июля текущий договор о сокращении нефтедобычи.
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 13:12, Ашберн
Политика
Депутата Мосгордумы исключили из партии КПРФ
Депутат Московской городской думы Елена Шувалова была исключена из партии КПРФ. Об этом 7 июня сообщает РИА Новости.
REGNUM вчера в 12:55
Экономика
Всемирный банк: экономика России в 2020 году упадет на 6%
Ранее прогноз ВБ по спаду ВВП России составлял 1%. Теперь же во Всемирном банке считают в 2020 году российская экономика упадет на 6%.
REGNUM 11:34
Музыка
Музыкальный DMCA пришел на «Twitch»
Как сообщает портал «Игромания», на стриминговый сервис «Twitch» пришли правообладатели музыкальных треков.
ГЛАС.RU 12:06
Происшествия
В Элисте в частном доме нашли тела трех малолетних детей и их матери
В Элисте обнаружены тела женщины и трех ее малолетних детей.
Российская газета 12:55
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Общество
Мэр Москвы: Летние веранды откроются в столице с 16 июня
Летние веранды откроются в Москве с 16 июня, еще через неделю возобновят работу стационарные заведения общепита.
Агентство Москва 07:23
Здоровье
У 107 постояльцев дома престарелых под Воронежем выявили коронавирус
Коронавирус в Воронежской области подтвердился у 107 постояльцев дома престарелых и у 12 сотрудников.
Известия 10:57
Политика
Захарова оценила сообщения о «причастности» России к беспорядкам в США
Предположения о «причастности» России к протестам в США являются примером того, что некоторые американские политики не имеют представления о действительной картине событий, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском 12:01
Политика
Кремль прокомментировал передачу Михалкова о чипировании
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, доносил ли режиссер Никита Михалков свою позицию о чипировании до президента.
ФедералПресс 06:42
Происшествия
На месторождении в Ненецком автономном округе произошел разлив нефти
На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе из аварийной скважины вылилось около десяти тонн нефтепродуктов.
Российская газета 10:17
Энергетика
Подписаны ключевые договоры по строительству комплекса в Усть-Луге
Подписаны ключевые договоры в рамках проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге, говорится в релизе "Газпрома".
РИА Новости 11:02
Общество
Департамент полиции в Миннеаполисе могут расформировать
Большинство членов совета поддержало соответствующую инициативу, что не дает возможности мэру Миннеаполиса наложить вето на решение.
Народные новости 06:42
Политика
В России появится федеральный регистр сведений о населении
В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета 08:46
Политика
Демократы в США предложили законопроект о реформе полиции
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси представила законопроект о широкой реформе полиции США на фоне протестов после резонансной гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.
РИА Новости 10:52
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
Футбол
Бенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»
Защитник Бенедикт Хёведес покидает московский "Локомотив", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 12:19
Происшествия
В воинской части ВДВ в Рязани погиб солдат-срочник
Прокуратура Рязанского гарнизона начала проверку после гибели солдата-срочника в воинской части ВДВ в Рязани.
ТАСС 11:35
Политика
Колин Пауэлл сообщил, что Россия не является врагом США
Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл сообщил, что считает, что Россия не является врагом США.
Накануне.Ru вчера в 17:09
Общество
В Петербурге назвали районы, где больше всего больных коронавирусом
По количеству людей, находящихся под наблюдением – 7,3 тысячи человек - с большим отрывом лидирует Приморский район, сообщает «Агентство бизнес-новостей».
Newia.ru 10:18
Общество
Власти Петербурга представят поэтапный план снятия ограничений
В ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию в Санкт-Петербурге ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор города Александр Беглов.
РИА Новости 11:47
Армия и оружие
В Севастополе обсудили развитие ДОСААФ
Вести.Севастополь 09:40
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 появился на официальном изображении
MobiDevices 12:22
Общество
В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России.
Газета.Ru 04:34
Политика
На Украине заявили о невозможности возврата Донбасса
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112» заявила о невозможности возврата Донбасса, передает РИА Новости.
Lenta.ru 00:51
Общество
Россиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
Политика
Стала известна дата открытия КПВВ в Донбассе
Украинская сторона озвучила дату открытия контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) в Донбассе на линии разграничения.
ИА Новороссия 12:01
Здоровье
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 06 июня в 08:34
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
Общество
Минимум 150 рублей. В России могут ввести почасовую оплату труда
"При заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени для исчисления оплаты труда работника применяется минимальный почасовой размер оплаты труда", – гласит текст законопроекта.
АМИТЕЛ 02:18