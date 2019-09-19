Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руНефть подорожала на 15% после атаки на НПЗ Саудовской Аравии

В ночь на 14 сентября два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками, в результате произошли пожары на НПЗ Абкайк и Хурайс. Саудовская Аравия сообщила о сокращении нефтедобычи на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.
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Саудовская Аравия закупится иностранной нефтью после атаки дронов

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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 18:37, Вашингтон
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Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера

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