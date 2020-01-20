Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руНефть подорожала из-за ситуации в Ливии

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром растут на опасениях за перебои поставок сырья из Ливии.
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