Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руНефть подорожала на 15% после атаки на НПЗ Саудовской Аравии

В ночь на 14 сентября два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками, в результате произошли пожары на НПЗ Абкайк и Хурайс. Саудовская Аравия сообщила о сокращении нефтедобычи на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.
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Саудовская Аравия закупится иностранной нефтью после атаки дронов

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