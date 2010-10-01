Цены российской нефти марки Urals закрепились выше 41 доллара за баррель, американской WTI - на уровне 40 долларов. Поддержку ценам на нефть оказало решение стран-участниц ОПЕК+ продлить до конца июля текущий договор о сокращении нефтедобычи.

Нефть подорожала до 43 долларов за баррель Brent

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