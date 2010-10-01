Энергетика
News.ruНефть подорожала на 12% благодаря планам РФ и саудовцев снизить добычу
Мировые цены на нефть выросли на 12% с начала торгов 9 апреля. Причиной резкого роста стали сообщения о готовности властей России и Саудовской Аравии снизить добычу ради заключения сделки ОПЕК+, передаёт CNBC.
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Энергетика
Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти
Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.
Общество
Нашествие хамсы на поселок в Крыму сняли на видео
В поселке Черноморское в Крыму произошло нашествие хамсы. Очевидцы сняли случившееся на видео, записи были опубликованы в Instagram.
Общество
Мишустин поддержал заморозку цен на продукты
Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение «Единой России» по заморозке цен на продукты.
Здоровье
Врачи сообщили о смертельной опасности аппаратов ИВЛ для пациентов с коронавирусом
Как сообщает MedikForum.ru, главный специалист Американской ассоциации легких Альберт Риццо отметил необычайно высокий уровень смертности пациентов с коронавирусом, которые лечились с использованием аппаратов ИВЛ.
Политика
Украина готовится к прекращению транзита российского газа
Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Общество
«Русский репортер» сообщил о прекращении выпуска журнала
Журнал «Русский репортер» (учрежден медиахолдингом «Эксперт») больше не будет издаваться, его редакция получила письма о расторжении трудовых договоров, сказано в заявлении редакции на странице журнала в Facebook.
Общество
Бориса Джонсона перевели из реанимации
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.
Общество
В России допустили еще один перенос ЕГЭ
В Рособрнадзоре допустили еще один перенос сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) — «ближе к осени».
Происшествия
Скрывшая поездку в Испанию инфекционист не считает себя виноватой
Бывший главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова, скрывшая от руководства поездку в Испанию и заболевшая COVID-19, "абсолютно" не считает себя виноватой.
Общество
В Подмосковье ввели три новые меры по борьбе с коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении трех дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Армия и оружие
«Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ по АК-12 на 2020 год
Российский концерн «Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ по автоматам АК-12 за 2020 год.
Политика
Россия попросила передать снесенный в Праге памятник маршалу Коневу
Министр обороны России Сергей Шойгу попросил передать снесенный в Праге памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей для безработных родителей
Президент России Владимир Путин объявил о новых выплатах для семей с детьми, в которых родители оказались без работы из-за экономических последствий коронавируса.
Политика
Путин уволил замглавы МВД Александра Романова
Президент России Владимир Путин уволил генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.
Происшествия
Житель Чебоксар погиб при попытке заступиться за девушку
Житель Чебоксар погиб от ножевых ранений при попытке защитить незнакомую девушку от пьяного мужчины с двумя ножами, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
Здоровье
Минздрав назвал симптомы коронавируса
В Минздраве назвали основные и сопутствующие симптомы коронавируса.
Общество
Собянин временно ограничил посещения кладбищ
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Футбол
Серлот может заменить Милика в «Наполи»
"Наполи" может приобрести форварда "Кристал Пэлас" Александра Серлота, выступающего на правах аренды за "Трабзонспор".
Экономика
Группа «М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала розничные цены на социально значимую технику
Группа "М.Видео-Эльдорадо" на фоне распространения в России коронавируса и падения курса российской валюты отказалась от торговой наценки и зафиксировала розничные цены на модели техники в 10 социально значимых категориях, говорится в сообщении.
Общество
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки побило рекорд
В штате Нью-Йорк установлен очередной рекорд по числу смертей от коронавируса – за сутки скончались 799 человек, накануне эта цифра составляла 779, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
Общество
Рязанские власти отчитались о ситуации в Заокском
О планах и уже проведенных работах в Заокском сельском поселении отчиталось региональное правительство.
Футбол
10-кратный чемпион Бельгии «Стандард» потерял профессиональный статус
Бельгийская газета L'Echo сообщает, что комиссия по лицензированию Королевской бельгийской футбольной ассоциации приняла решение не выдавать лицензию на сезон-2020/21 футбольному клубу Стандард из города Льеж.
Биатлон
Голиков назвал правление СБР «бандой» и отказался в ней работать
Исполнительный директор СБР Сергей Голиков заявил, что больше не желает работать в данной организации из-за того, что её возглавляет «банда».
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Политика
Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи
Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
Здоровье
Глава Башкирии Радий Хабиров запретил врачам просить о помощи
Ранее региональный Минздрав попросил граждан передать для новых отделений предметы и оборудование, которые не предусмотрены стандартным финансированием, но потребуется врачам для фактического проживания в больницах.
Происшествия
На Ямале зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом
Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, умер 47-летний мужчина, изначально госпитализированный с симптомами ОРВИ, сообщил в четверг региональный оперштаб по профилактике инфекции.