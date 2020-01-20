Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руНефть подорожала из-за ситуации в Ливии

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром растут на опасениях за перебои поставок сырья из Ливии.
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Brent подорожала до $65,7 за баррель

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Путин внес в Госдуму проект поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках в Конституцию.
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Футбол

Бэйл не собирается уходить из «Реала» в аренду

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл намерен остаться в мадридском клубе. Валлиец не собирается уходить в аренду из «Реала», отмечает BBC.
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Общество

Финляндия интересуется созданием ВСМ между Хельсинки и Москвой

Финляндия вновь заявила РФ о своем интересе к созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Хельсинки и Москвой, следует из слов представителя РЖД.
РИА Новости 01:27
Шоу-бизнес

Брэд Питт не отпускал от себя Дженнифер Энистон на SAG Awards

Церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США, которая прошла вчера в Лос-Анджелесе, подарила зрителям как минимум один незабываемый момент: на красной дорожке снова встретились бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон.
Sunmag.me 06:47
Происшествия

Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков

Преображенский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей штрафа актрисе Наталье Бочкаревой, которую ранее задержали с наркотиками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:20
Политика

Путин провел совещание с членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, в рамках которой рассказал о прошедшей в Берлине конференции по Ливии и своих двусторонних контактах в ходе этой встречи, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:03
Гаджеты

Опубликовали первые фотографии Xiaomi Mi 10 Pro

В 2011 году был выпущен собственный телефон компании — первое устройство с изначально предустановленным MIUI, конкурентоспособными техническими характеристиками и невысокой ценой.
ToDay News Ufa 05:55
Общество

Жителю Крыма предъявили обвинение в шпионаже в пользу Украины

Жителю Крыма Ивану Яцкину предъявили обвинение в шпионаже в пользу Украины, сообщил его адвокат Николай Полозов.
РИА Новости 06:16
Космос

Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon

Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
Газета.Ru вчера в 10:35
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Глава Чувашии извинился за свой призыв «мочить журналистов»

Глава Чувашии Михаил Игнатьев извинился перед теми, кого оскорбил его призыв "мочить" критикующих власть журналистов.
Комсомольская правда 08:24
Космос

Для развёртывания спутниковой системы «Сфера» понадобится 148 ракет

RT на русском вчера в 20:03
Общество

Россияне смогут покупать «красивые» номера за повышенную госпошлину

Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о внесении изменений, согласно которым физические лица смогут резервировать "красивые" регистрационные номера транспортных средств.
Газета.Ru 04:10
Происшествия

В Красноярском крае завели дело из-за беременности 13-летней школьницы

Российская газета 08:28
Происшествия

Новогодняя конструкция упала на людей в Петрозаводске

На опубликованной в местных СМИ видеозаписи видно, как конструкция в виде ворот, расположенная у входа на каток на площади, падает на людей.
Интерфакс - Россия 08:44
Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения о гибели российских офицеров в Сирии

В представительстве Министерстве обороны РФ уверили, что распространяющееся в средствах массовой информации сведения о гибели российских военнослужащих в арабской республике не соответствуют действительности.
ГЛАС.RU 09:24
Политика

Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.
РИА Новости 08:32
Происшествия

В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле

Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Коммерсантъ вчера в 22:48
Происшествия

В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам

Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
РИА Новости 09:09
Происшествия

Глава кузбасского управления Минюста РФ скончалась в ночном клубе

Российская газета 08:28
Экономика

Правительство Медведева не успело потратить триллион рублей

Правительство, которое возглавлял Дмитрий Медведев, освоило почти 94,2 процента бюджета и не успело потратить более триллиона рублей.
Lenta.ru 05:24
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Ватерполистки сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

РИА Новости 17 января в 09:53
Армия и оружие

СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

Солдаты США попросили российских военных вернуться в район Амуда, который, как и нефтяное месторождение, находится на северо-западе провинции Эль-Хасака.
РБК вчера в 15:44
Политика

Володин оценил предложения Путина по поправке к Конституции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал предложения президента России Владимира Путина по поправке в конституцию "историческим решением".
РИА Новости 09:37
Кино

«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката

Ореанда-Новости вчера в 15:07
Общество

Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля

Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.
Туапсинские вести 03:19
Происшествия

СМИ узнали о пропаже сына Кончаловского

Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию в связи с пропажей своего 16-летнего сына. Об этом пишут «Московский комсомолец» и РЕН ТВ.
РБК 08:26
Общество

В Госдуме поддержали предложение запретить комиссию за платежи по ЖКХ

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев прокомментировал предложение запретить комиссию за платежи по ЖКХ.
РИА Новости 02:50
Происшествия

На Украине ветеран застрелил друга из-за спора о Зеленском

На Украине ветеран войны в Донбассе застрелил друга из-за спора о том, какой президент лучше — Владимир Зеленский или Петр Порошенко.
Lenta.ru 09:20
Происшествия

Экс-мэра Липецка обвинили в превышении должностных полномочий

Следователи предъявили бывшему мэру Липецка, а ныне - возглавляющему Тербунский район области Сергею Иванову обвинение в превышении должностных полномочий с ущербом на сумму в более 3 миллионов рублей, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 09:05
Экономика

МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году до 3,3%

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил собственный прогноз по росту мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%.
Интерфакс 08:09
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