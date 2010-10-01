Мировые цены на нефть выросли на 12% с начала торгов 9 апреля. Причиной резкого роста стали сообщения о готовности властей России и Саудовской Аравии снизить добычу ради заключения сделки ОПЕК+, передаёт CNBC.

Нефть подорожала на 12% благодаря планам РФ и саудовцев снизить добычу

Энергетика Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.

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