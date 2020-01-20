Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром растут на опасениях за перебои поставок сырья из Ливии.

Общество Финляндия интересуется созданием ВСМ между Хельсинки и Москвой Финляндия вновь заявила РФ о своем интересе к созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Хельсинки и Москвой, следует из слов представителя РЖД.

Шоу-бизнес Брэд Питт не отпускал от себя Дженнифер Энистон на SAG Awards Церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США, которая прошла вчера в Лос-Анджелесе, подарила зрителям как минимум один незабываемый момент: на красной дорожке снова встретились бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон.

Происшествия Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков Преображенский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей штрафа актрисе Наталье Бочкаревой, которую ранее задержали с наркотиками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Путин провел совещание с членами Совбеза Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, в рамках которой рассказал о прошедшей в Берлине конференции по Ливии и своих двусторонних контактах в ходе этой встречи, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Гаджеты Опубликовали первые фотографии Xiaomi Mi 10 Pro В 2011 году был выпущен собственный телефон компании — первое устройство с изначально предустановленным MIUI, конкурентоспособными техническими характеристиками и невысокой ценой.

Космос Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.

Происшествия Новогодняя конструкция упала на людей в Петрозаводске На опубликованной в местных СМИ видеозаписи видно, как конструкция в виде ворот, расположенная у входа на каток на площади, падает на людей.

Политика Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.

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Происшествия СМИ узнали о пропаже сына Кончаловского Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию в связи с пропажей своего 16-летнего сына. Об этом пишут «Московский комсомолец» и РЕН ТВ.