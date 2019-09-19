Энергетика
Взгляд.руНефть подорожала на 15% после атаки на НПЗ Саудовской Аравии
В ночь на 14 сентября два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками, в результате произошли пожары на НПЗ Абкайк и Хурайс. Саудовская Аравия сообщила о сокращении нефтедобычи на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.
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Политика
Новак оценил переговоры по газу с Украиной
Министр энергетики России Александр Новак оценил прошедшие трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа, передает RT.
Газета.Ru 10:53
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«Лудогорец» разгромил ЦСКА в матче группового этапа Лиги Европы
Московский ЦСКА уступил болгарскому «Лудогорцу» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы со счетом 5:1.
Известия 17:28
Происшествия
Генеральная прокуратура потребовала освободить Павла Устинова из СИЗО
Радио Комсомольская правда 07:09
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France Football учредил награду имени Льва Яшина
Фонтанка.Ру 07:35
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Как прошла свадьба Бондарчука и Андреевой
Последний, по словам «Закулиски», показал на свадьбе фрагмент из программы «Кино в деталях», на которой Паулина с Бондарчуком познакомились, и растрогал всех до слез.
Wday.ru 17 сентября в 23:49
Армия и оружие
Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27
Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.
Известия 08:38
Происшествия
В Грозном горит торговый центр «Гранд Парк»
В торговом центре «Гранд Парк» в Грозном произошёл крупный пожар. Сообщается, что огнём охвачено 700 кв. м здания.
RT на русском 14:32
Космос
Стало известно, как будет выглядеть первый в истории космический отель
Разработан дизайн первого в мире космического отеля. Гостиница будет находиться на орбите Земли.
МИР 24 17 сентября в 03:33
Кино
Умер известный французский актер Шарль Жерар
Пятый канал 15:09
Технологии
ФСБ прослушивала абонентов МТС с помощью Nokia
Возможности СОРМ в сети МТС позволяют правительству и спецслужбам получать доступ к базе данных о каждом, кому разрешено пользоваться сотовой сетью, включая его международный идентификатор мобильного абонента и данные сим-карты.
Inc. Russia 06:20
Происшествия
Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»
Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
Вести.Ru вчера в 12:24
Теннис
Мария Шарапова призналась, что считает своим домом США
Теннисистка Мария Шарапова откровенно призналась, что считает своим домом США, где проживает уже долгие годы.
Актуальные Новости вчера в 15:04
Игры
Парижский суд обязал Valve позволить перепродажу игр в Steam
Суд обязан его разрешить пользователям перепродажу игр на площадке.
Игромания.ру 15:49
Здоровье
Счетная палата раскритиковала систему помощи инвалидам в России
Бюро МСЭ подчиняются Министерству труда Сколько в России инвалидов К началу 2019 года доля инвалидов составила 8,1% от общего населения России, или 11,947 млн человек, в том числе 5,6% — дети-инвалиды.
РБК 17:00
Футбол
Манчестер Юнайтед — Астана 1:0
В матче группового раунда Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» добыли победу над казахстанской «Астаной».
RT на русском 16:48
Общество
«Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос
Стало известно о личном вмешательстве президента Белоруссии Александра Лукашенко в скандал с увольнением преподавательницы одной из школ Гомеля.
Дни.ру 06:28
Игры
В ноябре выйдет игра про «Терминатора»
Terminator: Resistance состоится 15 ноября на PS4, Xbox One и РС.
Cyber.sports.ru 15:01
Общество
«Диссернет» нашел плагиат в диссертациях 64 ректоров
У 64 руководителей высших учебных заведений нашли плагиат в собственных диссертациях, у 31 ректора в работах содержатся некорректные научные статьи.
Коммерсантъ 07:52
Экономика
Путину показали модель управления энергосетями Удмуртии
Оптимальная модель управления энергосетевым комплексом Удмуртской Республики, которая может быть внедрена в других российских регионах, была представлена президенту России Владимиру Путину.
ТАСС 15:46
Политика
В срыве «формулы Штайнмайера» обвинили спецпредставителя США
Именно с позицией Волкера Затулин связывает тот факт, что 18 сентября на переговорах в Минске представители Киева решили сорвать процесс урегулирования в Донбассе.
REGNUM вчера в 14:34
Происшествия
Аваков опубликовал «исповедь» угрожавшего взорвать мост в Киеве
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал минимального наказания для бывшего военнослужащего Алексея Белько, который накануне угрожал взорвать мост Метро в Киеве.
РЕН ТВ 10:28
Культура
«Яндекс» против «Рамблера» в новом эпизоде сериала «Холивар» про историю рунета
В новом эпизоде речь пойдет о противостоянии двух главных российских поисковиков конца 90-х — начала нулевых ― «Яндекса» и «Рамблера».
Афиша Daily 13:13
Общество
В Минтруде назвали условия для введения четырехдневной рабочей недели
В Министерстве труда России назвали условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю.
Газета.Ru 16:01
Авто
Mitsubishi представит новый кроссовер
Mitsubishi обещает объединить в новом кроссовере весь свой опыт и последние технологии в области гибридных технологий и управлении системой полного привода.
Автоновости дня вчера в 02:41
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Космос
NASA защитило эскизный проект телескопа WFIRST
N+1 16 сентября в 14:02
Армия и оружие
Миротворцы ЦВО совершают марш в район проведения учений «Центр»
Подразделения миротворческого соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Самарской области, совершили марш на станции погрузки для убытия на полигон Донгуз в Оренбургской области в район проведения стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».
ТК Звезда 15 сентября в 18:30
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони заявила, что без макияжа ее мама выглядит некрасиво
Боня поинтересовалась у дочери, довольна ли она тем, что ее мать выглядит ужасно.
Вечерний курьер 02:43