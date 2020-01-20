Энергетика
Взгляд.руНефть подорожала из-за ситуации в Ливии
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром растут на опасениях за перебои поставок сырья из Ливии.
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Политика
Путин внес в Госдуму проект поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках в Конституцию.
Футбол
Бэйл не собирается уходить из «Реала» в аренду
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл намерен остаться в мадридском клубе. Валлиец не собирается уходить в аренду из «Реала», отмечает BBC.
Общество
Финляндия интересуется созданием ВСМ между Хельсинки и Москвой
Финляндия вновь заявила РФ о своем интересе к созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Хельсинки и Москвой, следует из слов представителя РЖД.
Шоу-бизнес
Брэд Питт не отпускал от себя Дженнифер Энистон на SAG Awards
Церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США, которая прошла вчера в Лос-Анджелесе, подарила зрителям как минимум один незабываемый момент: на красной дорожке снова встретились бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон.
Происшествия
Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков
Преображенский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей штрафа актрисе Наталье Бочкаревой, которую ранее задержали с наркотиками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Путин провел совещание с членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, в рамках которой рассказал о прошедшей в Берлине конференции по Ливии и своих двусторонних контактах в ходе этой встречи, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Гаджеты
Опубликовали первые фотографии Xiaomi Mi 10 Pro
В 2011 году был выпущен собственный телефон компании — первое устройство с изначально предустановленным MIUI, конкурентоспособными техническими характеристиками и невысокой ценой.
Общество
Жителю Крыма предъявили обвинение в шпионаже в пользу Украины
Жителю Крыма Ивану Яцкину предъявили обвинение в шпионаже в пользу Украины, сообщил его адвокат Николай Полозов.
Космос
Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon
Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
Политика
Глава Чувашии извинился за свой призыв «мочить журналистов»
Глава Чувашии Михаил Игнатьев извинился перед теми, кого оскорбил его призыв "мочить" критикующих власть журналистов.
Космос
Для развёртывания спутниковой системы «Сфера» понадобится 148 ракет
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» номера за повышенную госпошлину
Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о внесении изменений, согласно которым физические лица смогут резервировать "красивые" регистрационные номера транспортных средств.
Происшествия
В Красноярском крае завели дело из-за беременности 13-летней школьницы
Происшествия
Новогодняя конструкция упала на людей в Петрозаводске
На опубликованной в местных СМИ видеозаписи видно, как конструкция в виде ворот, расположенная у входа на каток на площади, падает на людей.
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения о гибели российских офицеров в Сирии
В представительстве Министерстве обороны РФ уверили, что распространяющееся в средствах массовой информации сведения о гибели российских военнослужащих в арабской республике не соответствуют действительности.
Политика
Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.
Происшествия
В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле
Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Происшествия
В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам
Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Происшествия
Глава кузбасского управления Минюста РФ скончалась в ночном клубе
Экономика
Правительство Медведева не успело потратить триллион рублей
Правительство, которое возглавлял Дмитрий Медведев, освоило почти 94,2 процента бюджета и не успело потратить более триллиона рублей.
Спорт
Ватерполистки сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
Армия и оружие
СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии
Солдаты США попросили российских военных вернуться в район Амуда, который, как и нефтяное месторождение, находится на северо-западе провинции Эль-Хасака.
Политика
Володин оценил предложения Путина по поправке к Конституции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал предложения президента России Владимира Путина по поправке в конституцию "историческим решением".
Кино
«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.
Происшествия
СМИ узнали о пропаже сына Кончаловского
Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию в связи с пропажей своего 16-летнего сына. Об этом пишут «Московский комсомолец» и РЕН ТВ.
Общество
В Госдуме поддержали предложение запретить комиссию за платежи по ЖКХ
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев прокомментировал предложение запретить комиссию за платежи по ЖКХ.
Происшествия
На Украине ветеран застрелил друга из-за спора о Зеленском
На Украине ветеран войны в Донбассе застрелил друга из-за спора о том, какой президент лучше — Владимир Зеленский или Петр Порошенко.
Происшествия
Экс-мэра Липецка обвинили в превышении должностных полномочий
Следователи предъявили бывшему мэру Липецка, а ныне - возглавляющему Тербунский район области Сергею Иванову обвинение в превышении должностных полномочий с ущербом на сумму в более 3 миллионов рублей, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
Экономика
МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году до 3,3%
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил собственный прогноз по росту мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%.