Энергетика
Взгляд.руНефть подорожала из-за ситуации в Ливии
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром растут на опасениях за перебои поставок сырья из Ливии.
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Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал трогательную встречу дочерей в аэропорту Майами
Армия и оружие
Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
«Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение», — сказал Кривонос.
Кино
Феникс получил премию Гильдии киноактеров США
Актер получил премию за роль в фильме "Джокер". А известная актриса Рене Зеллвегер получила премию в номинации "Лучшая женская роль".
Политика
В США показали форму космических войск США
На своей официальной страничке в Twitter (@SpaceForceDoD) Космические войска США опубликовали фотографии новой формы для своих военнослужащих.
Футбол
«Монако» с Головиным пробился в 1/8 финала Кубка Франции
«Монако» уверенно победил «Сен-Приве Сен-Илере» в матче 1/16 финала Кубка Франции (3:1).
Политика
Жителям Крыма разрешат бороться за пост президента России
Заместитель председателя Совета по правам человека при президенте РФ Ирина Киркора ранее отметила, что новое ограничение для кандидата в президенты (25 лет гражданства Российской Федерации и отсутствие иностранного гражданства) могут стать ущемлением прав для жителей Крыма.
Армия и оружие
Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»
Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Общество
Правительство одобрило проект о чипировании домашних животных
Правительственная комиссия одобрила законопроект Минсельхоза, предусматривающий учет и чипирование домашних животных, сообщили в пресс-службе кабмина, передает газета «Известия».
Здоровье
Гипертонии нет: названы снижающие давление продукты
Употребление некоторых продуктов способно естественным образом снизить кровяное давление, пишет «Медик Форум».
Политика
Постпред Британии раскритиковала Россию из-за созыва Совбеза по Сирии
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс раскритиковала Россию за созыв заседания Совбеза, на котором будет обсуждаться доклад ОЗХО по инциденту с химоружием в сирийской Думе в 2018 году, сообщила пресс-служба британского постпредства.
Спорт
Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары
Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Технологии
Глава Alphabet предупредил об угрозах искусственного интеллекта
Бывший гендиректор Google Сундар Пичаи, который теперь возглавляет головную компанию поисковика Alphabet, написал колонку для Financial Times об искусственном интеллекте.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Происшествия
Туристы сняли на видео, как провалились под лёд на Байкале
Два туриста провалились под лед на Байкале.
Шоу-бизнес
Фото Елены Яковлевой без макияжа напугало поклонников
19 января в Интернете появился снимок, на котором звезда фильма «Интердевочка» Елена Яковлева предстала перед своими поклонниками без привычного антивозрастного макияжа.
Происшествия
В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы отопления в отеле
Минувшей ночью в одном из отелей в Перми произошёл прорыв трубы отопления.
Происшествия
ФСБ проводит проверку в антикоррупционном отделе УВД в Москве
В отделе экономической безопасности и противодействия коррупции управления внутренних дел по Юго-Восточному административному округу Москвы сотрудники ФСБ проводят проверку.
Происшествия
Крематорий загорелся в Новосибирске
Наука
Деятельность предков человека вызывала уменьшение биоразнообразия еще миллионы лет назад
Шоу-бизнес
4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко затравили в Сети
Звезда Comedy Woman Мария Кравченко решила приобщить свою четырехлетнюю дочь Вику к миру моды, организовав для малышки профессиональную фотосессию.
Шоу-бизнес
40-летняя Лена Ленина выходит замуж
Напомним, в 2012 году Лена Ленина вышла замуж за французского аристократа – графа Паскаля Флорана-Эдуарда.
Общество
Прокурор застал Улюкаева за запрещенным сидением на кровати
По данным издания, в колонии прошла прокурорская проверка, один из проверяющих застал Улюкаева сидящим на кровати — это запрещено делать в дневное время.
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что Турция не посылала своих военных в Ливию
На сегодняшний день в Ливии находятся лишь военные советники и инструкторы из Турции. Анкара еще не посылала туда своих военнослужащих.
Кино
«За час до рассвета»: фильм о «войне» после войны выйдет на телеэкранах
Армия и оружие
Снова «российский снайпер»: на Луганщине ликвидирован украинский боевик
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.
Политика
Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов
Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
Общество
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.