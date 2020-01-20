Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром растут на опасениях за перебои поставок сырья из Ливии.

Кино Феникс получил премию Гильдии киноактеров США Актер получил премию за роль в фильме "Джокер". А известная актриса Рене Зеллвегер получила премию в номинации "Лучшая женская роль".

Политика В США показали форму космических войск США На своей официальной страничке в Twitter (@SpaceForceDoD) Космические войска США опубликовали фотографии новой формы для своих военнослужащих.

Политика Жителям Крыма разрешат бороться за пост президента России Заместитель председателя Совета по правам человека при президенте РФ Ирина Киркора ранее отметила, что новое ограничение для кандидата в президенты (25 лет гражданства Российской Федерации и отсутствие иностранного гражданства) могут стать ущемлением прав для жителей Крыма.

Армия и оружие Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1» Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).

Политика Постпред Британии раскритиковала Россию из-за созыва Совбеза по Сирии Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс раскритиковала Россию за созыв заседания Совбеза, на котором будет обсуждаться доклад ОЗХО по инциденту с химоружием в сирийской Думе в 2018 году, сообщила пресс-служба британского постпредства.

Технологии Глава Alphabet предупредил об угрозах искусственного интеллекта Бывший гендиректор Google Сундар Пичаи, который теперь возглавляет головную компанию поисковика Alphabet, написал колонку для Financial Times об искусственном интеллекте.

Общество Принц Гарри прокомментировал отказ от титула Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.

Шоу-бизнес Фото Елены Яковлевой без макияжа напугало поклонников 19 января в Интернете появился снимок, на котором звезда фильма «Интердевочка» Елена Яковлева предстала перед своими поклонниками без привычного антивозрастного макияжа.

Шоу-бизнес 40-летняя Лена Ленина выходит замуж Напомним, в 2012 году Лена Ленина вышла замуж за французского аристократа – графа Паскаля Флорана-Эдуарда.

Общество Прокурор застал Улюкаева за запрещенным сидением на кровати По данным издания, в колонии прошла прокурорская проверка, один из проверяющих застал Улюкаева сидящим на кровати — это запрещено делать в дневное время.

Экономика МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.

Политика Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».